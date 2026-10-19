TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan, yarışmadan diskalifiye olmasının ardından uzun zaman sonra tekrardan gündeme geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından biri olan Gelinim Mutfakta yarışmasında ortaya çıktı. Yayınlanan son bölümde ekranlarda yer alan Almeda Baylan, yarışmaya katılmasının ardından özel hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Almeda Baylan kimdir? Almeda Baylan kaç yaşında Almeda Baylan kiminle evli? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA ALMEDA BAYLAN KİMDİR?

Survivor yarışmasında dikkatleri üzerine çekerek gündemde sıklıkla yer alırken yarışma da diskalifiye olmasının ardından sosyal medya da içerik üretmeye başlamıştı. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre 2000’li yıllarda dünyaya gelen Almeda Baylan, yabancı uyruklu olduğu biliniyor.

Anne ve babasının kendisi küçükken ayrıldığını ifade eden Almeda Baylan, bir röportajında Türkiye’de doğduğunu anlatmaktadır. Annesinin Yunan göçmeni olduğunu ifade eden Almeda Baylan, Survivor’da diskalifiye edilmesinin ardından tekrardan gündeme geldi. Kanal D’nin dikkat çeken yapımlarından biri olan Gelinim Mutfakta programına katılmasıyla gündeme geldi.

ALMEDA BAYLAN KAÇ YAŞINDA?

Daha önceleri yapmış olduğu röportajlarda kamuoyunda yansıyan bilgiler doğrultusunda 2000’li yıllarda doğduğu ve programda da yaşının sorulması üzerine 26 yaşında olduğunu ifade etti. Aslen Adanalı olduğunu Gelinim Mutfakta yarışmasında söyledi.

Survivor yarışmasında sergilediği performanslarıyla izleyicinin dikkatini çekerken yarışmada meydana gelen diskalifiye olmasından dolayı Survivor yarışmasına veda etmişti. Şimdilerde tekrardan ekranlarda yer alan Almeda Baylan, kaynanasıyla birlikte yarışacak.

ALMEDA BAYLAN KİMİNLE EVLİ?

Gelinim Mutfakta yarışan eski Survivor yarışmacısı Almeda Baylan, kaynanası Şaduman hanımla katıldı. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, Almeda Baylan Ercan Baylan ile evli. Ancak kendisinin ifade ettiği üzere boşanma konusunun gündeme geldiği ve evliliklerinin tamı tamına 4 yıllık olduğunu belirtti.

Yarışmaya iddialı bir giriş yapan Almeda Baylan, şimdiden yarışmada nasıl bir performans yapacağı merak konusu oldu. Ekranların sevilerek izlenen yapımlarından biri olan Gelinim Mutfakta da kayınvalidesi Şaduman Hanım’ın tanıyıp tanımayacağı ve program boyunca Almeda Baylan’ın kaç puan alacağı ise yakından takip ediliyor.