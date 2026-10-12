Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

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İstanbul
Aslı Hünel’in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta’da 12 Ekim Pazartesi günü haftanın ilk puan mücadelesi yaşandı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza’nın hazırladığı yemeklerin değerlendirilmesiyle gözler günün birincisine çevrildi. Yarışmacıların aldığı puanlar ve çeyrek altını kazanan gelin merak ediliyor.
Gelinim Mutfakta’da 12 Ekim 2026 Pazartesi günü günün birincisi Beyza oldu. Haftanın ilk bölümünde Cemile, Tuğba ve Yeşim ile mücadele eden Beyza, günün sonunda çeyrek altını kazanan isim olarak öne çıktı. Yarışmacıların hazırladığı yemeklerin değerlendirildiği bölümde gözler, kayınvalidelerin verdiği puanlara çevrildi. Haftaya ödülle başlayan Beyza, rakiplerini geride bırakarak günün kazananı oldu.
Gelinim Mutfakta’da 12 Ekim Pazartesi gününe ait puan tablosu, yarışmacıların gün sonunda aldıkları puanlarla şekillendi. Beyza’nın çeyrek altını kazanmasıyla haftanın ilk gününde ödül sahibini buldu. Yarışmacıların toplam puanları ise hafta boyunca devam edecek rekabet açısından önem taşıyor.
12 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu:
Gelinim Mutfakta’nın 12 Ekim 2026 tarihli bölümünde çeyrek altını kazanan isim Beyza oldu. Haftanın ilk gününde mutfağa giren yarışmacılar, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalıştı. Günün değerlendirmesinin ardından rakiplerini geride bırakan Beyza, çeyrek altını kazanarak haftaya avantajlı bir başlangıç yaptı.
Yarışmada gelinler, her gün verilen puanlarla hem günlük ödüller hem de haftanın finalindeki büyük ödül için mücadele ediyor. Bu nedenle haftanın ilk gününde alınan sonuçlar, ilerleyen bölümlerdeki rekabet açısından da önem taşıyor. Beyza’nın birinciliğinin ardından gözler, diğer yarışmacıların hafta boyunca göstereceği performansa çevrildi.
Gelinim Mutfakta’da haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanan Beyza oldu. Yarışmacılar, hafta boyunca hem günlük ödüller hem de haftanın finalinde verilecek büyük ödül için mücadele etmeye devam edecek.