Melih Gökçek'in kardeşi Deniz Gökçek hayatını kaybetti! Kur'an meali seslendirmesi yaptığı ortaya çıktı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kardeşi Deniz Gökçek hayatını kaybetti. Vefat haberi, Gökçek ailesi tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Melih Gökçek, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim Deniz Gökçek biraz önce Hakk’ın rahmetine kavuştu… Mekânı cennet, komşusu Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem olsun… Cenaze namazı inşallah yarın (Perşembe) öğle namazında Hacı Bayram Camii’nde kılınacak…"

"TABİRİ CAİZSE HOCAMDI"

Gökçek, kardeşinin kendisini hayatı boyunca İslami konularda uyaran hocası konumunda olduğunu belirterek, "Benim erkek kardeşim olduğunu çok kimse bilmez." cümlesini kullandı.

Kardeşi Deniz Gökçek’in, "Ahmet Deniz" rumuzu ile birlikte internette hasenat.net adresinde yer alan ve en gelişmiş Kur’an-ı Kerim araştırma programlarından birini yazdığını belirten Gökçek, Türkçe Kur’an meallerindeki sesin de kardeşine ait olduğu bilgisini verdi.

https://x.com/06melihgokcek/status/2120491123680371176

OSMAN GÖKÇEK DE PAYLAŞIM YAPTI

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de amcasının vefatıyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulundu. Gökçek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Kıymetli amcam Deniz Gökçek Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Ömrünü iyiliğe, güzel ahlaka ve İslam’a hizmet etmeye adamış, gönlü güzel, yüreği merhamet dolu çok kıymetli bir insandı. Rabbim İslam’a yaptığı hizmetleri kabul, mekânını cennet, makamını âli eylesin.”

https://x.com/OsmanGokcek_/status/2120492687656620203