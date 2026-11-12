Opel Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka, Grandland kampanyalı güncel fiyatları

Opel, Kasım 2026 sıfır araç fiyat listesini yayımladı. Açıklanan kampanyalı ve güncel rakamlara göre markanın en uygun fiyatlı modeli 1.335.000 TL'lik indirimli etiketle Corsa Edition 1.2 MT6 oldu. Öte yandan, listenin zirvesinde yer alan en pahalı model ise lansmana özel 3.750.000 TL'lik (liste fiyatı 4.220.000 TL) satış fiyatıyla Grandland Elektrik GS AWD 239 kW oldu. Ayrıca Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka, Grandland Kasım ayı kampanyalı güncel fiyatları da listenin yayınlanmasıyla netleşti. İşte ayrıntılar…