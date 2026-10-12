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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 17:05

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta’da haftanın ilk günü heyecanı yaşandı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, günün yemeğinde en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanmak için yarıştı. Peki, 12 Ekim Gelinim Mutfakta’da günün birincisi kim oldu, puan durumu nasıl şekillendi?

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 17:05

’in sunumuyla ekrana gelen ’da 12 Ekim Pazartesi günü haftanın ilk puan mücadelesi yaşandı. , , Yeşim ve ’nın hazırladığı yemeklerin değerlendirilmesiyle gözler günün birincisine çevrildi. Yarışmacıların aldığı puanlar ve çeyrek altını kazanan gelin merak ediliyor. 

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Gelinim Mutfakta yarışmasının 12 Ekim tarihli haftanın ilk gününde Beyza birinci olarak çeyrek altını kazandı.
Aslı Hünel'in sunduğu programda haftanın ilk gününde Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza mücadele etti.
Günün birincisi olan Beyza, rakiplerini geride bırakarak çeyrek altının sahibi oldu.
12 Ekim puan durumunda Beyza 15 puan, Tuğba 14 puan, Cemile 14 puan ve Yeşim 6 puan aldı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA 12 EKİM 2026 GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’da 12 Ekim 2026 Pazartesi günü günün birincisi Beyza oldu. Haftanın ilk bölümünde Cemile, Tuğba ve Yeşim ile mücadele eden Beyza, günün sonunda çeyrek altını kazanan isim olarak öne çıktı. Yarışmacıların hazırladığı yemeklerin değerlendirildiği bölümde gözler, kayınvalidelerin verdiği puanlara çevrildi. Haftaya ödülle başlayan Beyza, rakiplerini geride bırakarak günün kazananı oldu.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 12 EKİM PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta’da 12 Ekim Pazartesi gününe ait puan tablosu, yarışmacıların gün sonunda aldıkları puanlarla şekillendi. Beyza’nın çeyrek altını kazanmasıyla haftanın ilk gününde ödül sahibini buldu. Yarışmacıların toplam puanları ise hafta boyunca devam edecek rekabet açısından önem taşıyor. 

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

12 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu:

  • Beyza: 15 puan
  • Tuğba: 14 puan
  • Cemile: 14 puan
  • Yeşim: 6 puan
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 12 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’nın 12 Ekim 2026 tarihli bölümünde çeyrek altını kazanan isim Beyza oldu. Haftanın ilk gününde mutfağa giren yarışmacılar, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalıştı. Günün değerlendirmesinin ardından rakiplerini geride bırakan Beyza, çeyrek altını kazanarak haftaya avantajlı bir başlangıç yaptı.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

Yarışmada gelinler, her gün verilen puanlarla hem günlük ödüller hem de haftanın finalindeki büyük ödül için mücadele ediyor. Bu nedenle haftanın ilk gününde alınan sonuçlar, ilerleyen bölümlerdeki rekabet açısından da önem taşıyor. Beyza’nın birinciliğinin ardından gözler, diğer yarışmacıların hafta boyunca göstereceği performansa çevrildi.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta’da haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanan Beyza oldu. Yarışmacılar, hafta boyunca hem günlük ödüller hem de haftanın finalinde verilecek büyük ödül için mücadele etmeye devam edecek.

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ETİKETLER
#tuğba
#beyza
#Aslı Hünel
#gelinim mutfakta
#Cemile
#Medya
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