Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte Türkiye-Belçika maçının muhtemel 11'leri

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçta Türkiye, Belçika ile İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu kritik mücadele, aynı zamanda millilerimiz için yepyeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor.

SERGEN YALÇIN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Millî Takım'ın teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın, ay-yıldızlı ekibin başında ilk sınavına çıkacak. Grupta oynadığı ilk 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan ve henüz puanla tanışamayan millilerimiz, İzmir'deki bu zorlu 90 dakikada taraftarının da desteğiyle ilk puanlarını hanesine yazdırmak ve moral depolamak istiyor.

Grup aşamasında şu ana kadar Kocaeli’de Fransa’ya 1-0, Bursa’da İtalya’ya 4-1, deplasmanda Belçika’ya 3-0 ve son olarak Bologna’da İtalya’ya 3-1 kaybeden ay-yıldızlılar, bu kez ev sahibi avantajını kullanarak rakibini devirmeyi hedefliyor. Konuk ekip Belçika ise grupta oynadığı maçlarda deplasmanda İtalya’yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa’ya 1-0 ve deplasmanda 4-1’lik skorlarla mağlup olmuştu. Millilerimiz, Belçika mücadelesinin ardından gruptaki son maçını 15 Kasım’da deplasmanda Fransa ile oynayacak.

KRİTİK DÖNÜŞLER VE EKSİKLER

Ay-yıldızlı ekibimizde bu maç öncesi sevindirici gelişmeler de var. Kart cezaları sona eren Arda Güler ile hücum hattının vazgeçilmez isimlerinden Barış Alper Yılmaz, ceza sürelerini tamamlayarak formalarına kavuşuyor. İki oyuncunun da bu zorlu karşılaşmada ilk 11'de sahada olması bekleniyor.

Öte yandan, İtalya karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen tecrübeli savunmacı Abdülkerim Bardakcı ise bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik heyet, savunmadaki bu eksikliği kapatmak için alternatif isimler üzerinde duruyor.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve büyük bir heyecana sahne olacak Türkiye - Belçika UEFA Uluslar A Ligi karşılaşması, bugün saat 20.00'de başlayacak. Futbolseverlerin ekrana kilitleneceği bu kritik mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmada düdük çalacak isim ise İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Sandro Scharer olacak.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Oğuz, Merih, Ozan, Ferdi, İsmail, Orkun, Yunus, Arda, Barış Alper, Enes.

BELÇİKA: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Trossard, De Ketelaere.