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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 16:41

Tokat'ta binlerce kişi hastanelik oldu! Kenti kasıp kavuran salgının nedeni belli oldu

Tokat’ta binlerce kişinin hastanelere başvurmasına neden olan salgının kaynağına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Yapılan laboratuvar incelemelerinde vakalarda bulaşıcı virüs tespit edildi. Tokat Valisi Abdullah Köklü de; bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yaklaşık 5 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Tokat'ta binlerce kişi hastanelik oldu! Kenti kasıp kavuran salgının nedeni belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 16:41

’ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren çok sayıda kişinin mide ve bağırsak şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurması üzerine başlatılan incelemelerde saptandı. ’nin aktardığına göre, hastanelerde yapılan testlerde bulaşıcı etkenin norovirüs olduğu belirlendi.

HABERİN ÖZETİ

Tokat'ta binlerce kişi hastanelik oldu! Kenti kasıp kavuran salgının nedeni belli oldu

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Tokat'ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren birçok kişinin mide ve bağırsak şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurması üzerine yapılan incelemelerde norovirüs saptandı.
Hastanelerde yapılan testlerde bulaşıcı etkenin norovirüs olduğu belirlendi.
Vakaların büyük bölümü hafif seyrediyor ve yaklaşık %99'u ayakta tedavi edildi.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, sağlık kuruluşlarına yaklaşık 5 bin başvuru yapıldığını açıkladı.
Sağlık personeli sayısı artırıldı ve ek muayene odaları açıldı.
Yetkililer, virüsün yayılmasını önlemek için hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Vakaların büyük bölümü hafif seyrediyor; hastaların yaklaşık yüzde 99'u ayakta tedavi edildi. Hastanede takibi süren yüzde 1'lik kesimin genel durumunun iyi olduğu, şikayetlerin ağırlıklı olarak bulantı ve kusma şeklinde görüldüğü bildirildi.

SALGININ NEDENİ BELLİ OLDU

Yapılan laboratuvar incelemelerinde vakalarda bulaşıcı tespit edilirken, yayılma kaynağına yönelik su ve gıda araştırmalarının sürdüğü bildirildi.

Tokat'ta binlerce kişi hastanelik oldu! Kenti kasıp kavuran salgının nedeni belli oldu

PERSONEL SAYISI ARTTIRILDI

Yoğunluğu azaltmak için sağlık personeli sayısı artırıldı, ek muayene odaları açıldı. Yetkililer, virüsün yayılmasını önlemek için ellerin sabun ve suyla yıkanması, güvenli içme suyu kullanılması ve ortak alanlarda temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarıyor.

BAŞVURULAR 5 BİNE YAKLAŞTI

Tokat Valisi Abdullah Köklü, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yaklaşık 5 bin başvuru yapıldığını, yatarak tedavi gören yaklaşık 70 hastadan 40’ının taburcu edildiğini açıkladı. Köklü, tedavisi süren yaklaşık 30 hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

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ETİKETLER
#virüs
#norovirüs
#Tokat
#Sabah Gazetesi
#Abdullah Köklü
#Gündem
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