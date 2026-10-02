Gelinim Mutfakta yarışmacısı Beyhan Öksüz acı haberi stüdyoda almıştı! Oğlunun neden vurulduğu ortaya çıktı

Beyhan Öksüz'ün oğlu E.Ö.'ye yönelik saldırının, daha önce yaşanan bir alacak verecek anlaşmazlığından kaynaklandığı ortaya çıktı. 30 Eylül'de Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, üç kişinin E.Ö.'nün bulunduğu adrese geldiği ve çıkan tartışmanın silahlı saldırıya dönüştüğü belirlendi. Saldırıda bacağından ve kalçasından yaralanan E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BEYHAN ÖKSÜZ ACILI HABERİ ÇEKİM SIRASINDA ALDI

Gelinim Mutfakta izleyicilerinin yakından tanıdığı Beyhan Öksüz, programda Yeşim ile birlikte yer aldığı dönemlerde dikkat çeken kayınvalideler arasında bulunuyordu. İkili, yarışmaya ilk kez 2021 sonbaharında katılmış, daha sonraki sezonlarda da programa geri dönmüştü.

Beyhan Öksüz, bu kez yarışmadaki performansıyla değil, ailesini endişelendiren olayla gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Öksüz, oğlunun silahlı saldırıya uğradığı haberini program çekimleri devam ederken aldı. Bunun üzerine Yeşim ile birlikte hastaneye gitti.

SALDIRININ ARKASINDAN BORÇ ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, olayın 30 Eylül'de Rasimpaşa Mahallesi'nde bulunan Elmalıçeşme Sokak'ta meydana geldiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesine göre E.Ö.'nün daha önce 34 yaşındaki S.Ç.'den borç aldığı ve iki taraf arasında bu nedenle anlaşmazlık yaşandığı tespit edildi. S.Ç.'nin daha sonra 54 yaşındaki İ.E. ve 47 yaşındaki M.A. ile birlikte E.Ö.'nün bulunduğu adrese gittiği öğrenildi.

Burada taraflar arasında başlayan tartışmanın kısa sürede büyüdüğü, M.A.'nın silahını çıkararak ateş ettiği belirlendi. Saldırı sonucunda E.Ö., bacağından ve kalçasından yaralandı.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan üç şüpheli için polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda S.Ç., İ.E. ve M.A. 1 Ekim'de yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda saldırıda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız silah da bir çöp konteynerinde bulundu. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

SİLAHLI SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adli sürecin ardından M.A. hakkında kasten yaralama suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Diğer şüpheliler S.Ç. ve İ.E. hakkında verilen kararın ise kamuoyuna yansıyan bilgilere göre henüz netleşmediği belirtildi. Yaşanan olayın ardından Beyhan Öksüz ve ailesinin yaşadığı endişe sürerken, E.Ö.'nün sağlık durumuna ilişkin sevindiren gelişme geldi. Silahlı saldırıda yaralanan E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

