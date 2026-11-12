Opel Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka, Grandland kampanyalı güncel fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Opel Kasım 2026 fiyat listesini açıkladı. Yılın son ayına sürpriz kampanyalı fiyatlarla giren marka alıcının yüzünü güldürdü. Yurt çapında büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Alman otomotiv devi bazı modellerinde 400 bin TL’ye yakın indirim uygularken lansmana özel fiyatlandırmalardaki indirim tutarı 700 bin TL’yi geçti. İşte Opel Kasım ayı fiyat listesinin detayları…
Opel, Kasım 2026 sıfır araç fiyat listesini yayımladı. Açıklanan kampanyalı ve güncel rakamlara göre markanın en uygun fiyatlı modeli 1.335.000 TL'lik indirimli etiketle Corsa Edition 1.2 MT6 oldu. Öte yandan, listenin zirvesinde yer alan en pahalı model ise lansmana özel 3.750.000 TL'lik (liste fiyatı 4.220.000 TL) satış fiyatıyla Grandland Elektrik GS AWD 239 kW oldu. Ayrıca Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka, Grandland Kasım ayı kampanyalı güncel fiyatları da listenin yayınlanmasıyla netleşti. İşte ayrıntılar…
Corsa Edition 1.2 MT6 1.535.000 TL 1.335.000 TL
Corsa Hybrid Edition 1.848.000 TL
Corsa Hybrid GS 1.955.000 TL
Corsa Elektrik GS 100 kW 1.890.000 TL
Frontera Hybrid Edition 2.190.000 TL 1.975.000 TL
Frontera Hybrid GS 2.290.000 TL
Frontera Elektrik 44 kWh GS 1.895.000 TL
Frontera Elektrik 54 kWh GS 2.010.000 TL
Mokka Edition 1.2 MT6 1.990.000 TL 1.572.000 TL
Mokka Hybrid GS 2.350.000 TL
Mokka GSE 207 kW 3.570.000 TL 2.890.000 TL lansmana özel
Yeni Astra Edition dizel 2.330.000 TL
Yeni Astra GS dizel 2.590.000 TL
Grandland Hybrid Edition 2.850.000 TL
Grandland Hybrid GS 3.050.000 TL
Grandland Elektrik Edition 157 kW 3.200.000 TL 2.485.000 TL lansmana özel
Grandland Elektrik GS AWD 239 kW 4.220.000 TL 3.750.000 TL lansmana özel
Combo Essential MT6 1.675.000 TL
Zafira Ultimate XL 2.400.000 TL