Akaryakıt fiyatlarına indirim! Tabelalar gece yarısı değişti

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İstanbul
ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerin ilerlemesiyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışı hızlandı. Yaşanan bu gelişme Brent petrol fiyatlarının düşmesini sağladı.
Petrol fiyatlarının 90 dolar seviyelerine gerilemesi, akaryakıta indirim olarak yansıdı. Benzinin litresine gece yarısından itibaren indirim geldi.
İşte 12 Kasım 2026 akaryakıt fiyatlarında son durum...
PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE
ABD ile İran arasındaki tansiyonun düşmesiyle uluslararası piyasalarda petrol fiyatları düşüşe geçti. Brent petroldeki aşağı yönlü seyir, iç piyasada araç sahiplerinin yüzünü güldüren gelişmeyi de beraberinde getirdi.
BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Benzinin litresine 3,54 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar gece yarısından itibaren tabelaya yansıdı.
Motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.
12 KASIM 2026 AKARYAKIT FİYATLARI
Benzine gelen indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de oluşan güncel akaryakıt fiyatları şöyle...
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 71.00 TL/LT
Motorin: 95.10 TL/LT
LPG: 50.10 TL/LT
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI