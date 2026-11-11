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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 16:53

Sivas'ın altından servet çıktı! Tam 27,8 ton, değeri 182 milyar TL

Sivas Kangal ilçesinde tespit edilen yaklaşık 182 milyar lira değerindeki 27,8 tonluk altın kaynağının, cari açığın kapatılmasına ve Merkez Bankası rezervlerinin artırılmasına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Ekonomist Necmettin Batırel, bulunan rezervin ülke ekonomisine katkısını Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a anlattı

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Sivas'ın altından servet çıktı! Tam 27,8 ton, değeri 182 milyar TL
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 16:53

Ekonomist , Erdemir ve bağlı ortaklığı ERMADEN tarafından 'ın Kangal ilçesinde tespit edilen altın kaynağının Türkiye ekonomisine olası katkılarını değerlendirdi. Toplam 893 bin ons, yaklaşık 27,8 ton altın içerdiği belirlenen kaynağın tahmini ekonomik değerinin 182 milyar TL olduğu hesaplanıyor. Batırel'in değerlendirmesinde, keşfin hayata geçirilmesi halinde altın ithalatının azaltılmasından cari açığın daraltılmasına, döviz rezervlerinin güçlendirilmesinden istihdama kadar önemli katkılar sağlayabileceğine dikkat çekiliyor.

Sivas'ın altından servet çıktı! Tam 27,8 ton, değeri 182 milyar TL

SİVAS KANGAL'DA 27,8 TONLUK ALTIN KAYNAĞI TESPİT EDİLDİ

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) ve bağlı ortaklığı ERMADEN tarafından Sivas'ın Kangal ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 893 bin ons, yaklaşık 27,8 ton altın içeren bir kaynak tespit edildi. Yaklaşık 182 milyar TL'lik ekonomik değer büyüklüğüne işaret eden keşif, Türkiye'nin yerli altın üretimi açısından önemli bir potansiyel taşıyor.

Sivas'ın altından servet çıktı! Tam 27,8 ton, değeri 182 milyar TL

Bölgede gerçekleştirilen ilave karotlu sondajlar, laboratuvar analizleri ve teknik değerlendirmeler sonucunda üç boyutlu jeolojik modelleme ve jeoistatistiksel tahmin yöntemleri güncellendi. Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarına uygun hazırlanan rapora göre saha, toplam 41,73 milyon tonluk maden kütlesinden oluşuyor.

Bu kütlenin 33,84 milyon tonluk bölümünde, ton başına 0,72 gram tenörle 785 bin ons belirlenmiş kaynak bulunurken, 7,89 milyon tonluk bölümünde ise ton başına 0,43 gram tenörle 108 bin ons mümkün kaynak tespit edildi.

KategoriDetay
Proje / KonumSivas, Kangal
İlgili ŞirketlerEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) & ERMADEN
Toplam Altın Kaynağı893.000 ons (~27,8 ton)
Tahmini Ekonomik DeğerYaklaşık 182 Milyar TL
Toplam Maden Kütlesi41,73 milyon ton
Raporlama StandardıUMREK (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu)
Belirlenmiş Kaynak33,84 milyon ton kütle | 0,72 g/ton tenör | 785.000 ons
Mümkün Kaynak7,89 milyon ton kütle | 0,43 g/ton tenör | 108.000 ons
Sivas'ın altından servet çıktı! Tam 27,8 ton, değeri 182 milyar TL

ALTIN ÜRETİMİ İÇİN FİZİBİLİTE VE ÇED SÜRECİ BEKLENİYOR

Sahadaki çalışmalar henüz kaynak tespiti aşamasında bulunuyor. Madenin işletmeye alınabilmesi için ekonomik fizibilite çalışmalarının ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Erdemir Yönetim Kurulu, teknik ve ekonomik değerlendirmelerin ardından yatırım kararını açıklayacak.

Cevherin ton başına 0,43 ile 0,72 gram arasında değişen düşük tenörlü ve geniş bir koridora yayılan yapısı nedeniyle açık ocak madenciliği yönteminin ön plana çıkması bekleniyor. Üretim aşamasında çıkarılacak milyonlarca ton kayaç kırılıp öğütüldükten sonra kimyasal liç (özütleme) ve rafinasyon tesislerinde işlenerek saf altına dönüştürülebilecek.

Yatağın kuzeybatı ucundan elde edilen veriler ise mineralizasyonun devam ettiğine işaret ediyor. Bu nedenle bölgede ilave sondaj çalışmalarının sürdürülmesi planlanıyor.

Sivas'ın altından servet çıktı! Tam 27,8 ton, değeri 182 milyar TL

182 MİLYAR TL'LİK ALTIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE NE KAZANDIRACAK?

Türkiye'nin yüksek miktarda altın ithal eden ülkeler arasında yer alması nedeniyle Sivas'taki kaynağın yerli imkanlarla üretime dönüştürülmesi büyük önem taşıyor. Yaklaşık 182 milyar TL'lik ekonomik değer büyüklüğüne sahip kaynağın işletilmesi, altın ithalatının azaltılması yoluyla cari açığın daraltılmasına doğrudan katkı sağlayabilecek.

Türkiye'deki mevzuat kapsamında yerli madenlerden çıkarılan altınlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk alım hakkı bulunuyor. Bu kapsamda üretilecek altının Merkez Bankası tarafından satın alınması, ülkenin brüt döviz ve altın rezervlerinin güçlendirilmesine katkı sunabilecek.

Öte yandan Sivas ve Kangal bölgesinde kurulabilecek maden işletmesi, cevher işleme tesisleri ve lojistik ağlarıyla önemli bir ekonomik hareketlilik oluşturabilir. Projenin hayata geçirilmesi halinde bölgede binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanması, devlet hakkı ve kurumlar vergisi üzerinden de kamu bütçesine gelir aktarılması bekleniyor.

Başlık / KonuDetay ve Açıklama
Ekonomik DeğerYaklaşık 182 Milyar TL
Maden BölgesiSivas / Kangal
Cari Açığa EtkisiYerli üretim sayesinde altın ithalatının azaltılması ve cari açığın daraltılması
Rezervlere KatkısıMevzuat gereği TCMB'nin ilk alım hakkı kullanılarak brüt döviz ve altın rezervlerinin güçlendirilmesi
Bölgesel Ekonomik EtkiMaden işletmesi, cevher işleme tesisleri ve lojistik ağlar ile ekonomik hareketlilik
İstihdamBölgede binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı iş imkanı
Kamu GelirleriDevlet hakkı ve kurumlar vergisi yoluyla kamu bütçesine gelir aktarımı
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#Kangal
#Erdemir
#Necmettin Batırel
#Ermaden
#Ekonomi
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