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Gram altında '2.250 TL' alarmı! Uzman isimden 2027 için flaş tahmin

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
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GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 10:04
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GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 10:12
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Gram altında '2.250 TL' alarmı! Uzman isim 2027 için flaş tahmin

ABD’de ekim ayı enflasyonunun beklentileri aşması küresel piyasalarda tüm dengeleri altüst etti. Gevşeme beklentilerinin yerini aralık ve ocak aylarında yeni faiz artırımı senaryolarına bırakması ons altını 4.000 dolar psikolojik sınırının altına iterken, dev bankalardan gelen arka arkaya uyarılar piyasalardaki tansiyonu yükseltti.

 

 

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Gram altında '2.250 TL' alarmı! Uzman isimden 2027 için flaş tahmin

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikasına ilişkin beklentiler baştan aşağı değişiyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisinin piyasa tahminlerinin üzerinde gelmesi, önümüzdeki dönemde yeni faiz artırımlarının yeniden gündeme gelebileceği beklentisini güçlendirdi.

 

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Gram altında '2.250 TL' alarmı! Uzman isimden 2027 için flaş tahmin

ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENTİLERİ AŞTI

Açıklanan resmi verilere göre ABD'de manşet TÜFE ekim ayında aylık bazda yüzde 0,4 yükselerek yüzde 0,3 olan piyasa beklentisini 0,1 puan aştı. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE de aynı dönemde yüzde 0,2'lik beklentiye karşılık yüzde 0,3 artış gösterdi.

Çekirdek enflasyondaki yükselişin genele yayılan fiyat artışlarıyla desteklenmesi dikkat çekerken; alt kalemlerde barınma maliyetleri yüzde 0,3, gıda fiyatları yüzde 0,5 ve enerji fiyatları ise benzin zamlarının etkisiyle yüzde 0,7 oranında artış kaydetti.

 

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Gram altında '2.250 TL' alarmı! Uzman isimden 2027 için flaş tahmin

DEV BANKALARDAN PEŞ PEŞE FAİZ ARTIRIMI TAHMİNİ

Sıcak enflasyon verisinin ardından para piyasalarında FED'in atacağı adımlara yönelik fiyatlamalar hızla güncellendi. CME FEDWatch verilerine göre, aralık ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimali yüzde 90,8'e, ocak ayı toplantısında 25 baz puanlık artırım ihtimali ise yüzde 61,7 seviyesine tırmandı. Piyasalar ayrıca, FED Guvernörü Christopher Waller’ın daha önce işaret ettiği "çekirdek enflasyonun yüzde 0,3 ve üzerinde gelmesi halinde aralıkta 50 baz puanlık artırım" ihtimalini de yakından izliyor.

 

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Gram altında '2.250 TL' alarmı! Uzman isimden 2027 için flaş tahmin

Uluslararası dev finans kuruluşlarının projeksiyonları da bu tabloya paralel olarak sertleşti:

  • Deutsche Bank: FED’in aralık, ocak ve mart aylarında 25’er baz puanlık toplam 3 artırım yapmasını bekliyor. Banka, bu senaryoda ABD fonlama hedef aralığının mevcut yüzde 3,75-4,00 bandından yüzde 4,50-4,75 seviyesine çıkacağını öngörürken, aralık ayı için 50 baz puanlık artırım ihtimalini de tamamen dışlamıyor.
  • UBS: Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) 50 baz puanlık bir artırıma desteğin sınırlı kalacağını değerlendiren İsviçreli banka, aralık ve mart aylarında 25'er baz puanlık artırım yapılacağı yönündeki ana senaryosunu koruyor. Ancak banka, üç aylık yıllıklandırılmış çekirdek enflasyonun yüzde 3,75’e çıkmasını daha hızlı bir sıkılaşma riski olarak not ediyor.

 

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Gram altında '2.250 TL' alarmı! Uzman isimden 2027 için flaş tahmin

ONS ALTINDA KISA VADEDE 3.900 DOLAR RİSKİ, 2027'DE REKOR BEKLENTİSİ

FED’in yeniden şahinleşeceği beklentisiyle yükselen ABD tahvil getirileri ve değer kazanan dolar, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı. Bu gelişmelerin ardından ons altın 4.000 dolar seviyesinin altına geriledi.

 

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Gram altında '2.250 TL' alarmı! Uzman isimden 2027 için flaş tahmin

TD Securities Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, artan getiri ve dolar baskısıyla ons altında 3.900 dolar desteğinin yeniden test edilebileceği uyarısında bulunarak 3.940 - 4.000 dolar aralığını kritik bölge olarak işaret etti. Buna karşın merkez bankalarının 4.000 dolar altındaki seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğine dikkat çeken kurum, petrol kaynaklı enflasyon baskısının azalmasıyla birlikte ons altının 2027 yılında 5.300 doların üzerine çıkarak yeni rekorlara imza atma potansiyelini koruduğunu vurguladı.

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Gram altında '2.250 TL' alarmı! Uzman isimden 2027 için flaş tahmin

GRAM ALTINDA 2.250 TL'LİK KRİTİK MAKAS

Küresel piyasalarda ons altın için öngörülen 3.900 dolarlık dip riski ile 2027 yılına dair 5.300 dolarlık zirve beklentisi arasındaki 1.400 dolarlık fiyat hareketi, iç piyasada gram altın yatırımcısını doğrudan ilgilendiriyor. 1 onsun 31,1 grama denk geldiği ve Dolar/TL kurunun 50 lira bandında seyrettiği mevcut piyasa koşullarında, ons tarafındaki bu 1.400 dolarlık dalgalanma alanı gram başına yaklaşık 2.250 TL'lik kritik bir fiyat farkına karşılık geliyor. (Uzmanlar, 2027 yılına kadar kurda yaşanabilecek olası hareketliliklerle bu makasın daha da açılabileceğine dikkat çekiyor.)

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