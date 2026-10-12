Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 23:15

Survivor 2027 yeni konsepti belli oldu! Turabi ve Ogeday takımlarında kimler yer alacak?

Survivor 2027 yeni konseptiyle şimdiden merak uyandırdı. Yarışmanın yeni sezonunda iki şampiyonun iki ayrı takımı yöneteceği konuşulurken gözler Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken’e çevrildi. Survivor takipçileri, Turabi ve Ogeday’ın takımlarında hangi yarışmacıların yer alacağını araştırmaya başladı. İki güçlü ismin takım kaptanı olarak karşı karşıya gelmesi, yeni sezon heyecanını artırdı. Peki, Survivor 2027’de Turabi ve Ogeday hangi takımları yönetecek?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Survivor 2027 yeni konsepti belli oldu! Turabi ve Ogeday takımlarında kimler yer alacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 23:15

2027 sezonuyla ilgili gündeme gelen yeni konsept, yarışmanın takipçileri arasında merak konusu oldu. Survivor 2027 yeni sezon formatına göre iki şampiyonun iki ayrı takımı yöneteceğini duyurdu. Survivor’da daha önce mücadeleleriyle dikkat çeken iki ismin takım yönetmesi halinde yarışmanın nasıl bir rekabete sahne olacağı merak ediliyor. İzleyiciler ise ’nin takımında ve Ogeday’ın ekibinde kimlerin yer alacağını araştırıyor. Peki, Survivor 2027 yarışmacıları belli oldu mu? Turabi ve Ogeday’ın takımları nasıl şekillenecek?

SURVİVOR 2027 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Survivor 2027 için seçmelerin hâlâ devam ettiği belirtilirken kadronun henüz kesinleşmediği ifade ediliyor. Seçmelerin Aralık ayının ortasına kadar sürmesi bekleniyor. Bu süreçte yarışmacı adaylarının değerlendirilmesi ve yeni sezon kadrosunun şekillenmesi gündemde olacak. 

Survivor 2027 yeni konsepti belli oldu! Turabi ve Ogeday takımlarında kimler yer alacak?

Peki, Survivor 2027 yarışmacıları ne zaman açıklanacak? Yeni sezonda hangi isimlerin mücadele edeceği şimdiden merak konusu olmaya devam ediyor. Kadro hakkında kesin bir açıklama yapılana kadar izleyicilerin gözü, Survivor 2027 ile ilgili gelecek duyurularda olacak.

TURABİ VE OGEDAY TAKIMLARINDA KİMLER YER ALACAK?

Survivor 2027 sezonunda izleyicileri büyük bir değişim bekliyor. Yarışmanın yeni sezonunda iki kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken’in karşı karşıya geleceği Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. İki şampiyonun kendi takımlarını yöneteceği yeni konseptte yarışmacılar, oyunlarda ve parkurlarda takım kaptanlarının liderliğinde mücadele edecek.

Survivor 2027 yeni konsepti belli oldu! Turabi ve Ogeday takımlarında kimler yer alacak?

Survivor 2027’de Turabi ve Ogeday’ın takımlarında kimlerin yer alacağı ise şimdiden merak konusu oldu. İki iddialı ismin takımlarını nasıl oluşturacağı ve yarışmacıların performanslarının mücadeleye nasıl yansıyacağı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sezon boyunca sürecek rekabetin ardından iki takım arasından hangi yarışmacının şampiyonluk kupasına uzanacağı da merak ediliyor.

Survivor 2027 yeni konsepti belli oldu! Turabi ve Ogeday takımlarında kimler yer alacak?

Peki, Survivor 2027’de Turabi’nin takımında kimler olacak? Ogeday’ın ekibinde hangi yarışmacılar mücadele edecek? Survivor 2027 yarışmacı kadrosuna ilişkin isimler merakla beklenirken yeni sezonun rekabet dolu anları şimdiden heyecan ikiye katlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Survivor 2027 büyük ödül ne kadar? Survivor 2027 şampiyonu ne kadar alacak?
ETİKETLER
#survivor
#acun ılıcalı
#turabi
#Ogeday
#Survivor 2027
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.