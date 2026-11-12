Gram altında '2.250 TL' alarmı! Uzman isimden 2027 için flaş tahmin

GRAM ALTINDA 2.250 TL'LİK KRİTİK MAKAS

Küresel piyasalarda ons altın için öngörülen 3.900 dolarlık dip riski ile 2027 yılına dair 5.300 dolarlık zirve beklentisi arasındaki 1.400 dolarlık fiyat hareketi, iç piyasada gram altın yatırımcısını doğrudan ilgilendiriyor. 1 onsun 31,1 grama denk geldiği ve Dolar/TL kurunun 50 lira bandında seyrettiği mevcut piyasa koşullarında, ons tarafındaki bu 1.400 dolarlık dalgalanma alanı gram başına yaklaşık 2.250 TL'lik kritik bir fiyat farkına karşılık geliyor. (Uzmanlar, 2027 yılına kadar kurda yaşanabilecek olası hareketliliklerle bu makasın daha da açılabileceğine dikkat çekiyor.)