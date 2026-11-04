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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 10:42

Nagihan Karadere'nin estetik sonrası son hali ortaya çıktı! Bandajları çıktı, aynanın karşısına geçti

Survivor 2026 ikincisi Nagihan Karadere, geçirdiği estetik operasyonun ardından son görüntüsüyle gündeme geldi. Bandajları açılan ve dikişleri alınan Karadere, aynanın karşısına geçerek yeni halini takipçileriyle paylaştı.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Nagihan Karadere'nin estetik sonrası son hali ortaya çıktı! Bandajları çıktı, aynanın karşısına geçti
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 10:42

parkurlarındaki mücadelesiyle tanınan , bu kez geçirdiği estetik operasyonla magazin gündemine geldi. Boyun ve alt ameliyatı olan ünlü sporcu, operasyon sonrası iyileşme sürecinde yeni bir aşamaya geçti. Bandajları çıkarılan ve dikişleri alınan Karadere'nin son halini sosyal medya hesabından paylaşması takipçilerinin dikkatini çekti.

HABERİN ÖZETİ

Nagihan Karadere'nin estetik sonrası son hali ortaya çıktı! Bandajları çıktı, aynanın karşısına geçti

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, geçirdiği boyun ve alt yüz germe ameliyatı sonrasında bandajları çıkarılıp dikişleri alınınca son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Nagihan Karadere, boyun ve alt yüz germe ameliyatı geçirdi.
Operasyon sonrası yüzündeki bandajları çıkarılan ve dikişleri alınan Karadere, aynanın karşısında verdiği pozlarla son görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.
Metinde Karadere'nin Survivor 2026 ikincisi olduğu belirtildi.
Ünlü sporcu, daha önce geçmişteki estetik işlemlerine toplam 750 bin TL harcadığını açıklamıştı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

NAGİHAN KARADERE'NİN ESTETİK OPERASYONU SONRASI BANDAJLARI AÇILDI

Survivor 2026 ikincisi Nagihan Karadere, geçirdiği boyun ve alt yüz germe ameliyatının ardından iyileşme sürecinde yeni bir aşamaya geçti.

Nagihan Karadere'nin estetik sonrası son hali ortaya çıktı! Bandajları çıktı, aynanın karşısına geçti

 Operasyon sonrası yüzünü saran bandajları çıkarılan ve dikişleri alınan Karadere, son görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sporcunun aynanın karşısında verdiği pozlar kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

Nagihan Karadere'nin estetik sonrası son hali ortaya çıktı! Bandajları çıktı, aynanın karşısına geçti

NAGİHAN KARADERE AYNANIN KARŞISINDA SON HALİNİ PAYLAŞTI

Geçirdiği estetik operasyonun ardından iyileşme sürecini takipçileriyle paylaşan Nagihan Karadere, bu kez bandajsız görüntüsüyle kamera karşısına geçti. Dikişlerinin alınmasının ardından aynanın karşısına geçen ünlü sporcu, son halini sosyal medya hesabından yayınladı. Karadere'nin paylaşımı kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekerken, yeni görünümü de sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi. Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Karadere, özel hayatına ve günlük yaşamına dair paylaşımlarıyla da takipçileriyle iletişim kurmayı sürdürüyor.

Nagihan Karadere'nin estetik sonrası son hali ortaya çıktı! Bandajları çıktı, aynanın karşısına geçti

NAGİHAN KARADERE'NİN ESTETİK OPERASYONU GÜNDEM OLMUŞTU

Nagihan Karadere'nin geçirdiği , son paylaşımından önce de magazin gündeminde yer almıştı. Boyun ve alt yüz germe ameliyatı olduğu öğrenilen Karadere'nin operasyon süreci takipçileri tarafından yakından izlenmişti. Ameliyatın ardından bir süre bandajlarla görüntülenen ünlü sporcu, iyileşme sürecinde yaşanan gelişmeleri de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bandajlarının açılması ve dikişlerinin alınmasıyla birlikte Karadere'nin yeni görüntüsü yeniden merak konusu oldu.

Nagihan Karadere'nin estetik sonrası son hali ortaya çıktı! Bandajları çıktı, aynanın karşısına geçti

NAGİHAN KARADERE DAHA ÖNCE ESTETİK HARCAMASINI AÇIKLAMIŞTI

Nagihan Karadere, daha önce estetik işlemleri için yaptığı harcamayla da gündeme gelmişti. Ünlü sporcu, geçmişteki estetik işlemlerine toplam 750 bin TL harcadığını açıklamıştı. Bu açıklama magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken Karadere'nin yeni operasyonu da estetik tercihlerini yeniden gündeme taşıdı. Son paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıkan Karadere'nin görünümü, sosyal medyada farklı yorumlara konu oldu. 

Nagihan Karadere'nin estetik sonrası son hali ortaya çıktı! Bandajları çıktı, aynanın karşısına geçti

Nagihan Karadere, geçirdiği estetik operasyonun ardından paylaştığı yeni görüntülerle yeniden magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Bandajlarının açılması ve dikişlerinin alınmasıyla son halini takipçileriyle paylaşan Karadere'nin değişimi sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü sporcunun iyileşme sürecine ilişkin paylaşımlarının nasıl devam edeceği ise merak konusu oldu.

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ETİKETLER
#survivor
#nagihan karadere
#estetik operasyon
#yüz germe
#Boyun Germe
#Magazin
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