Gram altında '2.250 TL' alarmı! Uzman isimden 2027 için flaş tahmin

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İstanbul
ABD’de ekim ayı enflasyonunun beklentileri aşması küresel piyasalarda tüm dengeleri altüst etti. Gevşeme beklentilerinin yerini aralık ve ocak aylarında yeni faiz artırımı senaryolarına bırakması ons altını 4.000 dolar psikolojik sınırının altına iterken, dev bankalardan gelen arka arkaya uyarılar piyasalardaki tansiyonu yükseltti.
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikasına ilişkin beklentiler baştan aşağı değişiyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisinin piyasa tahminlerinin üzerinde gelmesi, önümüzdeki dönemde yeni faiz artırımlarının yeniden gündeme gelebileceği beklentisini güçlendirdi.
Açıklanan resmi verilere göre ABD'de manşet TÜFE ekim ayında aylık bazda yüzde 0,4 yükselerek yüzde 0,3 olan piyasa beklentisini 0,1 puan aştı. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE de aynı dönemde yüzde 0,2'lik beklentiye karşılık yüzde 0,3 artış gösterdi.
Çekirdek enflasyondaki yükselişin genele yayılan fiyat artışlarıyla desteklenmesi dikkat çekerken; alt kalemlerde barınma maliyetleri yüzde 0,3, gıda fiyatları yüzde 0,5 ve enerji fiyatları ise benzin zamlarının etkisiyle yüzde 0,7 oranında artış kaydetti.
Sıcak enflasyon verisinin ardından para piyasalarında FED'in atacağı adımlara yönelik fiyatlamalar hızla güncellendi. CME FEDWatch verilerine göre, aralık ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimali yüzde 90,8'e, ocak ayı toplantısında 25 baz puanlık artırım ihtimali ise yüzde 61,7 seviyesine tırmandı. Piyasalar ayrıca, FED Guvernörü Christopher Waller’ın daha önce işaret ettiği "çekirdek enflasyonun yüzde 0,3 ve üzerinde gelmesi halinde aralıkta 50 baz puanlık artırım" ihtimalini de yakından izliyor.
Uluslararası dev finans kuruluşlarının projeksiyonları da bu tabloya paralel olarak sertleşti:
FED’in yeniden şahinleşeceği beklentisiyle yükselen ABD tahvil getirileri ve değer kazanan dolar, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı. Bu gelişmelerin ardından ons altın 4.000 dolar seviyesinin altına geriledi.
TD Securities Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, artan getiri ve dolar baskısıyla ons altında 3.900 dolar desteğinin yeniden test edilebileceği uyarısında bulunarak 3.940 - 4.000 dolar aralığını kritik bölge olarak işaret etti. Buna karşın merkez bankalarının 4.000 dolar altındaki seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğine dikkat çeken kurum, petrol kaynaklı enflasyon baskısının azalmasıyla birlikte ons altının 2027 yılında 5.300 doların üzerine çıkarak yeni rekorlara imza atma potansiyelini koruduğunu vurguladı.
Küresel piyasalarda ons altın için öngörülen 3.900 dolarlık dip riski ile 2027 yılına dair 5.300 dolarlık zirve beklentisi arasındaki 1.400 dolarlık fiyat hareketi, iç piyasada gram altın yatırımcısını doğrudan ilgilendiriyor. 1 onsun 31,1 grama denk geldiği ve Dolar/TL kurunun 50 lira bandında seyrettiği mevcut piyasa koşullarında, ons tarafındaki bu 1.400 dolarlık dalgalanma alanı gram başına yaklaşık 2.250 TL'lik kritik bir fiyat farkına karşılık geliyor. (Uzmanlar, 2027 yılına kadar kurda yaşanabilecek olası hareketliliklerle bu makasın daha da açılabileceğine dikkat çekiyor.)