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Opel Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka, Grandland kampanyalı güncel fiyatları

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
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GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 12:19
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GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 12:25
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Opel Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka, Grandland kampanyalı güncel fiyatları

Opel Kasım 2026 fiyat listesini açıkladı. Yılın son ayına sürpriz kampanyalı fiyatlarla giren marka alıcının yüzünü güldürdü. Yurt çapında büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Alman otomotiv devi bazı modellerinde 400 bin TL’ye yakın indirim uygularken lansmana özel fiyatlandırmalardaki indirim tutarı 700 bin TL’yi geçti. İşte Opel Kasım ayı fiyat listesinin detayları…

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Opel Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka, Grandland kampanyalı güncel fiyatları

Opel, Kasım 2026 sıfır araç fiyat listesini yayımladı. Açıklanan kampanyalı ve güncel rakamlara göre markanın en uygun fiyatlı modeli 1.335.000 TL'lik indirimli etiketle Corsa Edition 1.2 MT6 oldu. Öte yandan, listenin zirvesinde yer alan en pahalı model ise lansmana özel 3.750.000 TL'lik (liste fiyatı 4.220.000 TL) satış fiyatıyla Grandland Elektrik GS AWD 239 kW oldu. Ayrıca Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka, Grandland Kasım ayı kampanyalı güncel fiyatları da listenin yayınlanmasıyla netleşti. İşte ayrıntılar…

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Opel Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka, Grandland kampanyalı güncel fiyatları

OPEL CORSA KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ

Corsa Edition 1.2 MT6 1.535.000 TL 1.335.000 TL

Corsa Hybrid Edition 1.848.000 TL

Corsa Hybrid GS 1.955.000 TL

Corsa Elektrik GS 100 kW 1.890.000 TL

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Opel Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka, Grandland kampanyalı güncel fiyatları

OPEL FRONTERA KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ

Frontera Hybrid Edition 2.190.000 TL 1.975.000 TL

Frontera Hybrid GS 2.290.000 TL

Frontera Elektrik 44 kWh GS 1.895.000 TL

Frontera Elektrik 54 kWh GS  2.010.000 TL

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Opel Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka, Grandland kampanyalı güncel fiyatları

OPEL MOKKA KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ

Mokka Edition 1.2 MT6 1.990.000 TL 1.572.000 TL

Mokka Hybrid GS 2.350.000 TL

Mokka GSE 207 kW 3.570.000 TL 2.890.000 TL lansmana özel

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Opel Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka, Grandland kampanyalı güncel fiyatları

OPEL ASTRA KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ

Yeni Astra Edition dizel 2.330.000 TL

Yeni Astra GS dizel  2.590.000 TL

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Opel Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka, Grandland kampanyalı güncel fiyatları

OPEL GRANDLAND KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ

Grandland Hybrid Edition 2.850.000 TL

Grandland Hybrid GS 3.050.000 TL

Grandland Elektrik Edition 157 kW 3.200.000 TL 2.485.000 TL lansmana özel

Grandland Elektrik GS AWD 239 kW 4.220.000 TL 3.750.000 TL lansmana özel

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Opel Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka, Grandland kampanyalı güncel fiyatları

OPEL COMBO KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ

Combo Essential MT6 1.675.000 TL

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Opel Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka, Grandland kampanyalı güncel fiyatları

OPEL ZAFİRA KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ

Zafira Ultimate XL  2.400.000 TL

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