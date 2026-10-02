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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 15:11

İsrail'e giden 'kaçırılma' kodu veren uçakta yaşananlar Kanadalı pilotun mantığına yatmadı! İşte sebepleri

Dubai-Tel Aviv uçuşu sırasında yardımcı pilotun, kaptanı bıçaklamasıyla yaşanan olayları Kanadalı pilot Aaron Murphy değerlendirdi. Kanadalı pilot, uçakta yaşananların kendisine mantıklı gelmediğini söyledi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 15:11

Kanadalı pilot Aaron Murphy, ’de yayımlanan “Erin Burnett OutFront” programında, Flydubai uçağında yaşananları değerlendirdi ve uçuş simülatörü kullanarak olayı ele aldı.

Spiker Burnett, uçağın 35 saniye içinde 20 bin fitten fazla düştüğünü ve saatte 700 milin üzerinde bir hıza ulaştığını kaydetti.

İsrail'e giden 'kaçırılma' kodu veren uçakta yaşananlar Kanadalı pilotun mantığına yatmadı! İşte sebepleri

''CİDDİ YARALANLAMALARI YA DA ÖLMELERİ GERKİRDİ''

Bazı insanların tuvaletin yanında durduklarını söylediğini belirten Burnett, “Hemen düşerlerdi. Açıkçası böyle bir şeyde insanların daha ciddi yaralanmaması ya da ölmemesi olağanüstü bir şey.” değerlendirmesini yaptı.

''UÇAK TAMAMEN PARÇALANMIŞ OLURDU''

Kanadalı pilot Aaron Murphy de ilk haberlerde görülen bazı rakamların kendisine mantıklı gelmediğini belirterek, “Çünkü eğer bu kadar hızlı alçalıyorsa, uçak tamamen parçalanmış olurdu.” şüphesini dile getirdi.

Murphy, ön rapor yayımlandığında söz konusu rakamların da değişeceği tahmininde bulundu.

İsrail'e giden 'kaçırılma' kodu veren uçakta yaşananlar Kanadalı pilotun mantığına yatmadı! İşte sebepleri

İSRAİL'E GİDEN UÇAKTA NELER YAŞANDI?

basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

İsrail'e giden 'kaçırılma' kodu veren uçakta yaşananlar Kanadalı pilotun mantığına yatmadı! İşte sebepleri

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail'e giden 'kaçırılma' kodu veren uçakta yaşananlar Kanadalı pilotun mantığına yatmadı! İşte sebepleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken, BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

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#israil
#cnn
#Flydubai
#Aaron Murphy
#Erin Burnett Outfront
#Dünya
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