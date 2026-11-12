Altın bozduranlar dikkat! İslam Memiş'ten pimi çekilmiş bomba benzetmesi

İŞTE EN ÇOK ZARAR GÖRECEK KİŞİLER

"Bireysel olarak yatırımcılar böyle bir hazırlık yapmadı. Şoklara ve gelişmelere karşı hazırlıklı değiller. Benim en çok üzüldüğüm konu da bugüne kadar olduğu gibi bütün parasını tek bir varlığa yatırmış ve aylarca bekleyen yatırımcıların bu süreçte en çok zarar görecek kesim olması."

