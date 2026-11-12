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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 11:51

Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte Türkiye-Belçika maçının muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında İzmir’de Belçika’yı konuk ediyor. Teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın’ın oturduğu ay-yıldızlı ekibimiz, sahasında galibiyetle tanışarak kötü gidişata "dur" demek ve yeni bir sayfa açmak amacında. İşte dev maçın muhtemel 11'leri...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte Türkiye-Belçika maçının muhtemel 11'leri
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 11:51

1. Grup'taki 5. maçta , ile Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu kritik mücadele, aynı zamanda millilerimiz için yepyeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor.

Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte Türkiye-Belçika maçının muhtemel 11'leri

SERGEN YALÇIN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Millî Takım'ın teknik direktörlüğüne getirilen , ay-yıldızlı ekibin başında ilk sınavına çıkacak. Grupta oynadığı ilk 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan ve henüz puanla tanışamayan millilerimiz, İzmir'deki bu zorlu 90 dakikada taraftarının da desteğiyle ilk puanlarını hanesine yazdırmak ve moral depolamak istiyor.

Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte Türkiye-Belçika maçının muhtemel 11'leri

Grup aşamasında şu ana kadar Kocaeli’de Fransa’ya 1-0, Bursa’da İtalya’ya 4-1, deplasmanda Belçika’ya 3-0 ve son olarak Bologna’da İtalya’ya 3-1 kaybeden ay-yıldızlılar, bu kez ev sahibi avantajını kullanarak rakibini devirmeyi hedefliyor. Konuk ekip Belçika ise grupta oynadığı maçlarda deplasmanda İtalya’yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa’ya 1-0 ve deplasmanda 4-1’lik skorlarla mağlup olmuştu. Millilerimiz, Belçika mücadelesinin ardından gruptaki son maçını 15 Kasım’da deplasmanda Fransa ile oynayacak.

Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte Türkiye-Belçika maçının muhtemel 11'leri

KRİTİK DÖNÜŞLER VE EKSİKLER

Ay-yıldızlı ekibimizde bu maç öncesi sevindirici gelişmeler de var. Kart cezaları sona eren Arda Güler ile hücum hattının vazgeçilmez isimlerinden Barış Alper Yılmaz, ceza sürelerini tamamlayarak formalarına kavuşuyor. İki oyuncunun da bu zorlu karşılaşmada ilk 11'de sahada olması bekleniyor.

Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte Türkiye-Belçika maçının muhtemel 11'leri

Öte yandan, İtalya karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen tecrübeli savunmacı Abdülkerim Bardakcı ise bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik heyet, savunmadaki bu eksikliği kapatmak için alternatif isimler üzerinde duruyor.

Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte Türkiye-Belçika maçının muhtemel 11'leri

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve büyük bir heyecana sahne olacak Türkiye - Belçika UEFA Uluslar A Ligi karşılaşması, bugün saat 20.00'de başlayacak. Futbolseverlerin ekrana kilitleneceği bu kritik mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmada düdük çalacak isim ise İsviçre Federasyonundan hakem Sandro Scharer olacak.

Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte Türkiye-Belçika maçının muhtemel 11'leri

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Oğuz, Merih, Ozan, Ferdi, İsmail, Orkun, Yunus, Arda, Barış Alper, Enes.

Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte Türkiye-Belçika maçının muhtemel 11'leri

BELÇİKA: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Trossard, De Ketelaere.

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