Masterchef bu hafta ödül oyununu kim kazandı 5 Ekim? Masterchef para ödülünü kim aldı?

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İstanbul
Ekranların sevilen yarışması Masterchef'de bu akşam para ödülü için yarışmacılar mücadele etti. Her bir yarışmacı farklı ana ürün ile tabak yaptı.
Haftanın ilk yarışı olan ödül oyununda yarışmacıları zorlu ve heyecan dolu bir mücadele bekliyordu. Ana ürünleri, seçtikleri bıçak numarasına göre belirlenen yarışmacılar bu haftanın ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. Herkesin mücadele ettiği tabaklar ise şefler tarafından değerlendirildi. Gün sonunda ise kazanan Tolgahan oldu.
Bu hafta kaptanlık oyunu ile değil, ödül oyunu ile başladı. Yarışmacılar hindi boynu, yengeç, bal kabağı gibi ana ürünleri rastgele olarak seçti ve yemek yaptı. Düello tarzında oynanan ödül oyununun kazananı Tolgahan oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonrasında para ödülünün sahibi Tolgahan oldu.
2026 Masterchef Türkiye'de 5 Ekim akşamı para ödülü oyunu oynandı. Yarışmacılar en güzel tabağı yaparak en çok beğenilen yemek seçilmedi için mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda 1 isim 100 bin TL'lik para ödülünün kazananı oldu. Tolgahan bu haftanın para ödülünü kazanan isim oldu.