Akaryakıt fiyatlarına indirim! Tabelalar gece yarısı değişti

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Benzinin litresine 3,54 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar gece yarısından itibaren tabelaya yansıdı.

Motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.