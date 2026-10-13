Survivor 2027’ye katılan 10 milyonun sahibi olacak! Survivor 2027 katılma şartları

Acun Ilıcalı’nın Survivor 2027 sezonu hakkında sosyal medyasından yaptığı açıklama gündeme geldi. Her yıl büyük bir heyecanla izlenen Survivor yarışma programı, yapılan açıklama sonrası arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Özellikle de yeni yılda değişen formatıyla iki efsane isim Turabi ve Ogeday’ın kaptanlığıyla ekranlara gelecek. Tek yenilik bu da değil, Survivor 2027’nin büyük ödülü ise 10 milyon TL’nin de sahibi olacak. İşte detaylar…

SURVİVOR 2027’YE KATILAN 10 MİLYONUN SAHİBİ OLACAK!

Survivor 2027 sezonu için geri sayım başladı. TV 8 ekranlarının her sezon yoğun ilgi gören yarışma programı Survivor, yeni sezonuyla büyük sürprizlerle ekranlarda yer alacak. Acun Ilıcalı’nın kendi sosyal medyasından yapmış olduğu açıklamalar kısa sürede gündemde büyük yankı uyandırırken yapılacak olan yenilik merak konusu oldu.

Geçtiğimiz saatler de Acun Ilıcalı her sene yayınlanan ve yayınlandığı döneme de damga vuran Survivor yarışmasıyla ilgili yapmış olduğu açıklamayla en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Konseptinde de değişimlerin olacağı ifade edilen Survivor 2027 sezonun ödülü ise herkesi şoke etti.

TV 8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor, 2027 sezonunda farklı bir sistemle ekranlara geleceğini ifade eden Acun Ilıcalı, yeni sezon için şampiyonlar liginden iki yarışmacının kadroda yer alacağını söyledi. Survivor tarihine damga vuran iki eski şampiyonlar tekrardan yarışacakken bu sefer kaptanlık sisteminin yapılacağı da belirtildi.

Survivor 2027’de Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken karşı karşıya gelecek. Bu iki isim bu kez kendi başlarına değil adeta birtakım olarak mücadele edecekler. Yeni formatta Turabi ve Ogeday takım kaptanlığını üstlenecek. Diğer sürpriz gelişmeyse Survivor 2027 sezonunun büyük ödülü de belli oldu.

Yeni sezon olan Survivor 2027’ye katılan yarışmacılar kazanmaları durumunda 10 Milyonun sahibi olacak. Tüm bunlarla birlikte Survivor yarışmasına katılım şartları da merak konusu oldu. Arama motorlarında katılım şartlarıyla ilgili merak edilenler araştırılmaya başlandı.

SURVİVOR 2027 KATILMA ŞARTLARI

Survivor 2027 katılım şartları hakkında merak edilenler araştırılırken sezon hakkında en önemli detay Turabi ve Ogeday’ın kaptanlığında takımların kurulacağı oldu. Yani Turabi ve Ogeday takımlarıyla birlikte Survivor 2027 sezonunda büyük ödül için mücadele edecekler.

Böylece yeni sezonda yalnızca yarışmacıların bireysel performansları değil, kaptanların takımlara sağlayacağı katlılar da önemli olacak. Ayrıca da Turabi kırmızı takımın kaptanı olurken Ogeday’da mavi takımın kaptanı olacak. Şimdilik 2027 sezonu için diğer yarışmacılar belli değilken, konu hakkında açıklama yapılacağı düşünülüyor.