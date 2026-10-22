Survivor Nagihan Karadere Barbie bebek olma yolunda! Estetik operasyonları say say bitmedi

Nagihan Karadere, Survivor yarışmasının unutulmaz isimleri arasına adını yazdırmıştı. Survivor yarışmasındaki süreç boyunca hem performansı hem de tartışmalarıyla bir an olsun gündemden düşmeyen ünlü yarışmacı, programın ardından da magazin dünyasının sevilen isimleri arasına adını yazdırmıştı. Survivor yarışması boyunca özellikle geçirdiği sakatlıklar gündeme bomba gibi oturan Nagihan Karadere, Survivor 2026'nın final olmasıyla birlikte bıçak altına yattı. Sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla yeniden estetik ameliyatı olduğunu açıklayan ünlü yarışmacı, son halini "Barbie gibi olacağım" sözleriyle yayınladı.

NAGİHAN KARADERE'NİN ESTETİK OPERASYONLARI SAY SAY BİTMEDİ!

Survivor yarışmasındaki başarılı performansı, dobra kişiliği ve tartışmalarıyla hafızalara kazınan Nagihan Karadere, bu kez estetik operasyonlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasını ikinci olarak tamamlayan Karadere, program sonrası yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti.

Parkurların kraliçesi olarak da anılan Nagihan Karadere, yarışmanın hemen sonrasında yaptırdığı estetik ameliyatlarla magazin gündeminde yerini almıştı. Ünlü yarışmacı, geçirdiği estetik operasyonlara 750 bin TL harcadığını açıklamıştı. Sadece Survivor yarışmasındaki performansıyla değil, program sonrasındaki hamleleriyle de büyük ilgi gören Karadere, bu kez de geçirdiği estetik operasyonla gündeme oturdu.

Survivor'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Nagihan Karadere, 2024 yılında katıldığı Survivor yarışmasında birçok kez sakatlanmış, çeşitli sağlık sorunları yaşamış ve ameliyat olmuştu. Özellikle geçirdiği sakatlıklarla da hafızalarda yer edinen ünlü yarışmacı, sonrasında birçok kez aynı yarışmaya katılmıştı. Son olarak Survivor 2026 yarışmasında boy gösteren Karadere, saya saya bitmeyen estetik operasyonları için bıçak altına yattığını duyurdu.

"BARBİE GİBİ OLACAĞIM"

Survivor yarışmasındaki güçlü performansı ve tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Nagihan Karadere, yarışmanın ardından özel hayatıyla da magazin dünyasının sevilen isimleri arasında yer aldı. Özellikle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren 42 yaşındaki ünlü yarışmacı, yaptığı sürpriz paylaşımla yeniden estetik ameliyatı olduğunu açıkladı.

Son zamanlarda özellikle yüzündeki değişimlerle dikkatleri üzerine çeken Nagihan Karadere, oldukça aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabından estetik itirafında bulundu. Boyun ve alt yüz germe işlemi yaptırdığını ilk kez duyuran Karadere, Instagram'dan hesabından son halini takipçileriyle paylaştı. Geçirdiği işlem sonrası sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan ünlü yarışmacı, bu kez geçirdiği yeni operasyon sonrası video paylaştı.

Güçlü performansının yanı sıra özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda; "Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum. Dün şahane bir operasyon geçirdim. Boyun germe ve alt yüz germe. Taburcu oldum dün akşam. Bugün de bandajlarımı yenilemeye geldim. Şöyle bir bakınca boynumun bebeksiliğine bakar mısınız? Sanat eseri gibi bir işlem ortaya çıktı. İnanılmaz heyecanlıyım. İlk 24 saat olmasına rağmen yüzümdeki şişlik bence çok az. Günler sonra barbie gibi olacağım" ifadelerine yer verdi.