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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 11:47

Survivor’dan sonra Gelinim Mutfakta’ya katıldı! Almeda Baylan’ın son hali gündem oldu

Survivor All Star 2025’in dikkat çeken yarışmacılarından Almeda Baylan, diskalifiye edilerek veda ettiği yarışmanın ardından bu kez Gelinim Mutfakta ile ekranlara döndü. Ünlü ismin son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Survivor’dan sonra Gelinim Mutfakta’ya katıldı! Almeda Baylan’ın son hali gündem oldu
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 11:47

yarışmasıyla adından söz ettiren Almeda Baylan, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Yarışmadan diskalifiye edilmesinin ardından değişimiyle dikkat çeken Baylan, bu kez ’nin sevilen gündüz kuşağı programı ile ekranlara döndü. Ünlü ismin son görünümü ise merak konusu oldu.

HABERİN ÖZETİ

Survivor’dan sonra Gelinim Mutfakta’ya katıldı! Almeda Baylan’ın son hali gündem oldu

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Survivor 2025'ten diskalifiye edilerek ayrılan Almeda Baylan, Kanal D'de Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasıyla ekranlara döndü.
Almeda Baylan, Gelinim Mutfakta yarışmasına katılarak rakiplerine 'Herkesi hallaç pamuğuna çevireceğim' sözleriyle meydan okudu.
Programdaki son görünümüyle kilo aldığı yönünde yorumlar alan Baylan, kilo almadığını, çekimler sırasında vücudunda ödem ve şişkinlik oluştuğunu belirtti.
Survivor All Star 2025 yarışmasından diskalifiye edilen ünlü isim, yarışma sonrasındaki değişimi ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

ALMEDA BAYLAN, GELİNİM MUTFAKTA İLE EKRANLARA DÖNDÜ

Survivor All Star 2025 yarışmasından diskalifiye edilerek ayrılan Almeda Baylan, bu kez Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programına katıldı. ’in sunduğu yarışmada izleyici karşısına çıkan Baylan, iddialı sözleriyle dikkat çekti.

Survivor’dan sonra Gelinim Mutfakta’ya katıldı! Almeda Baylan’ın son hali gündem oldu

Yarışmaya hızlı bir giriş yapan Almeda Baylan, rakiplerine “Herkesi hallaç pamuğuna çevireceğim” diyerek meydan okudu. Baylan’ın bu çıkışı stüdyoda dikkat çekerken, yarışmadaki performansı da merak konusu oldu.

Survivor’dan sonra Gelinim Mutfakta’ya katıldı! Almeda Baylan’ın son hali gündem oldu

Survivor macerasının ardından sosyal medya paylaşımları ve görünümündeki değişimle gündeme gelen Almeda Baylan, Gelinim Mutfakta programıyla yeniden televizyon ekranlarında yer aldı. Ünlü yarışmacının programa katılması ve iddialı açıklamaları magazin gündeminde konuşulan konular arasında yer aldı.

Survivor’dan sonra Gelinim Mutfakta’ya katıldı! Almeda Baylan’ın son hali gündem oldu

ALMEDA BAYLAN KİLO ALDIĞI İDDİALARINA YANIT VERDİ

Almeda Baylan, Gelinim Mutfakta programındaki son görünümüyle dikkat çekti. Kilo aldığı yönündeki yorumlarla gündeme gelen Baylan, bu iddialara açıklık getirdi. Ünlü isim, kilo almadığını, çekimler sırasında vücudunda ödem ve şişkinlik oluştuğunu söyledi.

Survivor’dan sonra Gelinim Mutfakta’ya katıldı! Almeda Baylan’ın son hali gündem oldu

Survivor macerasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden Almeda Baylan, televizyon ekranlarına dönüşüyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Yarışma sürecinde yaşadıkları ve diskalifiye kararıyla uzun süre konuşulan Baylan, bu kez Gelinim Mutfakta programındaki görüntüleriyle gündeme geldi.

Survivor’dan sonra Gelinim Mutfakta’ya katıldı! Almeda Baylan’ın son hali gündem oldu

Ünlü ismin son görünümü sosyal medyada yorumlara neden olurken, Baylan’ın ödem ve şişkinlik açıklaması da dikkat çekti. Survivor sonrasında farklı bir formatta izleyici karşısına çıkan Almeda Baylan’ın programdaki tavırları ve yarışmacılarla kuracağı diyaloglar da merak konusu oldu. Baylan’ın Gelinim Mutfakta macerasında nasıl bir performans sergileyeceği ise izleyiciler tarafından takip ediliyor.

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ETİKETLER
#survivor 2025
#Aslı Hünel
#kanal d
#Almeda Baylan
#gelinim mutfakta
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