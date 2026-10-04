MasterChef’te Danilo Şef’in Vitello Tonnato tarifini ilk kez denedim! Dana etinin üzerine bu sosu koyunca şaşırdım!

MasterChef’te Danilo Şef’in hazırladığı Vitello Tonnato tarifi, İtalyan mutfağının en merak uyandıran lezzetlerinden biri olarak karşıma çıktı. Dana etiyle hazırlanan bu tarifte ton balığı, kapari ve hamsiyle hazırlanan yoğun aromalı bir sos kullanılıyor. Ben de ekranda görünce klasik et yemeklerinden farklı olan bu tarifi evde denemeye karar verdim. Açıkçası ilk başta et ve balık lezzetinin aynı tabakta nasıl buluşacağını merak ettim. Peki, MasterChef Danilo Şef’in Vitello Tonnato nasıl yapılır?

DANİLO ŞEF’İN VİTELLO TONNATO TARİFİ

Gerekli malzeme:

Dana Nuar Malzemeler

Dana Nuar

Taze Biberiye

Taze Kekik

Brioche Ekmek İçin;

Toz Şeker

Yumurta

Maya

Un / Tuz

Tereyağı (Ekmeği kızartmak için de kullanılacak)

Soğan Turşusu İçin;

Arpacık Soğan

Defneyaprağı

Tane Karabiber

Fermente Kırmızı Üzüm Sirkesi

Su

Limon

Pancar

Jus İçin;

İlikli Kemik

Fermente Kırmızı Üzüm Suyu

İlikli Kemik Suyu

Soğan

Havuç

Kereviz Sapı

Taze Kekik

Un / Nişasta

Domates Salçası

Kapari Kızartması İçin;

Kapari ve Ayçiçek Yağı

Kapari Kızartması İçin;

Rakula

Vitello Tonnato Sos İçin;

Mayonez (Yapılacak: Yumurta, Sirke, Limon, Hardal, Ayçiçek Yağı)

Konserve Ton Balığı

Ançuez

Dijon Hardalı

Worchestershire Sos

Çiçek Kapari

Lesitin

Ksantangam

Soğuk Su

Tuz / Karabiber

Üzerine;

İsli Tuz

DANİLO ŞEF’İN VİTELLO TONNATO NASIL YAPILIR?

Dana Nuar: Nuar taze otlarla birlikte vakumlanır ve sous vide tekniğiyle pişirilir. İçi pembe kalmalıdır. Piştikten sonra mühürlenip soğutulur.

Brioche Ekmeği: Süt şeker yumurta ve maya mikserde karıştırılır. Un eklenir. Tuz ve tereyağı da eklenir ve pürüzsüz kıvam alana kadar yoğurulur. Hamur tezgaha alınır bezelenir ve kalıba alınır. Mayalandırılıp pişirilir.

Soğan Turşusu: Pancar ve soğanlar dilimlenir. Diğer malzemeler sos tenceresinde kaynatılır, süzülüp soğanlar ayıklanır.

Jus: Demi Glace Sos iyice çektirilir, yoğun aromatik bir sos kalır.

Vitello Sos: Mayonez yapılır. Ton balığı, ançuez ve kapari pürüzsüz olana kadar blender ile çekilir. Mayonez ve diğer malzemeler ile karıştırılır.

Kapari Kızartması: Kapariler ayçiçek yağında kızartılır.

Tabağın Hazırlanması: Brioche ekmekleri dilimlenip tereyağında kızartılır. Nuar slicer ile ince dilimler halinde kesilir. Ekmeklerin üzerine rakula ve nuar yerleştirilir. Üzerine sifonla Tonnato Sos konulur, soğan turşusu ve mikrofilizler yerleştirilir. Kızarmış kapari çıtırları ve isli tuz serpiştirilir, jus sos ile servis edilir.