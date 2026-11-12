Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 11:27

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Italiano yıldız futbolcuyu sildi: Bonservis bile istenmiyor

Ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda kadro yapılanmasına giden siyah-beyazlı yönetim, ilk ayrılığı ve yeni transfer rotasını netleştirdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Italiano yıldız futbolcuyu sildi: Bonservis bile istenmiyor
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 11:27

'de devre arası transfer penceresi için hazırlıklarını hızlandıran 'ta sürpriz gelişmeler üst üste geliyor. Takımın başına geçtiği günden bu yana kadroda köklü bir değişim sinyali veren teknik direktör , ilk kararını verdi.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Italiano yıldız futbolcuyu sildi: Bonservis bile istenmiyor

İtalyan çalıştırıcının gözden çıkardığı isimle yolların ayrılması beklenirken, açılacak kontenjan için yapılacak takviye de şimdiden planlandı.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Italiano yıldız futbolcuyu sildi: Bonservis bile istenmiyor

MİLOT RASHİCA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Vincenzo Italiano'nun kadro planlamasında düşünmediği ilk futbolcu oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kosovalı kanat oyuncusu için yönetim, bonservis geliri beklentisinden vazgeçti.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Italiano yıldız futbolcuyu sildi: Bonservis bile istenmiyor

Siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcuyu ocak ayındaki ara transfer döneminde bedelsiz olarak göndermeyi ya da karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmeyi hedeflediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Italiano yıldız futbolcuyu sildi: Bonservis bile istenmiyor

ÖNCELİK DENEYİMLİ STOPER TAKVİYESİ

Rashica'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte açılacak yabancı kontenjanı için kollar sıvandı. Savunma hattında yaşanan sıkıntılar ve özellikle Emmanuel Agbadou ile Tiago Djalo'nun performanslarının taraftarlar ile teknik heyet tarafından eleştiri konusu olması yönetimi harekete geçirdi. Söz konusu iki futbolcunun durumunun sezon sonuna kadar yakından takip edileceği ve performans değerlendirmesinin sezon sonunda yapılacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Italiano yıldız futbolcuyu sildi: Bonservis bile istenmiyor

Bu doğrultuda savunmanın merkezini güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, ocak ayında kadroya tecrübeli ve lider özellikli bir stoper takviyesi yapmak için çalışmalarına hız kazandırdı. Italiano'nun raporu çerçevesinde şekillenen transfer operasyonunun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dirk Kuyt'ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe macerası biter bitmez kancayı taktılar
Emre Belözoğlu çok istiyor: Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda!
Fenerbahçe’de Marco Asensio şoku! İspanyol devleri sıraya girdi, yeni talip resmen açıklandı
ETİKETLER
#Beşiktaş
#Süper Lig
#Futbol
#milot rashica
#Emmanuel Agbadou
#Vincenzo Italiano
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.