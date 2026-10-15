Gelinim Mutfakta’da haftanın dördüncü gününde rekabet hız kesmeden devam ediyor. Aslı Hünel’in sunumuyla ekrana gelen yarışmada gelinler, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalışıyor. Haftanın finaline bir gün kala yarışmacıların aldığı puanlar da büyük önem taşıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 15 Ekim Perşembe günü çeyrek altını kim kazandı? İşte günün birincisi ve puan durumu...

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 15 Ekim 2026 günün birincisi, çeyrek altını kazanan gelin ve puan durumu Gelinim Mutfakta yarışmasının 15 Ekim Perşembe günkü bölümünde günün birincisi ve puan durumu netleşti. 15 Ekim Perşembe günü günün birincisi olarak çeyrek altını Yeşim kazandı. Günün toplam puan durumunda Yeşim, Tuğba ve Cemile 14'er puan alırken Beyza 11 puanda kaldı. Yarışmanın haftalık finali ve büyük ödülün sahibi 16 Ekim Cuma günü yayınlanacak bölümde belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’da 15 Ekim Perşembe günü günün birincisi Yeşim oldu. Rakiplerini geride bırakarak en yüksek puanı alan Yeşim, çeyrek altını kazanan gelin olmayı başardı. Haftanın finaline bir gün kala gelen bu sonuçla birlikte gözler, yarışmacıların haftalık puan durumuna çevrildi.

GELİNİM MUTFAKTA 15 EKİM 2026 PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta’da 15 Ekim Perşembe gününün toplam puanları belli oldu. Günün puan tablosunda Yeşim, Tuğba ve Cemile 14’er puanla ilk sırayı paylaşırken Beyza 11 puanda kaldı. Yarışmacıların puanlarının eşit olması, günün birincisi ve çeyrek altın sonucunu daha da merak edilir hâle getirdi.

Gelinim Mutfakta 15 Ekim 2026 günün toplam puan durumu:

Yeşim: 14 puan

Tuğba: 14 puan

Cemile: 14 puan

Beyza: 11 puan

Yeşim, Tuğba ve Cemile’nin puanları eşit olduğu için günün birincisi ve çeyrek altının kime verildiği konusunda programdaki sonuç açıklaması belirleyici olacak.

Gelinim Mutfakta’da haftanın final heyecanı için geri sayım başladı. 16 Ekim Cuma günü ekrana gelecek yeni bölümde gelinler, haftanın son gününde de en yüksek puanı almak için mücadele edecek. Hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen Yeşim, Tuğba, Cemile ve Beyza, final gününde kayınvalidelerden alacakları puanlarla haftalık sıralamada yerlerini belirleyecek.

Haftanın finalinde yalnızca günün birincisi değil, hafta boyunca en yüksek puanı toplayarak büyük ödüle ulaşacak gelin de merak ediliyor. Yarışmacıların son tabaklarını hazırlayacağı bölümde, kayınvalidelerin değerlendirmeleri ve puanların açıklanması heyecanla bekleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisi kim olacak? 16 Ekim Cuma günü haftanın finalinde hangi gelin birinci gelecek ve hafta boyunca verilen mücadeleyi kazanarak büyük ödülün sahibi olacak? Tüm bu soruların yanıtı, yarın ekrana gelecek yeni bölümde belli olacak.