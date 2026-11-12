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Akaryakıt fiyatlarına indirim! Tabelalar gece yarısı değişti

KAYNAK:
Haber Merkezi
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GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 05:48
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GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 05:52
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12 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları

ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerin ilerlemesiyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışı hızlandı. Yaşanan bu gelişme Brent petrol fiyatlarının düşmesini sağladı.

Petrol fiyatlarının 90 dolar seviyelerine gerilemesi, akaryakıta indirim olarak yansıdı. Benzinin litresine gece yarısından itibaren indirim geldi.

İşte 12 Kasım 2026 akaryakıt fiyatlarında son durum...

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12 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

ABD ile İran arasındaki tansiyonun düşmesiyle uluslararası piyasalarda petrol fiyatları düşüşe geçti. Brent petroldeki aşağı yönlü seyir, iç piyasada araç sahiplerinin yüzünü güldüren gelişmeyi de beraberinde getirdi.

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12 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Benzinin litresine 3,54 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar gece yarısından itibaren tabelaya yansıdı.

Motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

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12 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları

12 KASIM 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

Benzine gelen indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de oluşan güncel akaryakıt fiyatları şöyle...

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12 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 71.20 TL/LT
  • Motorin: 95.20 TL/LT
  • LPG: 50.70 TL/LT

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12 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 71.00 TL/LT
Motorin: 95.10 TL/LT
LPG: 50.10 TL/LT

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12 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 72.20 TL/LT
  • Motorin: 96.40 TL/LT
  • LPG: 50.79 TL/LT

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12 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 72.40 TL/LT
  • Motorin: 96.60 TL/LT
  • LPG: 50.70 TL/LT

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