Altın piyasası ABD'de Trump'ın ağır kaybıyla sonuçlanan ara seçimlerden sonra yukarı yönlü bir seyir izlerken yine ABD'den gelen enflasyon verisiyle düşüşe geçti.

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HABERİN ÖZETİ Altın yıl sonu ne kadar olacak? Mehmet Ali Yıldırımtürk rakam verdi İMKUSAD Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, piyasalardaki son gelişmeler ışığında altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin beklenti ve tahminlerini açıkladı. Ons altında kısa vadede 4 bin 140-4 bin 150 dolar seviyelerine toparlanma olabileceğini belirten Yıldırımtürk, 2027 yılında kademeli yükselişle 5 bin doların üzerinin görülebileceğini ifade etti. Dolar kuru ve yurt içi talebin etkilediği gram altının 6 bin 500 TL destek seviyesinde olduğunu, yıl sonunda ise 9 bin 500 TL seviyesini görebileceğini kaydetti. Gümüş tarafında endüstriyel talepte düşüş ve ETF satışları yaşansa da enerji ile yapay zeka alanlarındaki kullanımın talebi artıracağını ve kısa vadede 80 dolar seviyesinin görülebileceğini aktardı.

2026 yılı için ABD İran savaşının da etkisiyle beklendiği performansı sergilemeyen ve "güvenli liman" tanımı bile sorgulanmaya başlanan altın için yıl sonunda nasıl bir fiyat oluşacağı ve 2027'de izleyeceği seyir merak ediliyor.

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın ve gümüş piyasaları üzerine fiyat beklentilerini paylaştı.

CNBC-e canlı yayınında konuşan Yıldırımtürk, altın ve gümüş için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olduğunu hatırlatarak özellikle yıl sonu için oluşabilecek fiyat tablosu için değerlendirme yaptı.

"ALTINDA KISA VADEDE TOPARLANMA OLABİLİR"

Yıldırımtürk, altın fiyatlarının yılın ikinci yarısında farklı engellere maruz kaldığını belirterek ABD'de faiz artırımı beklentilerinin değerli metal üzerinde bir baskıya neden olduğunu söyledi.

Ons altın için 3 bin 870 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğuna işaret eden Yıldırımtürk, fiyatların 4 bin doların üzerinde tutunma gayretinde olduğunu vurguladı. Ons altında kısa vadede ise 4 bin 140-4 bin 150 dolar seviyelerine doğru toparlanma yaşanabileceği ihtimaline dikkat çekti.

"ONS ALTIN 2027'DE 5 BİN DOLARI AŞABİLİR"

Uzun vadede altında yükseliş ihtimalinin muhafaza edildiğini ifade eden Yıldırımtürk, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarını 2027 yılında da devam edeceğini düşündüğünü belirtti.

ABD'de ortaya çıkacak siyasi belirsizliklerin ve Trump yönetiminin karar alma süreçlerinde karşılaşacağı zorlukların altına yönelik talebi destekleyebileceğine işaret eden Yıldırımtürk, yapay zeka yatırımları hakkındaki sorgulamaların da yatırımcıların tercihlerinde farklılığa neden olabileceğini kaydetti.

Altının, 2027 yılında bu seneki kadar fazla engelle karşılaşmayabileceğini savunan Yıldırımtürk, yükselişin kademeli olarak sürebileceğini ve ons altında 5 bin doların üzerinde fiyatlamaların görülebileceğini belirtti.

"DOLAR KURU BEKLENTİSİ GRAM ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR"

Gram altın fiyatlamasının oluşumunda ons altının yanında dolar/TL kurunun da etkili rol oynadığını vurgulayan Yıldırımtürk, yurt içi yatırımcı talebinin fiyatları desteklediğine işaret etti.

Patlak veren fon krizinin ardından güvenli liman arayışının kendini belli ettiğini ifade eden Yıldırımtürk, ons altın uluslararası piyasalarda gerilerken gram altındaki düşüşün aynı oranda olmadığına dikkat çekti.

Bankalarda vadesi dolan birikimlerin, faizlerde oluşan indirim beklentisiyle altına yöneldiği bilgisini veren Yıldırımtürk, dolar kurunun yıl sonuna kadar 52-53 TL seviyelerine çıkabileceği yönündeki beklentinin de gram altın fiyatlarını etkileyebileceğini belirtti.

"GRAM ALTIN YIL SONU 9 BİN 500 TL SEVİYESİNİ GÖREBİLİR"

Gram altın için 6 bin 500 TL seviyesinin destek haline geldiğini kaydeden Yıldırımtürk, yukarı yönlü hareketlerde 7 bin, 7 bin 500 ve 8 bin TL seviyelerinin oluşabileceğini belirtti. Gram altın yıl sonu fiyatı değerlendirmesinde de bulunan Yıldırımtürk, bunun için 9 bin 500 TL seviyesini gösterdi.

2027'DE GÜMÜŞ YATIRIMCISINI NE BEKLİYOR?

Gümüş piyasası hakkında da analizlerini paylaşan Yıldırımtürk, gümüş için son dönemde daha sakin bir görünümün oluştuğunu belirtti.

Yıldırımtürk, endüstriyel metal talepte önceki döneme göre düşüş olduğuna dikkat çekerken borsa yatırım fonlarından (ETF) satışlar geldiği bilgisini paylaştı.

Gümüşün enerji ve yapay zeka alanlarındaki kullanımının talebi kuvvetlendireceğini ifade eden Yıldırımtürk, geri dönüşüm oranının altına nazaran daha düşük olmasının da piyasada etkisini gösterebileceğini kaydetti.

Yıldırımtürk, gümüşün 2027 yılında altınla birlikte yükselişine devam edebileceği tahminini paylaşarak kısa vadede 80 dolar seviyesinin görülebileceği bilgisini verdi. Yıldırımtürk ayrıca mevcut fiyat seviyelerinin alım fırsatı olarak yorumlanabileceği görüşünü de savundu.