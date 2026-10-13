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Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 13:38

Survivor 2027’ye katılan 10 milyonun sahibi olacak! Survivor 2027 katılma şartları

TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı olan Survivor 20227 sezonuyla gündeme geldi. Acun Ilıcalı’nın kendi sosyal medyasından Survivor 2027 sezonuyla ilgili yaptığı paylaşım kısa süre de dikkatleri üzerine çekerken yeni sezonun ödül parası 10 milyon TL olacak. Yarışmaya katılım şartları merak konusu olurken formatın değişmesiyle yoğun ilgi görmeye başladı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Survivor 2027’ye katılan 10 milyonun sahibi olacak! Survivor 2027 katılma şartları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 13:38

’nın Survivor 2027 sezonu hakkında sosyal medyasından yaptığı açıklama gündeme geldi. Her yıl büyük bir heyecanla izlenen Survivor yarışma programı, yapılan açıklama sonrası arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Özellikle de yeni yılda değişen formatıyla iki efsane isim ve Ogeday’ın kaptanlığıyla ekranlara gelecek. Tek yenilik bu da değil, Survivor 2027’nin büyük ödülü ise 10 milyon TL’nin de sahibi olacak. İşte detaylar…

SURVİVOR 2027’YE KATILAN 10 MİLYONUN SAHİBİ OLACAK!

Survivor 2027 sezonu için geri sayım başladı. TV 8 ekranlarının her sezon yoğun ilgi gören yarışma programı Survivor, yeni sezonuyla büyük sürprizlerle ekranlarda yer alacak. Acun Ilıcalı’nın kendi sosyal medyasından yapmış olduğu açıklamalar kısa sürede gündemde büyük yankı uyandırırken yapılacak olan yenilik merak konusu oldu.

Survivor 2027’ye katılan 10 milyonun sahibi olacak! Survivor 2027 katılma şartları

Geçtiğimiz saatler de Acun Ilıcalı her sene yayınlanan ve yayınlandığı döneme de damga vuran Survivor yarışmasıyla ilgili yapmış olduğu açıklamayla en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Konseptinde de değişimlerin olacağı ifade edilen Survivor 2027 sezonun ödülü ise herkesi şoke etti.

Survivor 2027’ye katılan 10 milyonun sahibi olacak! Survivor 2027 katılma şartları

TV 8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor, 2027 sezonunda farklı bir sistemle ekranlara geleceğini ifade eden Acun Ilıcalı, yeni sezon için şampiyonlar liginden iki yarışmacının kadroda yer alacağını söyledi. Survivor tarihine damga vuran iki eski şampiyonlar tekrardan yarışacakken bu sefer kaptanlık sisteminin yapılacağı da belirtildi.

Survivor 2027’ye katılan 10 milyonun sahibi olacak! Survivor 2027 katılma şartları

Survivor 2027’de Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken karşı karşıya gelecek. Bu iki isim bu kez kendi başlarına değil adeta birtakım olarak mücadele edecekler. Yeni formatta Turabi ve Ogeday takım kaptanlığını üstlenecek. Diğer sürpriz gelişmeyse Survivor 2027 sezonunun büyük ödülü de belli oldu.

Survivor 2027’ye katılan 10 milyonun sahibi olacak! Survivor 2027 katılma şartları

Yeni sezon olan Survivor 2027’ye katılan yarışmacılar kazanmaları durumunda 10 Milyonun sahibi olacak. Tüm bunlarla birlikte Survivor yarışmasına katılım şartları da merak konusu oldu. Arama motorlarında katılım şartlarıyla ilgili merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Survivor 2027’ye katılan 10 milyonun sahibi olacak! Survivor 2027 katılma şartları

SURVİVOR 2027 KATILMA ŞARTLARI

Survivor 2027 katılım şartları hakkında merak edilenler araştırılırken sezon hakkında en önemli detay Turabi ve Ogeday’ın kaptanlığında takımların kurulacağı oldu. Yani Turabi ve Ogeday takımlarıyla birlikte Survivor 2027 sezonunda büyük ödül için mücadele edecekler.

Survivor 2027’ye katılan 10 milyonun sahibi olacak! Survivor 2027 katılma şartları

Böylece yeni sezonda yalnızca yarışmacıların bireysel performansları değil, kaptanların takımlara sağlayacağı katlılar da önemli olacak. Ayrıca da Turabi kırmızı takımın kaptanı olurken Ogeday’da mavi takımın kaptanı olacak. Şimdilik 2027 sezonu için diğer yarışmacılar belli değilken, konu hakkında açıklama yapılacağı düşünülüyor.

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ETİKETLER
#acun ılıcalı
#turabi
#Ogeday Girişken
#TV 8
#Survivor 2027
#Medya
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