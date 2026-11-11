Merkez Bankası’ndan kredilere yeni düzenleme: İhtiyaç, taşıt ve KOBİ kredilerinde büyüme sınırlarında artış

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İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin Basın Duyurusu" ile ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilere yönelik büyüme sınırları artırıldı.
Yeni düzenlemeye göre, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi. KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 5,5'e yükseltildi. KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise sınır yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıkarıldı. Dört kredi kategorisinde sekiz haftalık büyüme sınırı 0,5 puan artırılmış oldu.
Kredi büyüme sınırlarının yanı sıra zorunlu karşılık uygulamasında da düzenlemeye gidildi. Buna göre, bankaların ve finansman şirketlerinin bir yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis ettikleri zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verildi.