Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin Basın Duyurusu" ile ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilere yönelik büyüme sınırları artırıldı.

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HABERİN ÖZETİ Merkez Bankası’ndan kredilere yeni düzenleme: İhtiyaç, taşıt ve KOBİ kredilerinde büyüme sınırlarında artış Merkez Bankası, kredi piyasasına yönelik ihtiyaç, taşıt ve KOBİ kredileri için sekiz haftalık büyüme sınırlarında değişiklik yaptı. İhtiyaç ve taşıt kredilerinin sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi. KOBİ kredilerindeki sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 5,5'e çıkarıldı.

İHTİYAÇ, TAŞIT VE KOBİ KREDİLERİNDE SINIR YÜKSELTİLDİ

Yeni düzenlemeye göre, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi. KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 5,5'e yükseltildi. KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise sınır yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıkarıldı. Dört kredi kategorisinde sekiz haftalık büyüme sınırı 0,5 puan artırılmış oldu.

ZORUNLU KARŞILIKLARDA DA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Kredi büyüme sınırlarının yanı sıra zorunlu karşılık uygulamasında da düzenlemeye gidildi. Buna göre, bankaların ve finansman şirketlerinin bir yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis ettikleri zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verildi.