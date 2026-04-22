TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni sezon projeleri arasında kendini gösteren 'Binbir Gece Masalları', yayınlanan fragman ve afişinden sonra izleyiciler arasında heyecan uyandırmıştı. Başrolünde İbrahim Çelikkol ile Cansu Dere'nin buluştuğu 'Binbir Gece Masalları dizisinin ne zaman ekranlara geleceği dizinin ilgilileri tarafından merakla beklenir iken, izleyiciler arama motorunda 'Binbir Gece Masalları dizisi ne zaman yayınlanacak?', 'Binbir Gece Masalları dizisi ilk bölüm ne zaman?, 'Binbir Gece Masalları neden yayınlanmıyor?' gibi sorulara yönelmişti. Toplamda 30 bölümden oluşan Binbir Gece Masalları dizisine dair alınan son kararlardan sonra izleyiciler, öğrendikleri karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

HABERİN ÖZETİ Binbir Gece Masalları dizisinde şok karar! Başrolünde İbrahim Çelikkol'un olduğu dizi yayından kaldırıldı TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni sezon projeleri arasında yer alan ve İbrahim Çelikkol ile Cansu Dere'nin başrolünü paylaştığı 'Binbir Gece Masalları' dizisinin, başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol'un yasaklı madde testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenmesi izleyicilerde hayal kırıklığı yarattı. TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni sezon projelerinden 'Binbir Gece Masalları' dizisi, fragman ve afişinin ardından merak uyandırmıştı. Dizinin başrolünde İbrahim Çelikkol ile Cansu Dere yer alıyor. İzleyiciler, dizinin ne zaman yayınlanacağı konusunda arama motorlarında çeşitli sorular sormuştu. Başrol oyuncularından İbrahim Çelikkol'un yasaklı madde testinin pozitif çıkması, dizinin yayınlanmasını erteledi. Daha sonraki sezonlara ertelenen 'Binbir Gece Masalları' dizisinin Mart ayında yayınlanacağı öne sürülmüştü.

BİNBİR GECE MASALLARI DİZİSİNDA 'İBRAHİM ÇELİKKOL' KRİZİ!

Afişinden fragmanına kadar tüm detayların yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı Binbir Gece Masalları dizisinin bu sezon akışında yayına gireceği planlanmıştı.

Tabii platformununun 26 Ekim'de yapılan yeni sezon lansmanında kendini gösteren “Binbir Gece Masalları” dizisi, yayınlanan tanıtım fragmanı ve afişiyle büyük ses getirmişti.

YASAKLI MADDE TESTİ POZİTİF ÇIKAN ÇELİKKOL'UN DİZİSİ İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR

İzleyiciler arasında büyük bir merakla beklenen 'Binbir Gece Masalları' dizisinin başrol yıldızlarından olan İbrahim Çelikkkol'un yasaklı madde testinin pozitif çıkması hayalleri suya düşürdü.

Ünlülere yönelik yapılan yasaklı madde soruşturmasında adı geçen İbrahim Çelikkol'un yasaklı madde kullanımının doğrulanması üzerine Çelikkol'un yeni dizisi olan 'Binbir gece masalları' dizisinde de ertelenmeye sebep oldu.

Daha sonraki sezonlara ertelendiği öğrenilen Binbir Gece masalları dizisinin Martta yayınlanacağı öne sürülen tabii’nin İsmail Hacıoğlu’lu 8 bölümlük “Rüzgârlı Pazar” dizisi de ertelenmişti.