İstanbul’da 101 radyo yayınının aynı anda yapılabilmesine imkân sağlayan Çamlıca Kulesi’nin yedeği yapılacak. Böylelikle dijital yayınların akamete uğramasının önüne geçilecek.

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HABERİN ÖZETİ Çamlıca Kulesi'nin yedeği için düğmeye basıldı: Yeni radyo kulesi için konum belli oldu İstanbul'daki Çamlıca Kulesi'nin dijital yayınlarının aksamaması amacıyla Avrupa Yakası'nda yeni bir yedek kule yapılması için çalışmalar yürütülüyor. Kule AŞ Genel Müdürü İbrahim Erdoğan, Avrupa Yakası'ndaki yeni verici için Büyükçekmece-Beylikdüzü bölgesinin değerlendirildiğini açıkladı. Çanakkale'deki kuleden 12 televizyon ve 21 radyo, Tekirdağ'daki kuleden ise 11 televizyon ve 8 radyo yayını yapılıyor. DAB+ dijital radyo yayınlarına geçen yıl, DVB-T2 dijital karasal televizyon yayınlarına ise altı ay önce başlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de DAB+ yayınlarında 22 radyo yayıncısı, televizyonda ise günün 24 saati dijital yayın yapan 16 televizyon yayıncısı bulunuyor. "Yollar Dijitalleşiyor" projesiyle tüneller de dahil olmak üzere sürücülerin kesintisiz 24 saat dijital radyo yayını alabilmesi için hazırlık yapılıyor.

BÜYÜKÇEKMECE-BEYLİKDÜZÜ BÖLGESİ DEĞERLENDİRİLİYOR

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yapan Kule AŞ Genel Müdürü İbrahim Erdoğan “İstanbul’daki yayın yaptığımız kule, dünyada bir ilk. Yayınların muhtemel bir akamete uğraması hâlinde oradan da devam edebilelim diye Adalar’da bir yedek direğimiz de var. Onun bir yedeğini de Avrupa Yakası’nda kurmak için çalışmamızı sürdürüyoruz. Büyükçekmece, Beylikdüzü; o bölge, en uygun RF (radyofrekans) bölgesi olarak önümüzde” dedi. Erdoğan, yeni verici için Büyükçekmece-Beylikdüzü bölgesini değerlendirdiklerini açıkladı.

HEDEF YAYINLARIN TEK MERKEZDE TOPLANMASI

İstanbul’un yanı sıra Çanakkale, Tekirdağ ve Bursa’daki kuleleri de işlettiklerini belirten Erdoğan, Çanakkale Kulesi’nden 12 televizyon ve 21 radyo yayını yapıldığını, kulede restoran, yürüyüş terasları ve dinlenme alanlarının da bulunduğunu kaydetti.

Tekirdağ’daki kuleden ise 11 televizyon ve 8 radyo yayını yapıldığını aktaran Erdoğan, “O bölgede bulunan diğer yayıncıların da peyderpey bizim kulemize taşındığını takip ediyoruz ve taşımaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bursa’da da yayıncıların ortak kuleye taşınmasının sürdüğünü belirten Erdoğan, diğer illerde de kule kurulmasına elverişli noktalarda yayınları tek merkezde toplamayı hedeflediklerini söyledi.

“GÜNÜN 24 SAATİ DİJİTAL YAYIN YAPILIYOR”

Dijital yayıncılığa geçişte atılan adımları da anlatan Kule AŞ Genel Müdürü İbrahim Erdoğan, DAB+ dijital radyo yayınlarına geçen yıl, DVB-T2 dijital karasal televizyon yayınlarına ise altı ay önce başladıklarını bildirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki radyo yayınlarına ilişkin ise Erdoğan, “İstanbul, Ankara ve İzmir’de iki ayrı ‘mux’ (frekans paketi) üzerinden 22 tane radyo yayıncımız var DAB+ yayınlarımızda” dedi.

Erdoğan, aynı üç şehirde 16 televizyon yayıncısının da iki ayrı frekans paketi üzerinden günün 24 saati dijital yayın yaptığını kaydetti.

TÜNELLERDE DE YAYIN DEVAM EDECEK

“Yollar Dijitalleşiyor” projesiyle ana kara yolu güzergâhlarında sürücülerin tünellerde de dijital radyo yayınlarını alabilmesi için hazırlık yapılıyor. “Özellikle ana aks güzergâhlarımızdaki tüneller de dâhil olmak üzere kesintisiz 24 saat yayın yapılabilecek, iletişimin kesilmeyeceği bir dijital yol ağı kurmak istiyoruz” diyen Kule AŞ Genel Müdürü İbrahim Erdoğan, uydu ve internet bağlantısından bağımsız çalışabilen DAB+ teknolojisiyle özellikle afet ve olağanüstü durumlarda sürücülere yayın ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.