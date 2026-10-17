Survivor 2025 yarışmasıyla adından söz ettiren Almeda Baylan, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Yarışmadan diskalifiye edilmesinin ardından değişimiyle dikkat çeken Baylan, bu kez Kanal D’nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta ile ekranlara döndü. Ünlü ismin son görünümü ise merak konusu oldu.

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HABERİN ÖZETİ Survivor’dan sonra Gelinim Mutfakta’ya katıldı! Almeda Baylan’ın son hali gündem oldu Survivor 2025'ten diskalifiye edilerek ayrılan Almeda Baylan, Kanal D'de Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasıyla ekranlara döndü. Almeda Baylan, Gelinim Mutfakta yarışmasına katılarak rakiplerine 'Herkesi hallaç pamuğuna çevireceğim' sözleriyle meydan okudu. Programdaki son görünümüyle kilo aldığı yönünde yorumlar alan Baylan, kilo almadığını, çekimler sırasında vücudunda ödem ve şişkinlik oluştuğunu belirtti. Survivor All Star 2025 yarışmasından diskalifiye edilen ünlü isim, yarışma sonrasındaki değişimi ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti.

ALMEDA BAYLAN, GELİNİM MUTFAKTA İLE EKRANLARA DÖNDÜ

Survivor All Star 2025 yarışmasından diskalifiye edilerek ayrılan Almeda Baylan, bu kez Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programına katıldı. Aslı Hünel’in sunduğu yarışmada izleyici karşısına çıkan Baylan, iddialı sözleriyle dikkat çekti.

Yarışmaya hızlı bir giriş yapan Almeda Baylan, rakiplerine “Herkesi hallaç pamuğuna çevireceğim” diyerek meydan okudu. Baylan’ın bu çıkışı stüdyoda dikkat çekerken, yarışmadaki performansı da merak konusu oldu.

Survivor macerasının ardından sosyal medya paylaşımları ve görünümündeki değişimle gündeme gelen Almeda Baylan, Gelinim Mutfakta programıyla yeniden televizyon ekranlarında yer aldı. Ünlü yarışmacının programa katılması ve iddialı açıklamaları magazin gündeminde konuşulan konular arasında yer aldı.

ALMEDA BAYLAN KİLO ALDIĞI İDDİALARINA YANIT VERDİ

Almeda Baylan, Gelinim Mutfakta programındaki son görünümüyle dikkat çekti. Kilo aldığı yönündeki yorumlarla gündeme gelen Baylan, bu iddialara açıklık getirdi. Ünlü isim, kilo almadığını, çekimler sırasında vücudunda ödem ve şişkinlik oluştuğunu söyledi.

Survivor macerasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden Almeda Baylan, televizyon ekranlarına dönüşüyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Yarışma sürecinde yaşadıkları ve diskalifiye kararıyla uzun süre konuşulan Baylan, bu kez Gelinim Mutfakta programındaki görüntüleriyle gündeme geldi.

Ünlü ismin son görünümü sosyal medyada yorumlara neden olurken, Baylan’ın ödem ve şişkinlik açıklaması da dikkat çekti. Survivor sonrasında farklı bir formatta izleyici karşısına çıkan Almeda Baylan’ın programdaki tavırları ve yarışmacılarla kuracağı diyaloglar da merak konusu oldu. Baylan’ın Gelinim Mutfakta macerasında nasıl bir performans sergileyeceği ise izleyiciler tarafından takip ediliyor.