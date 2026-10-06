Survivor 2027 için hazırlıklar hız kazandı. TV8’de yayınlanan bir programa konuk olan Acun Ilıcalı, yeni sezonun başlangıç tarihiyle ilgili merak edilen soruya yanıt verdi. Ilıcalı, Survivor 2027’nin 1 Ocak’ta başlamasını düşündüklerini söylerken, yeni sezonda farklı bir konsept uygulanacağını da açıkladı. Yeni konseptin ayrıntılarının ise birkaç gün içinde paylaşılması bekleniyor.

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HABERİN ÖZETİ Survivor 2027 için geri sayım başladı! Acun Ilıcalı tarihi açıkladı Acun Ilıcalı, TV8'de katıldığı programda Survivor 2027'nin 1 Ocak'ta başlamasını planladıklarını ve yarışmanın yeni bir konseptle ekrana geleceğini açıkladı. Survivor 2027'nin 1 Ocak 2027 tarihinde başlaması düşünülüyor. Yeni sezonda farklı bir konsept uygulanacak ve bu konseptin ayrıntıları birkaç gün içinde paylaşılacak. Yeni konsept fikri Acun Ilıcalı'ya ait olup ekibinden de tam destek almıştır. Acun Ilıcalı ve ekibi hazırlıklar kapsamında her gün toplantı yapmaktadır. Survivor 2027'nin yarışmacı kadrosu henüz resmi olarak açıklanmamış olup başvuru ve seçme süreci devam etmektedir.

SURVİVOR 2027 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, TV8’de katıldığı programda Survivor 2027’nin başlangıç tarihiyle ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, yeni sezonun 1 Ocak 2027’de başlamasını düşündüklerini söyledi. Böylece Survivor 2027 için işaret edilen tarih de belli oldu.

SURVİVOR 2027 YENİ KONSEPTİYLE GELİYOR!

Acun Ilıcalı, Survivor 2027 için yeni bir konsept hazırladıklarını açıkladı. TV8’de katıldığı programda konuşan Ilıcalı, yeni konsept fikrinin kendisine ait olduğunu ve ekipten de tam destek aldığını söyledi. Survivor 2027’de izleyicileri farklı bir formatın beklediğini belirten Ilıcalı, yeni konseptin ayrıntılarının birkaç gün içinde açıklanacağını duyurdu.

ACUN ILICALI’DAN SURVİVOR 2027 İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı, Survivor 2027 hazırlıkları kapsamında ekibiyle her gün toplantı yaptıklarını söyledi. Yeni sezon için ortaya attığı fikrin ekip tarafından da büyük destek gördüğünü belirten Ilıcalı, yarışmanın “yeni bir konsept, yeni heyecan” anlayışıyla ekrana geleceğini açıkladı. Yeni konseptin ayrıntılarının ise birkaç gün içinde paylaşılması bekleniyor.

ACUN ILICALI’DAN SURVİVOR 2027 İÇİN HEYECANLANDIRAN SÖZLER

Acun Ilıcalı, Survivor’ın kendileri için çok değerli olduğunu belirterek yeni sezon hazırlıklarının büyük bir heyecanla sürdüğünü söyledi. Ilıcalı, ekibiyle her gün Survivor toplantıları yaptıklarını ve yeni fikir üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Yeni konseptin hem kendisini hem de ekibini heyecanlandırdığını belirten Ilıcalı, ayrıntıların birkaç gün içinde açıklanacağının sinyalini verdi.

SURVİVOR 2027 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Survivor 2027’nin yarışmacı kadrosu henüz resmi olarak açıklanmadı. Acun Ilıcalı’nın bugün yaptığı açıklamada da yeni sezonun yarışmacılarına ilişkin herhangi bir isim verilmedi. Survivor 2027 için başvuru ve seçme süreci devam ederken, kadronun ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.

Survivor 2027’nin 1 Ocak 2027’de başlaması planlanırken, yeni sezonun farklı bir konseptle ekrana gelmesi bekleniyor. Acun Ilıcalı’nın açıklamasına göre yeni konseptin detayları birkaç gün içinde paylaşılacak. Yarışmacı kadrosu ve yeni formatla ilgili gelişmeler ise şimdiden merak konusu oldu.