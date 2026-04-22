Binbir Gece Masalları dizisinde şok karar! Başrolünde İbrahim Çelikkol'un olduğu dizi yayından kaldırıldı

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni sezon projeleri arasında kendini gösteren 'Binbir Gece Masalları', yayınlanan fragman ve afişinden sonra izleyiciler arasında heyecan uyandırmıştı. Başrolünde İbrahim Çelikkol ile Cansu Dere'nin buluştuğu 'Binbir Gece Masalları dizisinin ne zaman ekranlara geleceği dizinin ilgilileri tarafından merakla beklenir iken, izleyiciler arama motorunda 'Binbir Gece Masalları dizisi ne zaman yayınlanacak?', 'Binbir Gece Masalları dizisi ilk bölüm ne zaman?, 'Binbir Gece Masalları neden yayınlanmıyor?' gibi sorulara yönelmişti. Toplamda 30 bölümden oluşan Binbir Gece Masalları dizisine dair alınan son kararlardan sonra izleyiciler, öğrendikleri karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğradı.
Afişinden fragmanına kadar tüm detayların yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı Binbir Gece Masalları dizisinin bu sezon akışında yayına gireceği planlanmıştı.
Tabii platformununun 26 Ekim'de yapılan yeni sezon lansmanında kendini gösteren “Binbir Gece Masalları” dizisi, yayınlanan tanıtım fragmanı ve afişiyle büyük ses getirmişti.
İzleyiciler arasında büyük bir merakla beklenen 'Binbir Gece Masalları' dizisinin başrol yıldızlarından olan İbrahim Çelikkkol'un yasaklı madde testinin pozitif çıkması hayalleri suya düşürdü.
Ünlülere yönelik yapılan yasaklı madde soruşturmasında adı geçen İbrahim Çelikkol'un yasaklı madde kullanımının doğrulanması üzerine Çelikkol'un yeni dizisi olan 'Binbir gece masalları' dizisinde de ertelenmeye sebep oldu.
Daha sonraki sezonlara ertelendiği öğrenilen Binbir Gece masalları dizisinin Martta yayınlanacağı öne sürülen tabii’nin İsmail Hacıoğlu’lu 8 bölümlük “Rüzgârlı Pazar” dizisi de ertelenmişti.