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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 10:43

İsrail istihbaratı çuvalladı! 'Kaçırılma' kodu verilen uçakla ilgili gözden kaçan skandal

Dubai-Tel Aviv seferi sırasında Flydubai uçağının yardımcı pilotun, kaptanı bıçaklaması nedeniyle 'kaçırılma' kodu vermesine dair yankılar sürüyor. Son olarak İsrail'in uçaktaki yolcu ve mürettebat listesine 2 gün önce ulaştığı belirtildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 10:43

'in, Dubai-Tel Aviv seferini yaptığı sırada Suudi Arabistan’a acil iniş yapmak zorunda kalan Flydubai uçağında yardımcı pilotun, kaptanı bıçaklaması olayına dair yeni bir bilgi ortaya çıktı.

UÇAKTAKİLERİN LİSTESİ İSRAİL'E İLETİLDİ

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail Ulaştırma Bakanlığı ile dış istihbarat servisi 'ın Flydubai uçağını kasten düşürmeye çalıştığı ileri sürülen vatandaşı yardımcı pilotun da olduğu listeyi önceden teslim aldığı belirtildi.

Haberde, havayolu şirketlerinin ülkelere bildirdiği yolcu ve mürettebat listelerinde kişilerin tam adı ile vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı belirtilerek, yardımcı pilotun Umman vatandaşı olduğunun listede açıkça görülmesi gerektiğine dikkati çekildi.

İsrail istihbaratı çuvalladı! 'Kaçırılma' kodu verilen uçakla ilgili gözden kaçan skandal

İSRAİL'DEN SES ÇIKMADI

İsrail Vergi Dairesi ise Flydubai uçağının yolcu ve mürettebat listesinin kendilerine ulaştığını kabul ederken, Ulaştırma Bakanlığı da söz konusu listelerin ellerine geçip geçmediği ve incelenip incelenmediği yönündeki sorulara cevap vermedi.

İsrailli güvenlik kaynakları ülkeye iniş yapan yabancı havayolu mürettebatını incelemekle sorumlu kurumların Ulaştırma Bakanlığı ve dış istihbarat servisi Mossad olduğunun bilgisini verdi.

Sorumluluğun kağıt üstünde Ulaştırma Bakanlığına ait olduğunu aktaran güvenlik kaynakları, Bakanlığın bu denli bir incelemeyi yürütecek kabiliyete sahip olmadığını ancak Mossad veya Şin-Bet'in söz konusu istihbarat kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan yazılı açıklamada, kurumun yalnızca İsrail’e ait hava yolu​​​​​​​ şirketleri ile Ben-Gurion Havalimanı’nın güvenliğinden sorumlu olduğu, yabancı havayolu şirketlerinin denetiminin ise görev alanına girmediği belirtildi.

İsrail istihbaratı çuvalladı! 'Kaçırılma' kodu verilen uçakla ilgili gözden kaçan skandal

UMMANLI PİLOTLARIN İSRAİL'E UÇMASI YASAK

Flydubai'nin İsrail hava sahasını kullanabilmesi için yapılan anlaşma, seferlerde görev yapan tüm pilotların İsrail'le ilişkilerini normalleştiren ülkelerin vatandaşı olmasını şart koşuyor. Umman ise bu ülkeler arasında yer almıyor.

Yardımcı pilotun Ummanlı olduğuna ilişkin iddia bu nedenle soru işaretleri oluştururken The Jerusalem Post gazetesi, İsrailli yetkililerin "Bu durum açık bir anlaşma ihlalidir ve Şabak konuyu derhal araştırmalıdır." dediğini aktardı.

Gazete, bu nedenle İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in, Şabak'a başvurarak Flydubai'nin İsrail'e iniş ve kalkış yapan tüm seferlerinin derhal askıya alınması talebinde bulunduğunu kaydetti.

İsrail istihbaratı çuvalladı! 'Kaçırılma' kodu verilen uçakla ilgili gözden kaçan skandal

'KAÇIRILMA' KODU VEREN UÇAKTA NELER YAŞANDI?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan 2 pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

İsrail istihbaratı çuvalladı! 'Kaçırılma' kodu verilen uçakla ilgili gözden kaçan skandal

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail istihbaratı çuvalladı! 'Kaçırılma' kodu verilen uçakla ilgili gözden kaçan skandal

İsrail Başbakanı , olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken, BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

İsrail istihbaratı çuvalladı! 'Kaçırılma' kodu verilen uçakla ilgili gözden kaçan skandal

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada BAE'den bir güvenlik ekibinin katılımıyla yürütülen ilk soruşturmada, yardımcı pilotun pilota saldırdığı ve olayda her ikisinin de yaralandığının belirlendiğini bildirmişti.

Pilot ile yardımcı pilotun tedavilerinin tamamlanmasının ardından BAE güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dabi'ye gitmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldıkları kaydedilmişti.

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#israil
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#mossad
#umman
#Flydubai
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