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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 23:11
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 23:11

MasterChef’te Danilo Şef’in Vitello Tonnato tarifini ilk kez denedim! Dana etinin üzerine bu sosu koyunca şaşırdım!

MasterChef’te Danilo Şef’in hazırladığı Vitello Tonnato tarifini görünce klasik et yemeklerinden biraz uzaklaşıp farklı İtalyan lezzetini mutfağımda denemek istedim. İncecik dana eti dilimleriyle ton balığı, kapari ve hamsinin buluştuğu sos ilk başta bana da gerçekten oldukça iddialı geldi. Açıkçası “Etin üzerine balık sosu nasıl olacak?” diye düşünmedim değil. Fakat hazırlayıp ilk lokmayı aldığımda fikrim değişti. Peki, Danilo Şef’in Vitello Tonnato nasıl yapılır?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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MasterChef’te Danilo Şef’in Vitello Tonnato tarifini ilk kez denedim! Dana etinin üzerine bu sosu koyunca şaşırdım!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 23:11
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 23:11

’te ’in hazırladığı Vitello Tonnato tarifi, İtalyan mutfağının en merak uyandıran lezzetlerinden biri olarak karşıma çıktı. Dana etiyle hazırlanan bu tarifte ton balığı, kapari ve hamsiyle hazırlanan yoğun aromalı bir sos kullanılıyor. Ben de ekranda görünce klasik et yemeklerinden farklı olan bu tarifi evde denemeye karar verdim. Açıkçası ilk başta et ve balık lezzetinin aynı tabakta nasıl buluşacağını merak ettim. Peki, MasterChef Danilo Şef’in Vitello Tonnato nasıl yapılır?

DANİLO ŞEF’İN VİTELLO TONNATO TARİFİ

Gerekli malzeme:

Dana Nuar Malzemeler

  • Dana Nuar
  • Taze Biberiye
  • Taze Kekik

Brioche Ekmek İçin;

  • Toz Şeker
  • Yumurta
  • Maya
  • Un / Tuz
  • Tereyağı (Ekmeği kızartmak için de kullanılacak)
MasterChef’te Danilo Şef’in Vitello Tonnato tarifini ilk kez denedim! Dana etinin üzerine bu sosu koyunca şaşırdım!

Soğan Turşusu İçin;

  • Arpacık Soğan
  • Defneyaprağı
  • Tane Karabiber
  • Fermente Kırmızı Üzüm Sirkesi
  • Su
  • Limon
  • Pancar
  • Jus İçin;
  • İlikli Kemik
  • Fermente Kırmızı Üzüm Suyu
  • İlikli Kemik Suyu
  • Soğan
  • Havuç
  • Kereviz Sapı
  • Taze Kekik
  • Un / Nişasta
  • Domates Salçası

Kapari Kızartması İçin;

  • Kapari ve Ayçiçek Yağı

Kapari Kızartması İçin;

  • Rakula
MasterChef’te Danilo Şef’in Vitello Tonnato tarifini ilk kez denedim! Dana etinin üzerine bu sosu koyunca şaşırdım!

Vitello Tonnato Sos İçin;

  • Mayonez (Yapılacak: Yumurta, Sirke, Limon, Hardal, Ayçiçek Yağı)
  • Konserve Ton Balığı
  • Ançuez
  • Dijon Hardalı
  • Worchestershire Sos
  • Çiçek Kapari
  • Lesitin
  • Ksantangam
  • Soğuk Su
  • Tuz / Karabiber

 Üzerine;

  • İsli Tuz

DANİLO ŞEF’İN VİTELLO TONNATO  NASIL YAPILIR?

Dana Nuar: Nuar taze otlarla birlikte vakumlanır ve sous vide tekniğiyle pişirilir. İçi pembe kalmalıdır. Piştikten sonra mühürlenip soğutulur.

Brioche Ekmeği: Süt şeker yumurta ve maya mikserde karıştırılır. Un eklenir. Tuz ve tereyağı da eklenir ve pürüzsüz kıvam alana kadar yoğurulur. Hamur tezgaha alınır bezelenir ve kalıba alınır. Mayalandırılıp pişirilir.

Soğan Turşusu: Pancar ve soğanlar dilimlenir. Diğer malzemeler sos tenceresinde kaynatılır, süzülüp soğanlar ayıklanır.

Jus: Demi Glace Sos iyice çektirilir, yoğun aromatik bir sos kalır.

MasterChef’te Danilo Şef’in Vitello Tonnato tarifini ilk kez denedim! Dana etinin üzerine bu sosu koyunca şaşırdım!

Vitello Sos: Mayonez yapılır. Ton balığı, ançuez ve kapari pürüzsüz olana kadar blender ile çekilir. Mayonez ve diğer malzemeler ile karıştırılır.

Kapari Kızartması: Kapariler ayçiçek yağında kızartılır.

Tabağın Hazırlanması: Brioche ekmekleri dilimlenip tereyağında kızartılır. Nuar slicer ile ince dilimler halinde kesilir. Ekmeklerin üzerine rakula ve nuar yerleştirilir. Üzerine sifonla Tonnato Sos konulur, soğan turşusu ve mikrofilizler yerleştirilir. Kızarmış kapari çıtırları ve isli tuz serpiştirilir, jus sos ile servis edilir.

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#masterchef
#ton balığı
#Danilo Şef
#dana nuar
#Yemek Tarifleri
#Vitello Tonnato
#Mavi Kadin
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