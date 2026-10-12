Tokat’ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren çok sayıda kişinin mide ve bağırsak şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurması üzerine başlatılan incelemelerde norovirüs saptandı. Sabah Gazetesi’nin aktardığına göre, hastanelerde yapılan testlerde bulaşıcı etkenin norovirüs olduğu belirlendi.

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HABERİN ÖZETİ Tokat'ta binlerce kişi hastanelik oldu! Kenti kasıp kavuran salgının nedeni belli oldu Tokat'ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren birçok kişinin mide ve bağırsak şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurması üzerine yapılan incelemelerde norovirüs saptandı. Hastanelerde yapılan testlerde bulaşıcı etkenin norovirüs olduğu belirlendi. Vakaların büyük bölümü hafif seyrediyor ve yaklaşık %99'u ayakta tedavi edildi. Tokat Valisi Abdullah Köklü, sağlık kuruluşlarına yaklaşık 5 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Sağlık personeli sayısı artırıldı ve ek muayene odaları açıldı. Yetkililer, virüsün yayılmasını önlemek için hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıyor.

Vakaların büyük bölümü hafif seyrediyor; hastaların yaklaşık yüzde 99'u ayakta tedavi edildi. Hastanede takibi süren yüzde 1'lik kesimin genel durumunun iyi olduğu, şikayetlerin ağırlıklı olarak bulantı ve kusma şeklinde görüldüğü bildirildi.

SALGININ NEDENİ BELLİ OLDU

Yapılan laboratuvar incelemelerinde vakalarda bulaşıcı virüs tespit edilirken, yayılma kaynağına yönelik su ve gıda araştırmalarının sürdüğü bildirildi.

PERSONEL SAYISI ARTTIRILDI

Yoğunluğu azaltmak için sağlık personeli sayısı artırıldı, ek muayene odaları açıldı. Yetkililer, virüsün yayılmasını önlemek için ellerin sabun ve suyla yıkanması, güvenli içme suyu kullanılması ve ortak alanlarda temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarıyor.

BAŞVURULAR 5 BİNE YAKLAŞTI

Tokat Valisi Abdullah Köklü, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yaklaşık 5 bin başvuru yapıldığını, yatarak tedavi gören yaklaşık 70 hastadan 40’ının taburcu edildiğini açıkladı. Köklü, tedavisi süren yaklaşık 30 hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.