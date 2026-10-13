Gelinim Mutfakta’da 13 Ekim 2026 Salı günü haftanın ikinci gün heyecanı yaşandı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden yüksek puan almak için yarıştı. Günün puanlamasının ardından birinciliği elde eden Cemile, çeyrek altının sahibi oldu. Yarışmanın takipçileri ise günün puan durumunu ve diğer gelinlerin kaç puan aldığını merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta’da 13 Ekim günü puan durumu nasıl şekillendi?

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 13 Ekim 2026 puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta'nın 13 Ekim 2026 Salı günü yayınlanan bölümünde günün yemeği kabak kasesini hazırlayarak 17 puan alan Cemile, gün birincisi olup çeyrek altını kazandı. 13 Ekim puan durumunda Cemile 17, Yeşim 16, Tuğba 13 ve Beyza 11 puan aldı. Haftanın iki günlük toplam puanlarında Cemile 31 puanla ilk sırada yer alırken Tuğba 27, Beyza 26 ve Yeşim 22 puana ulaştı. Günün yemeği kabak kasesi olarak belirlendi.

GELİNİM MUTFAKTA 13 EKİM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 13 Ekim 2026 Salı günü yayınlanan bölümünde günün birincisi Cemile oldu. Haftanın ikinci gününde mutfağa giren Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden yüksek puan almak için mücadele etti. Günün puanlamasının ardından rakiplerini geride bırakan Cemile, çeyrek altının sahibi oldu. Yarışmada haftanın ikinci gününü ödülle tamamlayan Cemile’nin ardından gözler, diğer gelinlerin aldığı puanlara çevrildi.

GELİNİM MUTFAKTA 13 EKİM PUAN DURUMU AÇIKLANDI!

Gelinim Mutfakta’da 13 Ekim 2026 Salı günü yarışmacıların aldığı puanlar belli oldu. Günün yemeği kabak kasesini hazırlayan Cemile, 17 puanla günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı. Yeşim 16 puanla ikinci sırada yer alırken Tuğba 13, Beyza ise 11 puan aldı. Böylece haftanın ikinci gününde Cemile zirveye yerleşti.

13 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu:

Cemile: 17 puan

Yeşim: 16 puan

Tuğba: 13 puan

Beyza: 11 puan

Haftanın iki günlük toplam puanlarına bakıldığında ise Cemile 31 puanla ilk sırada bulunuyor. Tuğba 27, Beyza 26 ve Yeşim 22 puanla haftalık yarışa devam ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA 13 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’nın 13 Ekim 2026 Salı günü yayınlanan bölümünde çeyrek altını kazanan isim Cemile oldu. Günün yemeği kabak kasesini hazırlayan yarışmacı, kayınvalidelerden aldığı puanlarla toplam 17 puana ulaştı. Rakiplerini geride bırakan Cemile, haftanın ikinci gününü birincilikle tamamlayarak çeyrek altının sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta’da 13 Ekim Salı günü çeyrek altını kazanan Cemile oldu. Haftanın ikinci gününde alınan puanlarla birlikte yarışmacıların haftalık sıralaması da şekillenmeye başladı. Gelinler, önümüzdeki günlerde hem günlük ödülleri kazanmak hem de haftanın finalinde avantaj elde etmek için mücadele etmeyi sürdürecek.