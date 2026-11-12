24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde okullarda hediye tartışması yeniden alevlendi. Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) maddi değeri bulunan hediyelerin kabul edilmemesi yönündeki uyarısına rağmen bazı veli gruplarında ortak hediye hazırlıkları devam ediyor. Özellikle yüksek tutarlı hediyeler için para toplanması, aileler arasında tartışmalara neden oluyor.

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HABERİN ÖZETİ MEB yasakladı, sınıf anneleri kural tanımadı: Altınlar, paralar üstüne organizasyon 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde, Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) maddi değeri olan hediyelerin kabul edilmemesi yönündeki uyarısına rağmen bazı okullarda veliler arasında yüksek tutarlı hediye organizasyonları tartışmalara neden oluyor. Bazı veli grupları, öğretmenlere tam altın, gram altın, çanta ve takı gibi yüksek fiyatlı hediyeler almak için para topluyor. Bir veli grubunda, öğretmen için düzenlenen kahvaltı, çiçek ve tam altın organizasyonu için kişi başı 2.500 TL talep edildiği belirtiliyor. Gram altın önerisi bazı velileri ikiye bölerken, hediye ve alışveriş çekleri de alternatif olarak gündeme geldi. Özellikle birden fazla çocuğu olan ve ekonomik imkanları kısıtlı aileler, bu ortak hediye organizasyonlarının bütçelerine ek yük getirdiğini ifade ediyor. MEB'in daha önceki yıllarda maddi değeri olmayan sembolik hediyeler dışında armağan kabul edilmemesi yönündeki uyarısına rağmen yüksek tutarlı organizasyonlar sürüyor.

ÖĞRETMENE TAM ALTIN İÇİN KİŞİ BAŞI 2 BİN 500 TL İSTENDİ

Genellikle sınıf annelerinin öncülüğünde düzenlenen organizasyonlarda öğretmenlere gram altın, tam altın, çanta ve takı gibi yüksek fiyatlı hediyeler alınması gündeme geliyor.

Bir veli grubunun WhatsApp yazışmalarında, 21 Kasım Cumartesi günü öğretmen için kahvaltı etkinliği düzenleneceği duyuruldu. Kahvaltı, çiçek ve tam altının yer aldığı organizasyon için velilerden kişi başı 2 bin 500 TL talep edildi.

GRAM ALTIN ÖNERİSİ VELİLERİ İKİYE BÖLDÜ

Başka bir sınıfın veli grubunda ise öğretmene gram altın alınması önerildi. Bazı aileler bu öneriye olumlu yaklaşırken bazıları hediyenin maliyetini yüksek buldu. Görüşmelerde hediye ve alışveriş çekleri de alternatif olarak gündeme geldi.

BİRDEN FAZLA ÇOCUĞU OLAN AİLELER ZORLANIYOR

Öğretmenler Günü için ortaklaşa para toplanması, özellikle ekonomik imkânları kısıtlı ailelerin tepkisini çekiyor. Birden fazla çocuğu okula giden veliler, her sınıfta ayrı hediye organizasyonu yapılmasının aile bütçesine ek yük getirdiğini dile getiriyor.

Bazı veliler ise para toplama organizasyonlarına katılmamaları durumunda diğer ailelerin olumsuz tepkisiyle karşılaşmaktan endişe ediyor.

PAHALI HEDİYELER ÖĞRETMENLERİ DE RAHATSIZ EDİYOR

Veliler arasında tartışmalara neden olan pahalı hediye organizasyonları öğretmenleri de rahatsız ediyor. MEB'in maddi değeri olan hediyelerin kabul edilmemesi yönündeki uyarısına rağmen bazı sınıflarda yüksek bütçeli hediye hazırlıkları sürüyor.

VELİLER ARASINDA REKABET

Eğitimciler, bu organizasyonların öğretmenler arasında kıyaslamaya, veliler arasında ise rekabete yol açabildiğine dikkati çekiyor. MEB, önceki yıl 81 ile gönderdiği yazıda, Öğretmenler Günü’nde maddi değeri olmayan sembolik hediyeler dışında armağan kabul edilmemesini istemişti. Buna rağmen yüksek tutarlı organizasyonlar sürüyor.

Eğitimciler ve uzmanlar, Öğretmenler Günü’nün pahalı hediyelerin yarıştırıldığı bir güne dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Öğrencinin kendi elleriyle hazırladığı resim, yazdığı mektup veya içten bir teşekkürün çok daha anlamlı olabileceğine dikkati çekti. Öğretmenler Günü, ekonomik imkânların değil, sevgi ve saygının öne çıktığı bir gün olmalı.