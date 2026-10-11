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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 10:39

Uçağı kaçırmaya çalışan pilotun asıl amacı ilk kez açıklandı!

Dubai-Tel Aviv uçuşunu yaptığı sırada, yardımcı pilotun, kaptanı yaralayıp, uçağı kaçırmaya çalıştığı olaya dair bir bilgi ilk kez ortaya çıktı. Yardımcı pilotun asıl amacının ne olduğu anlaşıldı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 10:39

- Tel Aviv uçuşunu yaptığı sırada 'kaçırılma kodu' verilen uçağa dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Uçağın acil iniş yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başsavcısı Hamad Saif el-Şamsi yeni detayları açıkladı. 

'nin resmi haber ajansına göre, 29 yaşındaki Umman vatandaşı yardımcı pilot Hamam el-Hammami, uçağı Ben-Gurion Uluslararası Havalimanı'nın yolcu terminaline çarptırarak “mümkün olan en fazla sayıda insanın ölümüne neden olmayı” amaçlıyordu.

Uçağı kaçırmaya çalışan pilotun asıl amacı ilk kez açıklandı!

Başsavcılığa göre Hammami, 'nin 11 Eylül 2001'de ABD'de gerçekleştirdiği saldırılardan etkilenmişti. Saldırı öncesinde aynı güzergâhta iki uçuş yaparak rotayı ve hedef aldığı havalimanını incelediği belirlendi.

Soruşturma bulgularına göre Hammami'nin radikalleşme süreci yaklaşık 10 yıl önce başladı. Avustralya'da eğitim gördüğü 2017 yılında aşırılıkçı yayınlar okumaya, terör örgütlerini ve intihar saldırılarını öven içerikleri takip etmeye başladığı öne sürüldü.

Uçağı kaçırmaya çalışan pilotun asıl amacı ilk kez açıklandı!

ÖZEL ANTRENÖRDEN BOKS EĞİTİMİ ALDI

BAE Başsavcılığına göre Hammami, saldırıya psikolojik ve fiziksel olarak hazırlanmak amacıyla terör propagandası içeren materyalleri yoğun biçimde takip etti ve özel bir antrenörden boks eğitimi aldı.

El-Şamsi, Hammami'nin avukatı huzurunda verdiği ifadede saldırının gerekçelerini ve planlama aşamalarını ayrıntılı şekilde anlattığını söyledi.

Saldırganın eylemi tek başına gerçekleştirdiğini öne sürdüğü, ancak yetkililerin bu iddiayı doğrulamaya çalıştığı belirtildi.

Uçağı kaçırmaya çalışan pilotun asıl amacı ilk kez açıklandı!

İŞE ALIM SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

Hammami'nin geçmişte Oman Air ve Royal Air Maroc şirketlerinde çalıştığı, Ocak 2026'da ise FlyDubai'ye katıldığı ortaya çıktı.

İsrail'in BAE Büyükelçisi Yossi Avraham Shelley, Hammami'nin Oman Air'den çıkarıldığını açıkladı. Washington Post'a konuşan bir kaynak ise radikal görüşleri nedeniyle uçuşlardan uzaklaştırıldığını, masa başı göreve alındıktan sonra istifa ettiğini ileri sürdü.

BAE Başsavcısı, Hammami'nin FlyDubai'ye kabul edilirken pilot lisansı, iyi hâl belgesi ve sınav sonuçları dahil bütün mesleki ve güvenlik koşullarını karşıladığını belirtti.

İşe alım sürecinde aşırılıkçı eğilimlerini veya saldırı planını ortaya çıkarabilecek herhangi bir belirtiye rastlanmadığı açıklandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hammami'nin radikal ideolojilerin etkisi altında olduğunu ve intihar saldırısı düzenlemeyi amaçladığını savundu.

Hammami'nin BAE makamlarının gözetiminde tutulduğu ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Uçağı kaçırmaya çalışan pilotun asıl amacı ilk kez açıklandı!

'KAÇIRILMA KODU' VERİLEN UÇAKTA NELER OLDU?

Olay, 30 Eylül'de Dubai'den havalanan ve çoğunluğu İsrailli yaklaşık 180 yolcu taşıyan FlyDubai'nin 1073 sefer sayılı uçuşunda meydana geldi. Yolcuların ifadelerine göre Hammami, kokpitte bulunan acil durum baltasıyla kaptan pilot Smit Machchhar'a saldırdı. Boeing 737 MAX 8 tipi uçak saldırı sırasında ani dalışa geçti.

Uçağı kaçırmaya çalışan pilotun asıl amacı ilk kez açıklandı!

Başından ağır yaralanan kaptan pilot, buna rağmen kokpit kapısını açmayı başardı. Yolcular saldırganı etkisiz hale getirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Abu Dabi'de tedavi gören kaptan pilotun sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

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#Dubai
#el kaide
#bae
#Flydubai
#Ben Gurion Uluslararası Havalimanı
#Dünya
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