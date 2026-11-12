Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5’e yükseltmesi sonrası, Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Altında 200 dolarlık düşüş: Enflasyon tahmini sonrası İslam Memiş canlı yayında açıkladı Finans Analisti İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yükseltmesi ve altın piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi. İslam Memiş, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesinin sürpriz olmadığını belirtti ve kendi beklentisinin yüzde 30'un altında olmadığını söyledi. Memiş, tek haneli enflasyonun artık rafa kalktığını ve orta vadeli tahminlerin farklı politikalar gerektirdiğini vurguladı. Güven tesisinin ekonomi için kritik olduğunu belirten Memiş, yeni bir ekonomi modeli önerdi. Sosyal medyadaki "korku pompalamalarına" tepki göstererek, bu tür süreçlerin Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmesi gerektiğini dile getirdi. Altın piyasasında, ABD'den gelen veriler sonrası Fed'in faiz artırımı beklentisiyle ons altında yaklaşık 200 dolarlık düşüş yaşandığını ve altının 4 bin doların altına gerilediğini kaydetti. Memiş, bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve altın piyasasının henüz gerçek enflasyonu ve gerçek bir savaşı fiyatlamadığı görüşünü belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yıl sonu enflasyon tahminindeki yukarı yönlü revizeyi değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, bu artışın sürpriz olmadığını belirtti. Karahan'ın rezervler ve altın fiyatlarının etkisine dair ifadelerine değinen İslam Memiş, yapısal problemler ve yaşanan güven kaybına dikkat çekti. İslam Memiş, "Her ne kadar yüzde 28'den yüzde 29,5'a kadar revize edilse de yukarıya 1,5 puanlık bir artış olsa da benim kişisel öngörüm yine yüzde 30'un aşağısında bir beklentim yok şahsen" değerlendirmesinde bulundu.

"TEK HANELİ ENFLASYON RAF KALKTI"

Orta vadeli tahminlere de değinen İslam Memiş, 2027 ve 2028 yıllarındaki artış öngörülerini işaret ederek, "Burada tek haneli bir enflasyon rakamının artık rafa kalktığının ve farklı politikalar izlememiz gerektiğini rakamlar bize göstermiş oluyor" dedi. Güven tesisinin ekonomi için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan İslam Memiş, yatırımın hızlandırılması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: "Yeni bir ekonomi modelinin, yeni bir işleyişin tekrar gündeme gelmesini tekrar ben öneririm şahsen. İlk önce yapmamız gereken şey, güven tesisinin tekrar geri gelmesi gerekiyor."

SOSYAL MEDYA VE EKONOMİ

Ekonomik süreçlerin yanı sıra sosyal medyadaki "korku pompalamalarına" da tepki gösteren İslam Memiş, "Sosyal medya mahkemesi dediğimiz orada herkesin kendini savcı hakim olarak gelişigüzel yorumlar yaptığı, insanları linç ettiği, insanları korku pompaladığı bir ortam olmaya başladı" ifadelerini kullandı. Bu tür süreçlerin teknik boyutunun Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmesi gerektiğini belirten İslam Memiş, yatırımcıların ise bu ortamda korkmaması gerektiğini dile getirdi.

ALTIN PİYASASINDA BEKLENTİLER

Altın piyasasındaki son gelişmeleri de değerlendiren İslam Memiş, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam ve enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde geldiğini belirtti. Bu gelişmelerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapacağı beklentisinin piyasalarda güçlendiğini söyledi.

Faiz beklentilerinin önceden fiyatlanmasıyla ons altında yaklaşık 200 dolarlık düşüş yaşandığını ifade eden Memiş, altının yeniden 4 bin dolar seviyesinin altına gerilediğini kaydetti. Ancak bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşündüğünü belirten Memiş, orta ve uzun vadede altın piyasasının henüz gerçek enflasyonu ve gerçek bir savaşı fiyatlamadığı görüşünü dile getirdi.