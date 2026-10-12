Tokat'ta binlerce kişi hastanelik oldu! Kenti kasıp kavuran salgının nedeni belli oldu

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İstanbul
Tokat’ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren çok sayıda kişinin mide ve bağırsak şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurması üzerine başlatılan incelemelerde norovirüs saptandı. Sabah Gazetesi’nin aktardığına göre, hastanelerde yapılan testlerde bulaşıcı etkenin norovirüs olduğu belirlendi.
Vakaların büyük bölümü hafif seyrediyor; hastaların yaklaşık yüzde 99'u ayakta tedavi edildi. Hastanede takibi süren yüzde 1'lik kesimin genel durumunun iyi olduğu, şikayetlerin ağırlıklı olarak bulantı ve kusma şeklinde görüldüğü bildirildi.
Yapılan laboratuvar incelemelerinde vakalarda bulaşıcı virüs tespit edilirken, yayılma kaynağına yönelik su ve gıda araştırmalarının sürdüğü bildirildi.
Yoğunluğu azaltmak için sağlık personeli sayısı artırıldı, ek muayene odaları açıldı. Yetkililer, virüsün yayılmasını önlemek için ellerin sabun ve suyla yıkanması, güvenli içme suyu kullanılması ve ortak alanlarda temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarıyor.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yaklaşık 5 bin başvuru yapıldığını, yatarak tedavi gören yaklaşık 70 hastadan 40’ının taburcu edildiğini açıkladı. Köklü, tedavisi süren yaklaşık 30 hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.