MasterChef’te Danilo Şef’in Vitello Tonnato tarifini ilk kez denedim! Dana etinin üzerine bu sosu koyunca şaşırdım!

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İstanbul
MasterChef’te Danilo Şef’in hazırladığı Vitello Tonnato tarifi, İtalyan mutfağının en merak uyandıran lezzetlerinden biri olarak karşıma çıktı. Dana etiyle hazırlanan bu tarifte ton balığı, kapari ve hamsiyle hazırlanan yoğun aromalı bir sos kullanılıyor. Ben de ekranda görünce klasik et yemeklerinden farklı olan bu tarifi evde denemeye karar verdim. Açıkçası ilk başta et ve balık lezzetinin aynı tabakta nasıl buluşacağını merak ettim. Peki, MasterChef Danilo Şef’in Vitello Tonnato nasıl yapılır?
Gerekli malzeme:
Dana Nuar Malzemeler
Brioche Ekmek İçin;
Soğan Turşusu İçin;
Kapari Kızartması İçin;
Kapari Kızartması İçin;
Vitello Tonnato Sos İçin;
Üzerine;
Dana Nuar: Nuar taze otlarla birlikte vakumlanır ve sous vide tekniğiyle pişirilir. İçi pembe kalmalıdır. Piştikten sonra mühürlenip soğutulur.
Brioche Ekmeği: Süt şeker yumurta ve maya mikserde karıştırılır. Un eklenir. Tuz ve tereyağı da eklenir ve pürüzsüz kıvam alana kadar yoğurulur. Hamur tezgaha alınır bezelenir ve kalıba alınır. Mayalandırılıp pişirilir.
Soğan Turşusu: Pancar ve soğanlar dilimlenir. Diğer malzemeler sos tenceresinde kaynatılır, süzülüp soğanlar ayıklanır.
Jus: Demi Glace Sos iyice çektirilir, yoğun aromatik bir sos kalır.
Vitello Sos: Mayonez yapılır. Ton balığı, ançuez ve kapari pürüzsüz olana kadar blender ile çekilir. Mayonez ve diğer malzemeler ile karıştırılır.
Kapari Kızartması: Kapariler ayçiçek yağında kızartılır.
Tabağın Hazırlanması: Brioche ekmekleri dilimlenip tereyağında kızartılır. Nuar slicer ile ince dilimler halinde kesilir. Ekmeklerin üzerine rakula ve nuar yerleştirilir. Üzerine sifonla Tonnato Sos konulur, soğan turşusu ve mikrofilizler yerleştirilir. Kızarmış kapari çıtırları ve isli tuz serpiştirilir, jus sos ile servis edilir.