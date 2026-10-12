Yapay zekaya danıştı, evine çağırdığı arkadaşını katletti: Kan donduran olayda şoke eden detaylar

Sakarya’da 24 Temmuz Cuma günü Arifiye ilçesi Ahmediye Mahallesi’nde müstakil bir evde meydana gelen olayda; Murat İmrağ, 20 yaşındaki ablası N. İmrağ’ın doğum gününü kutlamak amacıyla arkadaşları Y.D.S. (16) ve Y.S. (16) kardeşlerin dedelerine ait eve gitti. Evde bulunan ruhsatlı tabancayla 60-70 santimetre mesafeden başından vurulan Murat İmrağ hayatını kaybetti.

İLK İNTİHAR DEDİ, SONRA İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Olayın ardından gözaltına alınan Y.D.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk ifadesinde olayın intihar olduğunu söyleyen Y.D.S., sonradan ifadesini değiştirerek olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ancak bunun bir kaza olduğunu belirtti.

YAPAY ZEKAYA CEZALARI SORMUŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlının dijital materyallerinde inceleme yaptı. Dijital ve teknik incelemelerde, cinayet şüphesiyle tutuklu yargılanan Y.D.S.’nin olaydan birkaç gün önce bir yapay zeka uygulamasında “Birini öldürsem ne kadar ceza alırım” ve “Müebbet hapis ne kadar” gibi sorular sorduğu belirlendi.

"DURUMU KAZAYA ÇEVİRMEYE ÇALIŞTILAR"

14 yaşında cinayete kurban giden oğlu hakkında konuşan acılı anne Yeliz İmrağ, "Olay olduğu gün, oğlumun intihar etti haberlerini yaydılar. Ben bu haberi ilk duyduğum andan itibaren inanmadım çünkü benim oğlumun böyle bir karakteri ve yapısı yok. Ben gayet düzgün bir çocuk yetiştirdi. Herkes büyüttüğü çocuğu tanır ben 14 yıl emek verdim. Hiçbir şey gizli kalmaz hepsi ortaya çıktı, suçunu itiraf etti. Silah, intihar eden birinin yanında olur, katil silahı çekmeceye saklamış. Durumu kazaya çevirmeye çalıştılar, kaza olmadığı da elimizdeki raporlarla tespit edildi. Bir grup çetelerle yazışmalar... Benim oğlum namaz kılıyor, dini yönlerini öne sürmüşlerdi. Allah'a nasıl küfür ettiği, 'insan nasıl öldürürüm', 'pompalıyla öldürsem ne kadar ceza alırım' gibi yapay zekaya sorulmuş sorular var. Babası demişti, 'Benim oğlum silahla haşır neşir değildir.' Elimizde oğlunun bir yıldır silahlarla haşır neşir olduğuna dair resmi raporlar var. Katilin telefonu olaydan yaklaşık 6 saat sonra alınıyor ve telefonunda resimler silinmiş vaziyette. Şimdi bunlara babası M.S. cevap vermeli. Oğlunun silahlarla fotoğrafları var. Oğlumun hakkını sonuna kadar arayacağım, asla susmayacağım" dedi.

"BEN BUNLARI OKURKEN KANIM DONDU"

Konuşmasının devamında anne İmrağ, "Birçok silah markalarıyla ilgili, birçok kişiyi öldürmekle alakalı araştırmalar yapılmış. Bunun içinde annesi, babası, kız kardeşi de var. Belki bu, bunlarla bir okul basacaktı, toplu bir katliam yapacaktı bilemiyoruz. Yapay zeka üzerinden bu kadar vahşice şeyler, ben bunları okurken kanım dondu. 16-17 yaşında bir çocuk deniliyor bu çocuk değil, şeytan. Çocuk denilen katil, benim oğlumu öldürüyor, 5-10 dakika içinde kendini, barut izlerini temizliyor. Ne kadar profesyonelce benim oğlumu öldürdüğünü, planladığını gösteren ön rapordur bence bu. Yine yapay zeka üzerinden yaptığı araştırmalar, 'annemi döven birini öldürürsem ne kadar ceza alırım', 'müebbet cezası ne kadar', 'müebbet kimlere verilir' gibi araştırmalar yapılmış. İddianame için son bir rapor kaldı onu bekliyoruz. Mahkeme süreci belli değil tabi benim için artık bir önemi yok 100 yıl da yatsa önemsiz ama en ağır cezayı almasını istiyorum. Babası, 'benim oğlum silahlarla haşır neşir değil' demişti, şimdi çıksın katil oğlunu aklasın" diye konuştu.

"BİR GRUP ÇETELER TARAFINDAN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIK"

Olay sonrası çeteler tarafından tehdit aldığını belirten anne İmrağ, "Bir grup çeteler tarafından ölüm tehditleri aldık, oğlumun mezarını dağıtmakla, parçalamakla ilgili mesajlar aldık. Kimse benim oğluma zarar veremez. Bir kere zarar verdiler benim oğluma bir dahası yok" şeklinde konuştu.

"ÇOCUK TAMAMEN BİR SUÇ MAKİNESİ, KENDİNCE BİR ARAŞTIRMAYA GİRMİŞ"

Raporları değerlendiren baba Özkan İmrağ ise, "Son çıkan raporla alakalı benim düşünceme göre çocuk, yaptığı araştırmalarla suça meyilli, bir suç işlemek istiyormuş. Artık bu ya bir okul baskını olabilirdi ya da başkası olabilirdi. Aile, 'dostuz' diyor ama sen çocuğunun katil olduğunu biliyorsun madem dostsak sen neden katili bile bile savunuyorsun. Burada ihmalkarlıklar çok bu silah sadece bir kere ele alınmamış, İstanbul'a kadar gelinmiş ve iki yıldır bununla dolaşıyor. Çocuk tamamen bir suç makinesi, kendince bir araştırmaya girmiş" ifadelerini kullandı.