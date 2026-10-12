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3. Sayfa
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 16:04

İş insanına kabus yaşattılar: Sahte polis kimliğiyle kaçırıp gasp ettiler

Sarıyer’de filmleri aratmayan kaçırma girişimi yaşandı. 6 şüpheli, takip ettikleri İranlı iş insanını evinden çıktığı sırada sahte polis kimliği göstererek kaçırdı. ‘2 milyon dolar vermezsen, seni öldürürüz’ diye tehdit etti. İş insanının kripto para hesabında bulunan 48 bin doları ve kolundaki 150 bin dolarlık lüks saati zorla alan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin Esenyurt ve Başakşehir’deki operasyonlarıyla yakalandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 16:04

4 yıldır ’da yaşayan ve Türk vatandaşlığı alan İranlı İş insanı Adem D., 5 Ekim’de evinde eşiyle oturuyordu. Adem D., bir süre sonra yemek almak için lüks otomobiline bindi ve evinden çıktı. Kısa süre sonra içinde 4 kişinin olduğu bir araç iş insanının aracının önü kesti. Araçtan inen kişilerden ikisi Adem D.’ ye sahte polis kimliği gösterdi ve ‘Aradığımız adam sensin bizimle emniyete gelmen lazım’ diyerek iş insanını araçlarına aldılar ve hareket etmeye başladılar. Bir süre sonra iş insanına darp ve tehditte bulunan şüpheliler önce kripto para hesabında bulunan 48 bin doları ardından kolundaki 150 bin dolarlık lüks saati zorla aldılar.

HABERİN ÖZETİ

İş insanına kabus yaşattılar: Sahte polis kimliğiyle kaçırıp gasp ettiler

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da sahte polis kimliğiyle kaçırılıp parası ve saati gasbedilen İranlı iş insanı Adem D., şüphelilerin elinden kaçarak kurtulurken olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.
Kendilerine polis süsü veren şüpheliler, Adem D.'nin kripto para hesabındaki 48 bin doları ve 150 bin dolarlık kol saatini zorla aldı.
2 milyon dolar vermemesi durumunda öldürülmekle tehdit edilen Adem D., Güvercintepe mevkiindeki bir deponun önünde şüphelilerin dalgınlığından faydalanıp kaçarak bekçilerden yardım istedi.
Şüphelilerin, aracına GPS cihazı yerleştirdikleri iş insanını anbean takip ettikleri tespit edildi.
Esenyurt ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalanan 6 şüphelinin adreslerinde polis yeleği, telsizler, sahte polis kimlikleri ve silahlar ele geçirildi.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
İş insanına kabus yaşattılar: Sahte polis kimliğiyle kaçırıp gasp ettiler

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİLER

Araç içinde yaşanan bu arbededen sonra şüphelilerin, Adem D.’ye "2 milyon dolar vermezsen seni öldürürüz’’ diye tehdit ettikleri ve rehin almak amacıyla Güvercintepe mevkiinde bir depoya yöneldikleri öğrenildi. Depoya girmek için araçtan indikleri esnada elleri kelepçeli olan Adem D.’nin şüphelilerin bir anlık dalgınlığından faydalanıp bağırarak kaçtığı ve çevredekilerden yardım istedi. Kaçmaya devam eden ve o esnada iki gece bekçisine denk gelen Adem D., "Kaçırıldım, bana yardım edin’’ diyerek bekçilerden yardım istedi.

İş insanına kabus yaşattılar: Sahte polis kimliğiyle kaçırıp gasp ettiler

İŞ İNSANINI GPS İLE ANBEAN TAKİP ETMİŞLER

İranlı iş insanın kaçırılması olayına ilişkin faillerin peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli ve ’de yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyonlarda, 1 adet polis yeleği, 5 adet telsiz, 2 ruhsatsız tabanca, 1 adet airsoft tüfek, 3 sahte polis kimliği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin Adem D.’nin aracına bir süre önce GPS cihazı yerleştirdikleri ve Adem D.’yi an be an takip ettikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 18 ayrı suç kaydının bulunduğu, diğer şüphelilerin ise kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kullanma suçlarından suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Gasp Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İş insanına kabus yaşattılar: Sahte polis kimliğiyle kaçırıp gasp ettiler

ŞÜPHELİLERİN KEŞİF ANLARI KAMERADA

İranlı İş insanın kaçırılmasına ilişkin 6 şüphelinin yakalandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 şüphelinin iş insanının oturduğu siteye giriş yaparak çevrede inceleme yaptığı anlar yer aldı.

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#İstanbul
#esenyurt
#başakşehir
#Güvercintepe
#Adem D
#3. Sayfa
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