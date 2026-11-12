Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'de İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'nde Antalya'da COP31'e yoğun ilgi gösterildiğini açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Kurum'dan COP31'de dünyaya çağrı: 2035 hedefini duyurdu Bakan Kurum, COP31 başkanlığının eylem gündemi kapsamında küresel enerji yatırımları, istihdam verileri, sıfır atık yaklaşımı ve 2035 hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre, 2026 yılında dünya genelinde enerji yatırımlarının 3,4 trilyon dolara ulaşması ve bunun yaklaşık 2,2 trilyon dolarının temiz enerji alanlarına yönelmesi bekleniyor. RENA ve Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre, dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründe 16,6 milyon kişi istihdam ediliyor. Dünya Ekonomik Forumu'na göre, 2030 yılına kadar iklim değişikliğine uyum çalışmaları yaklaşık 5 milyon, emisyon azaltımı çalışmaları ise yaklaşık 3 milyon net ilave işe katkı sağlayabilir. Emine Erdoğan himayelerinde başlayan Sıfır Atık hareketinin, sürdürülebilirlik anlayışının en güçlü örneklerinden biri olduğu vurgulandı. COP31 eylem ajandası kapsamında, 2035'e kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e, üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanımını en az yüzde 15'e çıkarma hedefi açıklandı.

Yalnızca iki günde 100 bin kayıt yapıldığını belirten Bakan Kurum, “Tarihin en yoğun katılımlı COP'unda tarihi kararlara imza atmak istiyoruz” dedi.

COP31 eylem ajandamızla dünyaya da bir çağrı yapan Bakan Kurum, "2035'e kadar nihai enerji tüketimindeki elektriğin payını yüzde otuz beşe çıkarmak. Üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanımını en az yüzde on beşe taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları:

"Amerikan Ticaret Odası bugün dünyada üretimde söz sahibi olmuş birçok şirketi kuruluşu bünyesinde barınıyor ve bugün burada COP31 başkanlığının eylem gündemine destek vermek, sürece katkı sağlamak, hep birlikte irade koymak üzere buradalar.

Gerçekten bu sorumluluk hepimizin, hep birlikte bu iradeyi koymak zorundayız. Hep birlikte o kötü gidişat dediğimiz gidişatı durduracak ve ortak evimiz dünyamız için o güzel kararlara imza atmak mecburiyetindeyiz.

Bugünden temiz teknolojiye, enerji verimliliğine, düşük karbonlu üretime, döngüsel ekonomiye ve yeni iş modellerine yatırım yapan şirketler aslında geleceğin rekabet ortamında çok güçlü avantajlar elde edecek. Küresel yatılım eğilimleri de bu yönelimi açık bir şekilde ortaya koyuyor. Uluslararası Enerji Ajansı ki hem enerji ajansımız hem de OECD, COP31'in stratejik ortaklarıdır.

YATIRIMLARIN 3,4 TRİLYON DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Şöyle bir rapor yayınlıyor; 2026 yılında dünya genelinde enerji yatırımlarının 3.4 trilyon dolara ulaşmasını beklediğini raporlarında ifade et. Bunun yaklaşık 2.2 trilyon dolarının yenilenebilir enerji, şebekeler, depolama, enerji verimliliği, elektrifikasyon ve diğer temiz enerji alanlarına yönelmesi öngörülüyor.

Bu tablo bize sermayenin, teknolojinin ve küresel rekabetin doğrudan aslında yönünü gösteriyor. Türkiye'nin ve Türk özel sektörünün bu büyük dönüşümden daha fazla pay almasını, yeni yatırımlarını ülkemizde çekmesini ve kendi teknolojilerini geliştirerek dünya pazarlarına sunmasını istiyoruz.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE 16,6 MİLYON İSTİHDAM

RENA ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verilerine göre yenilenebilir enerji sektöründe dünya genelinde 16.6 milyon kişi istihdam ediliyor. Dünya Ekonomik Forumu da 2030 yılına kadar iklim değişikliğine uyum çalışmalarının yaklaşık 5 milyon emisyon azaltılmasına yönelik çalışmalarını ise yaklaşık yine 3 milyon net ilave işe katkı sağlayabileceğini öngörüyor.

Enerjiyi, suyu ve ham maddeyi daha verimli kullanan, atığını azaltan, yeniden kullanım ve yeni yine geri dönüşüm imkanlarını arttıran bir üretim modeli işletmelerimize büyük ekonomik güç kazandıracaktır. Büyük sanayi kuruluşlarımızdan kobilerimize kadar üretim ve yine tüketim ekosistemimizin bu anlayışla gelişmesini önemsiyoruz.

SIFIR ATIK PROJESİ

Sürdürülebilirliği tedarik zincirinin tamamına yayarak üretim gücümüzü geleceğin şartlarına göre hazırlamış olacağız ve saygı değer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlayan sıfır atık hareketimiz bu yaklaşımın en güçlü örneklerinden biridir. Sıfır atığı üretim anlayışımızın temel unsurlarından biri haline getirerek hem çevremizi koruyacak hem de işletmelerimizin rekabet gücüne hep birlikte katkı sağlayacağız.

2035 HEDEFİNİ AÇIKLADI

COP31 eylem ajandamızla dünyaya bir çağrı yapıyoruz. 2035'e kadar nihai enerji tüketimindeki elektriğin payını yüzde otuz beşe çıkarmak. Üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanımını en az yüzde on beşe taşımak istiyoruz.