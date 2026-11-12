MEB yasakladı, sınıf anneleri kural tanımadı: Altınlar, paralar üstüne organizasyon

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İstanbul
24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde okullarda hediye tartışması yeniden alevlendi. Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) maddi değeri bulunan hediyelerin kabul edilmemesi yönündeki uyarısına rağmen bazı veli gruplarında ortak hediye hazırlıkları devam ediyor. Özellikle yüksek tutarlı hediyeler için para toplanması, aileler arasında tartışmalara neden oluyor.
Genellikle sınıf annelerinin öncülüğünde düzenlenen organizasyonlarda öğretmenlere gram altın, tam altın, çanta ve takı gibi yüksek fiyatlı hediyeler alınması gündeme geliyor.
Bir veli grubunun WhatsApp yazışmalarında, 21 Kasım Cumartesi günü öğretmen için kahvaltı etkinliği düzenleneceği duyuruldu. Kahvaltı, çiçek ve tam altının yer aldığı organizasyon için velilerden kişi başı 2 bin 500 TL talep edildi.
Başka bir sınıfın veli grubunda ise öğretmene gram altın alınması önerildi. Bazı aileler bu öneriye olumlu yaklaşırken bazıları hediyenin maliyetini yüksek buldu. Görüşmelerde hediye ve alışveriş çekleri de alternatif olarak gündeme geldi.
Öğretmenler Günü için ortaklaşa para toplanması, özellikle ekonomik imkânları kısıtlı ailelerin tepkisini çekiyor. Birden fazla çocuğu okula giden veliler, her sınıfta ayrı hediye organizasyonu yapılmasının aile bütçesine ek yük getirdiğini dile getiriyor.
Bazı veliler ise para toplama organizasyonlarına katılmamaları durumunda diğer ailelerin olumsuz tepkisiyle karşılaşmaktan endişe ediyor.
Veliler arasında tartışmalara neden olan pahalı hediye organizasyonları öğretmenleri de rahatsız ediyor. MEB'in maddi değeri olan hediyelerin kabul edilmemesi yönündeki uyarısına rağmen bazı sınıflarda yüksek bütçeli hediye hazırlıkları sürüyor.
Eğitimciler, bu organizasyonların öğretmenler arasında kıyaslamaya, veliler arasında ise rekabete yol açabildiğine dikkati çekiyor. MEB, önceki yıl 81 ile gönderdiği yazıda, Öğretmenler Günü’nde maddi değeri olmayan sembolik hediyeler dışında armağan kabul edilmemesini istemişti. Buna rağmen yüksek tutarlı organizasyonlar sürüyor.
Eğitimciler ve uzmanlar, Öğretmenler Günü’nün pahalı hediyelerin yarıştırıldığı bir güne dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Öğrencinin kendi elleriyle hazırladığı resim, yazdığı mektup veya içten bir teşekkürün çok daha anlamlı olabileceğine dikkati çekti. Öğretmenler Günü, ekonomik imkânların değil, sevgi ve saygının öne çıktığı bir gün olmalı.