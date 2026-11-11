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Ekonomi
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 23:04

Merkez Bankası’ndan kredilere yeni düzenleme: İhtiyaç, taşıt ve KOBİ kredilerinde büyüme sınırlarında artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi piyasasına yönelik yeni kararlarını açıkladı. Yapılan düzenlemeyle ihtiyaç ve taşıt kredilerinin 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 3,5'e, KOBİ kredilerinde ise yüzde 5,5'e yükseltildi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Merkez Bankası’ndan kredilere yeni düzenleme: İhtiyaç, taşıt ve KOBİ kredilerinde büyüme sınırlarında artış
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 23:04

Türkiye Cumhuriyet tarafından yayımlanan "Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin Basın Duyurusu" ile ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilere yönelik büyüme sınırları artırıldı.

HABERİN ÖZETİ

Merkez Bankası’ndan kredilere yeni düzenleme: İhtiyaç, taşıt ve KOBİ kredilerinde büyüme sınırlarında artış

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Merkez Bankası, kredi piyasasına yönelik ihtiyaç, taşıt ve KOBİ kredileri için sekiz haftalık büyüme sınırlarında değişiklik yaptı.
İhtiyaç ve taşıt kredilerinin sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.
KOBİ kredilerindeki sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 5,5'e çıkarıldı.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

İHTİYAÇ, TAŞIT VE KOBİ KREDİLERİNDE SINIR YÜKSELTİLDİ

Yeni düzenlemeye göre, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi. KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 5,5'e yükseltildi. KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise sınır yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıkarıldı. Dört kategorisinde sekiz haftalık büyüme sınırı 0,5 puan artırılmış oldu.

Merkez Bankası’ndan kredilere yeni düzenleme: İhtiyaç, taşıt ve KOBİ kredilerinde büyüme sınırlarında artış

ZORUNLU KARŞILIKLARDA DA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Kredi büyüme sınırlarının yanı sıra zorunlu karşılık uygulamasında da düzenlemeye gidildi. Buna göre, bankaların ve finansman şirketlerinin bir yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis ettikleri zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verildi.

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