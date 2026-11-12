Ömer Çelik'ten işgalci İsrail'e tepki: "İnsanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecekler"

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İstanbul
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi'nde İsrail'e gösterdiği tepkiyi ve Gazze çağrısını hatırlattı.
İsrail'e bir kez daha sert sözlerle tepki gösteren Çelik, "Filistin halkının ve hakikatin yanında durmaktan bir adım bile geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.
Çelik'in açıklaması şu şekilde;
"Sayın Cumhurbaşkanımız, COP31 Liderler Zirvesi'nde, İsrail’deki soykırım şebekesinin zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylemiştir.
Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir.
Tarihin ve adaletin yargılaması gereken katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez. Filistin halkının ve hakikatin yanında durmaktan bir adım bile geri adım atmayacağız."