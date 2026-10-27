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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 07:36
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 07:36

Survivor Nagihan Karadere’nin estetik sonrası son hali ortaya çıktı! “Barbie gibi olacağım” demişti

Survivor yarışmasıyla popülerliğini artıran Nagihan Karadere, geçtiğimiz günlerde estetik operasyon geçirdiğini açıklamıştı. Yarışmanın final yapmasının ardından yüzünü ve boynunu gerdiren ünlü yarışmacı, “Barbie gibi olacağım” sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Nagihan Karadere, geçirdiği estetik operasyon sonrası son halini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Survivor Nagihan Karadere’nin estetik sonrası son hali ortaya çıktı! “Barbie gibi olacağım” demişti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 07:36
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 07:36

yarışmasının unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran , geçtiğimiz günlerde estetik yaptırdığı haberleriyle magazin gündeminde büyük ses getirmişti. Survivor yarışmasındaki süreç boyunca hem performansı hem de tartışmalarıyla bir an olsun gündemden düşmeyen ünlü yarışmacı, programın ardından da magazin dünyasının sevilen isimleri arasına adını yazdırdı. Survivor yarışması boyunca özellikle geçirdiği sakatlıklar gündeme bomba gibi oturan Nagihan Karadere, son olarak 'nın bitmesiyle birlikte bıçak altına yatmıştı. Estetik ameliyatı olduğunu açıklayan ünlü yarışmacı,  “ gibi olacağım” sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Nagihan Karadere, geçirdiği sonrası son halini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte ünlü yarışmacının geçirdiği estetik sonrası değişimi...

SURVİVOR NAGİHAN KARADERE ESTETİK SONRASI SON HALİNİ PAYLAŞTI!

Survivor yarışmasındaki başarılı performansı, dobra kişiliği ve tartışmalarıyla hafızalara kazınan Nagihan Karadere, son olarak yaptırdığı estetik operasyonlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasını ikinci olarak tamamlayan Karadere, program sonrası yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti.

Survivor Nagihan Karadere’nin estetik sonrası son hali ortaya çıktı! “Barbie gibi olacağım” demişti

Parkurların kraliçesi olarak da adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, yarışmanın hemen sonrasında yaptırdığı estetik ameliyatlarla magazin gündeminde yerini almıştı. Geçirdiği estetik operasyonlara 750 bin TL harcama yaptığını dile getiren ünlü yarışmacı, son olarak yeniden bıçak altına yatmıştı. Sadece Survivor yarışmasındaki performansıyla değil, program sonrasındaki hamleleriyle de büyük ilgi gören Karadere, yüzünü ve boynunu gerdirdiğini açıklamıştı.

Survivor Nagihan Karadere’nin estetik sonrası son hali ortaya çıktı! “Barbie gibi olacağım” demişti

Survivor'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Nagihan Karadere, 2024 yılında katıldığı Survivor yarışmasında birçok kez sakatlanmış, çeşitli sağlık sorunları yaşamış ve ameliyat olmuştu. Özellikle geçirdiği sakatlıklarla da hafızalarda yer edinen ünlü yarışmacı, sonrasında birçok kez aynı yarışmaya katılmıştı. Son olarak Survivor 2026 yarışmasında boy gösteren Karadere, programın final yapmasıyla birlikte estetik operasyonlarına bir yenisini eklemişti.

Survivor Nagihan Karadere’nin estetik sonrası son hali ortaya çıktı! “Barbie gibi olacağım” demişti

"KORKMAYIN LÜTFEN"

Nagihan Karadere, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası son görüntüsünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede paylaşımı hızla yayılan ve dikkat çeken ünlü yarışmacı, ameliyat sonrası fotoğrafını paylaşarak son halini hayranlarına gösterdi. Karadere paylaşımının altına şu notu düştü:

Survivor Nagihan Karadere’nin estetik sonrası son hali ortaya çıktı! “Barbie gibi olacağım” demişti

"Ameliyatımın 4. Günü bu fotoğraflar aşırı derecede şişlik ve ödem var çok normal böyle kalmayacak yüzüm endişe edecek bir durum yok. Bir kaç haftaya kendine gelir korkmayın lütfen."

Şimdilerde özellikle geçirdiği estetik operasyonlarla dikkatleri üzerine çeken Survivor Nagihan Karadere, değişimiyle adeta bambaşka birine dönüştü. Ünlü yarışmacı, yepyeni görünümüyle görenleri ise şaşkına çevirdi.

Survivor Nagihan Karadere’nin estetik sonrası son hali ortaya çıktı! “Barbie gibi olacağım” demişti

"BARBİE GİBİ OLACAĞIM" DEMİŞTİ!

Survivor yarışmasındaki güçlü performansı ve tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Nagihan Karadere, yarışmanın ardından özel hayatıyla da magazin dünyasının sevilen isimleri arasında yer aldı. Özellikle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren 42 yaşındaki ünlü yarışmacı, geçtiğimiz günlerde son olarak sürpriz paylaşımla yeniden estetik ameliyatı olduğunu açıklamıştı. 

Survivor Nagihan Karadere’nin estetik sonrası son hali ortaya çıktı! “Barbie gibi olacağım” demişti



Son dönemlerde özellikle yüzündeki değişimlerle dikkatleri üzerine çeken Nagihan Karadere, oldukça aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabından estetik itirafında bulunmuştu. Boyun ve alt yüz germe işlemi yaptırdığını ilk kez açıklayan ünlü yarışmacı, Instagram hesabından son halini takipçileriyle paylaşmıştı. Geçirdiği işlem sonrası sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan Karadere, yeni operasyon sonrası video paylaşmıştı.

Survivor Nagihan Karadere’nin estetik sonrası son hali ortaya çıktı! “Barbie gibi olacağım” demişti

Güçlü performansının yanı sıra özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda; "Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum. Dün şahane bir operasyon geçirdim. Boyun germe ve alt yüz germe. Taburcu oldum dün akşam. Bugün de bandajlarımı yenilemeye geldim. Şöyle bir bakınca boynumun bebeksiliğine bakar mısınız? Sanat eseri gibi bir işlem ortaya çıktı. İnanılmaz heyecanlıyım. İlk 24 saat olmasına rağmen yüzümdeki şişlik bence çok az. Günler sonra barbie gibi olacağım" ifadelerine yer vermişti.

 

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#Barbie
#survivor
#nagihan karadere
#estetik operasyon
#survivor 2026
#Magazin
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