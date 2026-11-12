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Dünya
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 02:29
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 02:29

New York'ta bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin New York şehrinde inşaat alanının yanındaki 3 katlı bir bina çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan bir kişiyi kurtarmak için ekipler çalışma başlattı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 02:29
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 02:29

'ta bölgesinde 3 katlı bina yerle bir oldu. New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilileri, Brooklyn'de bir binanın kısmen çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine intikal ettikleri, enkaz altında kalanlar olduğu bilgisini paylaştı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

FDNY yetkilileri, çöken binanın Brooklyn'in kent merkezindeki Newkirk ve Flatbush caddeleri arasındaki bir blokta bulunduğunu, olayda en az bir kişinin hayatını kaybettiğini, bazı yaralıların ise kurtarılmayı beklediğini açıkladı.

ABD basınına konuşan yetkililerin aktardığına göre, yaralanan 10 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

New York'ta bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerinde bir binanın kısmen çöktüğü ve büyük bir enkaz oluşturduğu görüldü.

New York'ta bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

Birçok itfaiyecinin enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı, bir vincin ise enkazı kaldırmaya çalıştığı anlar video kaydında yer aldı.

ETİKETLER
#new york
#brooklyn
#New York İtfaiye Teşkilatı
#Newkirk Caddesi
#Flatbush Caddesi
#Dünya
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