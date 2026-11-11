Sivas'ın altından servet çıktı! Tam 27,8 ton, değeri 182 milyar TL

Ekonomist Necmettin Batırel, Erdemir ve bağlı ortaklığı ERMADEN tarafından Sivas'ın Kangal ilçesinde tespit edilen altın kaynağının Türkiye ekonomisine olası katkılarını değerlendirdi. Toplam 893 bin ons, yaklaşık 27,8 ton altın içerdiği belirlenen kaynağın tahmini ekonomik değerinin 182 milyar TL olduğu hesaplanıyor. Batırel'in değerlendirmesinde, keşfin hayata geçirilmesi halinde altın ithalatının azaltılmasından cari açığın daraltılmasına, döviz rezervlerinin güçlendirilmesinden istihdama kadar önemli katkılar sağlayabileceğine dikkat çekiliyor.

SİVAS KANGAL'DA 27,8 TONLUK ALTIN KAYNAĞI TESPİT EDİLDİ

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) ve bağlı ortaklığı ERMADEN tarafından Sivas'ın Kangal ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 893 bin ons, yaklaşık 27,8 ton altın içeren bir kaynak tespit edildi. Yaklaşık 182 milyar TL'lik ekonomik değer büyüklüğüne işaret eden keşif, Türkiye'nin yerli altın üretimi açısından önemli bir potansiyel taşıyor.

Bölgede gerçekleştirilen ilave karotlu sondajlar, laboratuvar analizleri ve teknik değerlendirmeler sonucunda üç boyutlu jeolojik modelleme ve jeoistatistiksel tahmin yöntemleri güncellendi. Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarına uygun hazırlanan rapora göre saha, toplam 41,73 milyon tonluk maden kütlesinden oluşuyor.

Bu kütlenin 33,84 milyon tonluk bölümünde, ton başına 0,72 gram tenörle 785 bin ons belirlenmiş kaynak bulunurken, 7,89 milyon tonluk bölümünde ise ton başına 0,43 gram tenörle 108 bin ons mümkün kaynak tespit edildi.

Kategori Detay Proje / Konum Sivas, Kangal İlgili Şirketler Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) & ERMADEN Toplam Altın Kaynağı 893.000 ons (~27,8 ton) Tahmini Ekonomik Değer Yaklaşık 182 Milyar TL Toplam Maden Kütlesi 41,73 milyon ton Raporlama Standardı UMREK (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu) Belirlenmiş Kaynak 33,84 milyon ton kütle | 0,72 g/ton tenör | 785.000 ons Mümkün Kaynak 7,89 milyon ton kütle | 0,43 g/ton tenör | 108.000 ons

ALTIN ÜRETİMİ İÇİN FİZİBİLİTE VE ÇED SÜRECİ BEKLENİYOR

Sahadaki çalışmalar henüz kaynak tespiti aşamasında bulunuyor. Madenin işletmeye alınabilmesi için ekonomik fizibilite çalışmalarının ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Erdemir Yönetim Kurulu, teknik ve ekonomik değerlendirmelerin ardından yatırım kararını açıklayacak.

Cevherin ton başına 0,43 ile 0,72 gram arasında değişen düşük tenörlü ve geniş bir koridora yayılan yapısı nedeniyle açık ocak madenciliği yönteminin ön plana çıkması bekleniyor. Üretim aşamasında çıkarılacak milyonlarca ton kayaç kırılıp öğütüldükten sonra kimyasal liç (özütleme) ve rafinasyon tesislerinde işlenerek saf altına dönüştürülebilecek.

Yatağın kuzeybatı ucundan elde edilen veriler ise mineralizasyonun devam ettiğine işaret ediyor. Bu nedenle bölgede ilave sondaj çalışmalarının sürdürülmesi planlanıyor.

182 MİLYAR TL'LİK ALTIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE NE KAZANDIRACAK?

Türkiye'nin yüksek miktarda altın ithal eden ülkeler arasında yer alması nedeniyle Sivas'taki kaynağın yerli imkanlarla üretime dönüştürülmesi büyük önem taşıyor. Yaklaşık 182 milyar TL'lik ekonomik değer büyüklüğüne sahip kaynağın işletilmesi, altın ithalatının azaltılması yoluyla cari açığın daraltılmasına doğrudan katkı sağlayabilecek.

Türkiye'deki mevzuat kapsamında yerli madenlerden çıkarılan altınlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk alım hakkı bulunuyor. Bu kapsamda üretilecek altının Merkez Bankası tarafından satın alınması, ülkenin brüt döviz ve altın rezervlerinin güçlendirilmesine katkı sunabilecek.

Öte yandan Sivas ve Kangal bölgesinde kurulabilecek maden işletmesi, cevher işleme tesisleri ve lojistik ağlarıyla önemli bir ekonomik hareketlilik oluşturabilir. Projenin hayata geçirilmesi halinde bölgede binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanması, devlet hakkı ve kurumlar vergisi üzerinden de kamu bütçesine gelir aktarılması bekleniyor.