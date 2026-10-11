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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 11:08

Gelinim Mutfakta Beyhan Öksüz'ün oğlu silahlı saldırıya uğramıştı! Acı haberi yayında alan yarışmacıdan şoke eden karar

Gelinim Mutfakta yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Beyhan Öksüz'ün oğlu Erdi Öksüz geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Acı haberi yayın sırasında alan ünlü yarışmacının o anına dair görüntüler yayınlandı. Gelinim Mutfakta'nın sevilen yarışmacısının aldığı karar ise herkesi şoke etti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Gelinim Mutfakta Beyhan Öksüz'ün oğlu silahlı saldırıya uğramıştı! Acı haberi yayında alan yarışmacıdan şoke eden karar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 11:08

yarışmasının sevilen kayınvalideleri arasında yer alan Beyhan Öksüz'ün oğlu Erdi Öksüz, İstanbul 'de silahlı saldırıya uğramıştı. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada yaralanan Erdi Öksüz'ün acı haberini annesi yayın sırasında almıştı. Programın çekimleri sırasında oğlunun vurulduğunu öğrenen Beyhan Öksüz ve gelini Yeşim'in apar topar hastaneye koştuğu öğrenilmişti. Acı haberi yayın sırasında alan ünlü yarışmacıların o anına dair görüntüleri yayınlandı. Fenalaşarak bayılan Beyhan Öksüz'ün yarışma hakkında aldığı karar ise herkesi şoke etti.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACISI BEYHAN ÖKSÜZ'ÜN OĞLU SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI!

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın tanınan isimlerinden Beyhan Öksüz'ün oğlu Erdi Öksüz'ün geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıkmıştı. Gelini Yeşim ile sevilen yarışmacılar arasında yer alan Öksüz, program sırasında aldığı acı haberle yıkılmıştı. Yarışmaya ilk olarak 2021 yılında katılan ikili, kısa sürede programın sevilen isimleri haline gelmişti. Daha sonraki sezonlarda da yarışmaya geri dönen kayınvalide-gelin, popülerliğini geniş kitlelere duyurmuştu.

Gelinim Mutfakta Beyhan Öksüz'ün oğlu silahlı saldırıya uğramıştı! Acı haberi yayında alan yarışmacıdan şoke eden karar

Gelinim Mutfakta yarışmasındaki performanslarıyla ve kişilikleriyle adından söz ettiren Beyhan ve Yeşim Öksüz ikilisi, bu kez bambaşka bir konuyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Beyhan Öksüz ve gelini Yeşim, Erdi Öksüz'ün silahlı saldırıya uğradığı haberini programın çekimleri devam ederken almıştı. Apar topar hastaneye gittikleri öğrenilen kayınvalide ve gelin, aldıkları haberle adeta şoke olmuştu.

Gelinim Mutfakta Beyhan Öksüz'ün oğlu silahlı saldırıya uğramıştı! Acı haberi yayında alan yarışmacıdan şoke eden karar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, olayın 30 Eylül'de Rasimpaşa Mahallesi'nde bulunan Elmalıçeşme Sokak'ta meydana geldiği belirlenmişti. Polis ekiplerinin incelemesine göre Erdi Öksüz'ün daha önce 34 yaşındaki S.Ç.'den borç aldığı ve iki taraf arasında bu nedenle anlaşmazlık yaşandığı tespit edilmişti. S.Ç.'nin daha sonra 54 yaşındaki İ.E. ve 47 yaşındaki M.A. ile birlikte Erdi Öksüz'ün bulunduğu adrese gittiği öğrenilmişti.

Gelinim Mutfakta Beyhan Öksüz'ün oğlu silahlı saldırıya uğramıştı! Acı haberi yayında alan yarışmacıdan şoke eden karar

Taraflar arasında başlayan tartışmanın kısa sürede büyüdüğü M.A.'nın silahını çıkararak ateş ettiği belirlenmişti. Saldırı sonucunda is Erdi Öksüz'ün bacağından ve kalçasından yaralandığı ortaya çıkmıştı. Asayiş ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda S.Ç., İ.E. ve M.A. 1 Ekim'de yakalanarak gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.A. hakkında kasten yaralama suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti.

Gelinim Mutfakta Beyhan Öksüz'ün oğlu silahlı saldırıya uğramıştı! Acı haberi yayında alan yarışmacıdan şoke eden karar

ÜNLÜ YARIŞMACIDAN ŞOKE EDEN KARAR GELDİ!

Gelinim Mutfakta yarışmasıyla tanınan Beyhan Öksüz’ün 36 yaşındaki oğlu, Kadıköy’de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğramıştı. Oğlu Erdi Öksüz'ün silahlı saldırıya uğradığı haberini Gelinim Mutfakta yarışmasının çekimleri sırasında öğrenen Beyhan Öksüz ve gelini Yeşim, aldıkları kahreden haberle şoke olmuşlardı.

Gelinim Mutfakta Beyhan Öksüz'ün oğlu silahlı saldırıya uğramıştı! Acı haberi yayında alan yarışmacıdan şoke eden karar

Beyhan Öksüz’ün oğlu Erdi Öksüz'ün bacağına ve kalçasına 3 kurşun isabet ettiği öğrenilmişti. Acı haberi yayın sırasında alan ünlü yarışmacının o anına dair görüntüler yayınlandı. Beyhan Öksüz'ün aldığı haber sonrası fenalaşarak bayıldığı ortaya çıktı. Öksüz'ün yarışma hakkında aldığı karar ise herkesi şoke etti. Programın çekimlerine ara verilirken Öksüz'ün, yarışmadan ayrılmak istediğini söylediği öğrenildi. 

 

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Gelinim Mutfakta kayınvalidesi Beyhan Öksüz'ün oğlu silahlı saldırıya uğradı! 3 kurşun isabet etti
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#gelinim mutfakta
#Kadıköy
#Erdi Öksüz
#Beyhan Öksüz
#Magazin
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