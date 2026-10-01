Gelinim Mutfakta kayınvalidesi Beyhan Öksüz'ün oğlu silahlı saldırıya uğradı! 3 kurşun isabet etti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da Yeşim'in kayınvalidesi olan Beyhan Öztürk'ün oğlu silahlı saldırıya uğradı. Son dakika olayı ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

GELİNİM MUTFAKTA KAYINVALİDESİ BEYHAN ÖZTÜRK'ÜN OĞLUNA SİLAHLI SALDIRI

Gelinim Mutfakta programının fenomen kayınvalidesi Beyhan Öksüz’ün oğlu E.Ö öğle saatlerinde İstanbul Kadıköy’de silahlı saldırıya uğradı. Kadıköy'de silahlı saldırıya uğrayan isime 3 kurşunun isabet ettiği söyleniyor.

BEYHAN ÖZTÜRK'ÜN OĞLUNA KİM SİLAHLI SALDIRI YAPTI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da yer alan Yeşim'in kayınvalidesi olan Beyhan Öztürk'ün oğlu E.Ö öğle saatlerinde İstanbul Kadıköy’de silahlı saldırıya uğradı. Halitağa Caddesi, Elmalıçeşme Sokak’ta alacak verecek anlaşmazlığından olayın yaşandığı iddia edildi.

GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM VE BEYHAN HASTANEYE KOŞTU

Kadıköy'de çıkan tartışmada açılan ateş sonucu bacağına ve kalçasına 3 kurşun isabet eden E.Ö. hastaneye kaldırıldı. Beyhan Öztürk ve Yeşim ise gözyaşları içerisinde hastaneye koştu. Alacak verecek tartışması silahlı saldırıyla sonuçlandı.