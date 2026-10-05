Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 22:51
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 00:24

Masterchef bu hafta ödül oyununu kim kazandı 5 Ekim? Masterchef para ödülünü kim aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de bu hafta ödül oyunu ile başladı. Yarışmacılara birçok ana ürün verildi ve her biri farklı bir yemek yaptı. Seyirciler ise Masterchef bu hafta ödül oyununu kim kazandı 5 Ekim araştırmasına başladı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Masterchef bu hafta ödül oyununu kim kazandı 5 Ekim? Masterchef para ödülünü kim aldı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 22:51
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 00:24

Ekranların sevilen yarışması 'de bu akşam için yarışmacılar mücadele etti. Her bir yarışmacı farklı ana ürün ile tabak yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Masterchef bu hafta ödül oyununu kim kazandı 5 Ekim? Masterchef para ödülünü kim aldı?

Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
Masterchef Türkiye'de 5 Ekim akşamı yarışmacılar 100 bin TL'lik para ödülü için mücadele etti.
Yarışmacılar hindi boynu, yengeç, bal kabağı gibi ana ürünlerle yemek yaptı.
Ödül oyunu düello tarzında oynandı.
100 bin TL'lik para ödülünün kazananı henüz belli olmadı.
Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI BU HAFTA 5 EKİM?

Haftanın ilk yarışı olan ödül oyununda yarışmacıları zorlu ve heyecan dolu bir mücadele bekliyordu. Ana ürünleri, seçtikleri bıçak numarasına göre belirlenen yarışmacılar bu haftanın ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. Herkesin mücadele ettiği tabaklar ise tarafından değerlendirildi. Gün sonunda ise kazanan Tolgahan oldu.

Masterchef bu hafta ödül oyununu kim kazandı 5 Ekim? Masterchef para ödülünü kim aldı?

MASTERCHEF PARA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Bu hafta kaptanlık oyunu ile değil, ile başladı. Yarışmacılar hindi boynu, yengeç, bal kabağı gibi ana ürünleri rastgele olarak seçti ve yemek yaptı. Düello tarzında oynanan ödül oyununun kazananı Tolgahan oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonrasında para ödülünün sahibi Tolgahan oldu.

Masterchef bu hafta ödül oyununu kim kazandı 5 Ekim? Masterchef para ödülünü kim aldı?

MASTERCHEF PARA ÖDÜLÜ NEDİR, NE KADAR?

2026 Masterchef Türkiye'de 5 Ekim akşamı para ödülü oyunu oynandı. Yarışmacılar en güzel tabağı yaparak en çok beğenilen yemek seçilmedi için mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda 1 isim 100 bin TL'lik para ödülünün kazananı oldu. Tolgahan bu haftanın para ödülünü kazanan isim oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MasterChef’te Danilo Şef’in Vitello Tonnato tarifini ilk kez denedim!  Dana etinin üzerine bu sosu koyunca şaşırdım!
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#masterchef
#ödül oyunu
#şefler
#5 Ekim
#Para Ödülü
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.