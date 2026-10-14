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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 16:30

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 14 Ekim 2026 günün birincisi ve puan durumu

Gelinim Mutfakta 14 Ekim 2026 Çarşamba günü yarışmacıları, günün birincisi olmak ve çeyrek altını kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Kayınvalidelerden ve sunucudan gelen puanların ardından günün kazananı merak ediliyor.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 14 Ekim 2026 günün birincisi ve puan durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 16:30

Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmasında 14 Ekim Çarşamba günü heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar, hazırladıkları yemeklerle günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olmak için mücadele ediyor. Kayınvalidelerin ve sunucunun verdiği puanlar günün birincisini belirliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci olacak? 14 Ekim günün birincisi kim olacak, çeyrek altını kim kazanacak? İşte günün puan durumu ve yarışmada yaşananlar...

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 14 Ekim 2026 günün birincisi ve puan durumu

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında 14 Ekim Çarşamba günü en yüksek puanı alan Yeşim, günün birincisi olarak çeyrek altını kazandı.
Yeşim 18 puan alarak rakiplerini geride bıraktı ve günün birincisi oldu.
Tuğba 13 puanla ikinci, Beyza 10 puanla üçüncü ve Cemile 7 puanla dördüncü sırada yer aldı.
Yarışmacıların puanları kayınvalideler ve sunucu tarafından belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 14 Ekim Çarşamba günü çeyrek altının sahibi oldu. Kayınvalidelerden ve sunucudan aldığı puanlarla günün birincisi olan Yeşim, rakiplerini geride bırakarak çeyrek altını kazandı. Günün sonunda oluşan puan tablosu ise haftalık sıralama açısından önem taşıdı.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 14 Ekim 2026 günün birincisi ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 14 EKİM 2026 PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta yarışmasında 14 Ekim Çarşamba günü günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Yeşim oldu. Hazırladığı yemeklerle kayınvalidelerden aldığı puanları toplayan Yeşim, rakiplerini geride bırakarak günün en yüksek puanına ulaştı. Yarışmada , ve de günün birincisi olmak için mücadele etti. Gün sonunda açıklanan toplam puanlar, yarışmacıların sıralamasını belirledi.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 14 Ekim 2026 günün birincisi ve puan durumu

13 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu:

  • Yeşim: 18 puan
  • Tuğba: 13 puan
  • Beyza: 10 puan
  • Cemile: 7 puan
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 14 Ekim 2026 günün birincisi ve puan durumu

Günün toplam puan durumunda 18 puan alan Yeşim birinci oldu. Yeşim, rakiplerini geride bırakarak günün çeyrek altınını kazandı. Tuğba 13 puanla ikinci, Beyza 10 puanla üçüncü, Cemile ise 7 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 14 Ekim 2026 günün birincisi ve puan durumu

Gelinim Mutfakta’da 14 Ekim Çarşamba günü çeyrek altını kazanan isim Yeşim oldu. Günün toplam puan tablosunda 18 puana ulaşan Yeşim, rakiplerini geride bırakarak birincilik koltuğuna oturdu. Tuğba, Beyza ve Cemile ise günün sonunda Yeşim’in ardından sıralandı.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 14 Ekim 2026 günün birincisi ve puan durumu

Gelinim Mutfakta’da 14 Ekim Çarşamba günü açıklanan puanlarla birlikte günün sıralaması da belli oldu. 18 puanla birinci olan Yeşim çeyrek altını kazanırken, Tuğba 13, Beyza 10 ve Cemile 7 puan aldı. Yarışmada haftanın ilerleyen günlerinde alınacak puanlar, haftalık sıralama ve finalde verilecek ödül açısından belirleyici olacak.

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#tuğba
#yeşim
#beyza
#gelinim mutfakta
#Cemile
#Medya
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