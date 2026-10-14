Acun Ilıcalı Survivor 2027’nin yeni parkurunu denedi! Survivor 2027’ye Shuffleboard sürprizi!

Survivor 2027 için hazırlıklar sürerken yeni sezonda kullanılacak oyun parkurları da gündeme gelmeye başladı. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, popüler strateji oyunlarından shuffleboard’ı bizzat deneyerek yeni etaplardan birini test etti. Ilıcalı’nın Survivor 2027 sezonuna ait yeni oyun parkurundan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması, yarışmanın takipçilerinde merak uyandırdı. Peki, Survivor 2027’de shuffleboard oyunu nasıl oynanacak?

SURVİVOR 2027’NİN YENİ OYUNU SHUFFLEBOARD

Survivor 2027 sezonunda yarışmacıları bekleyen yeni oyunlardan biri olan shuffleboard, strateji ve hassasiyet gerektiren yapısıyla dikkat çekiyor. Acun Ilıcalı’nın parkurda bizzat test ettiği oyun, yeni sezonun merak edilen etapları arasına girdi. Shuffleboard’da temel amaç, oyun disklerini belirlenen alanda mümkün olan en avantajlı noktaya göndermek ve rakiplerden daha yüksek puan elde etmek.

Oyuncuların diski doğru kuvvetle itmesi, hedefi iyi hesaplaması ve rakibin hamlelerini dikkate alması gerekiyor. Gereğinden fazla kuvvet uygulamak ya da yanlış açıyla hamle yapmak, oyuncunun avantajını kaybetmesine neden olabiliyor.

Bu nedenle oyunda yalnızca fiziksel beceri değil, dikkat ve stratejik düşünme de önem taşıyor. Survivor 2027 parkurunda shuffleboard’ın hangi kurallarla oynanacağı ve takım mücadelesine nasıl uyarlanacağı ise merak konusu oldu.

TURABİ VE OGEDAY TAKIMLARINDA KİMLER YER ALACAK?

Survivor 2027 sezonunda izleyicileri büyük bir değişim bekliyor. Yarışmanın yeni sezonunda iki kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken’in karşı karşıya geleceği Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. İki şampiyonun kendi takımlarını yöneteceği yeni konseptte yarışmacılar, oyunlarda ve parkurlarda takım kaptanlarının liderliğinde mücadele edecek.

Survivor 2027’de Turabi ve Ogeday’ın takımlarında kimlerin yer alacağı ise şimdiden merak konusu oldu. İki iddialı ismin takımlarını nasıl oluşturacağı ve yarışmacıların performanslarının mücadeleye nasıl yansıyacağı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sezon boyunca sürecek rekabetin ardından iki takım arasından hangi yarışmacının şampiyonluk kupasına uzanacağı da merak ediliyor.

Peki, Survivor 2027’de Turabi’nin takımında kimler olacak? Ogeday’ın ekibinde hangi yarışmacılar mücadele edecek? Survivor 2027 yarışmacı kadrosuna ilişkin isimler merakla beklenirken yeni sezonun rekabet dolu anları şimdiden heyecan ikiye katlandı.