Bakan Kurum'dan COP31'de dünyaya çağrı: 2035 hedefini duyurdu

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İstanbul
Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'de İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'nde Antalya'da COP31'e yoğun ilgi gösterildiğini açıkladı.
Yalnızca iki günde 100 bin kayıt yapıldığını belirten Bakan Kurum, “Tarihin en yoğun katılımlı COP'unda tarihi kararlara imza atmak istiyoruz” dedi.
COP31 eylem ajandamızla dünyaya da bir çağrı yapan Bakan Kurum, "2035'e kadar nihai enerji tüketimindeki elektriğin payını yüzde otuz beşe çıkarmak. Üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanımını en az yüzde on beşe taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları:
"Amerikan Ticaret Odası bugün dünyada üretimde söz sahibi olmuş birçok şirketi kuruluşu bünyesinde barınıyor ve bugün burada COP31 başkanlığının eylem gündemine destek vermek, sürece katkı sağlamak, hep birlikte irade koymak üzere buradalar.
Gerçekten bu sorumluluk hepimizin, hep birlikte bu iradeyi koymak zorundayız. Hep birlikte o kötü gidişat dediğimiz gidişatı durduracak ve ortak evimiz dünyamız için o güzel kararlara imza atmak mecburiyetindeyiz.
Bugünden temiz teknolojiye, enerji verimliliğine, düşük karbonlu üretime, döngüsel ekonomiye ve yeni iş modellerine yatırım yapan şirketler aslında geleceğin rekabet ortamında çok güçlü avantajlar elde edecek. Küresel yatılım eğilimleri de bu yönelimi açık bir şekilde ortaya koyuyor. Uluslararası Enerji Ajansı ki hem enerji ajansımız hem de OECD, COP31'in stratejik ortaklarıdır.
Şöyle bir rapor yayınlıyor; 2026 yılında dünya genelinde enerji yatırımlarının 3.4 trilyon dolara ulaşmasını beklediğini raporlarında ifade et. Bunun yaklaşık 2.2 trilyon dolarının yenilenebilir enerji, şebekeler, depolama, enerji verimliliği, elektrifikasyon ve diğer temiz enerji alanlarına yönelmesi öngörülüyor.
Bu tablo bize sermayenin, teknolojinin ve küresel rekabetin doğrudan aslında yönünü gösteriyor. Türkiye'nin ve Türk özel sektörünün bu büyük dönüşümden daha fazla pay almasını, yeni yatırımlarını ülkemizde çekmesini ve kendi teknolojilerini geliştirerek dünya pazarlarına sunmasını istiyoruz.
RENA ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verilerine göre yenilenebilir enerji sektöründe dünya genelinde 16.6 milyon kişi istihdam ediliyor. Dünya Ekonomik Forumu da 2030 yılına kadar iklim değişikliğine uyum çalışmalarının yaklaşık 5 milyon emisyon azaltılmasına yönelik çalışmalarını ise yaklaşık yine 3 milyon net ilave işe katkı sağlayabileceğini öngörüyor.
Enerjiyi, suyu ve ham maddeyi daha verimli kullanan, atığını azaltan, yeniden kullanım ve yeni yine geri dönüşüm imkanlarını arttıran bir üretim modeli işletmelerimize büyük ekonomik güç kazandıracaktır. Büyük sanayi kuruluşlarımızdan kobilerimize kadar üretim ve yine tüketim ekosistemimizin bu anlayışla gelişmesini önemsiyoruz.
Sürdürülebilirliği tedarik zincirinin tamamına yayarak üretim gücümüzü geleceğin şartlarına göre hazırlamış olacağız ve saygı değer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlayan sıfır atık hareketimiz bu yaklaşımın en güçlü örneklerinden biridir. Sıfır atığı üretim anlayışımızın temel unsurlarından biri haline getirerek hem çevremizi koruyacak hem de işletmelerimizin rekabet gücüne hep birlikte katkı sağlayacağız.
COP31 eylem ajandamızla dünyaya bir çağrı yapıyoruz. 2035'e kadar nihai enerji tüketimindeki elektriğin payını yüzde otuz beşe çıkarmak. Üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanımını en az yüzde on beşe taşımak istiyoruz.