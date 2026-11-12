Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Italiano yıldız futbolcuyu sildi: Bonservis bile istenmiyor

Süper Lig'de devre arası transfer penceresi için hazırlıklarını hızlandıran Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler üst üste geliyor. Takımın başına geçtiği günden bu yana kadroda köklü bir değişim sinyali veren teknik direktör Vincenzo Italiano, ilk kararını verdi.

İtalyan çalıştırıcının gözden çıkardığı isimle yolların ayrılması beklenirken, açılacak kontenjan için yapılacak takviye de şimdiden planlandı.

MİLOT RASHİCA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Vincenzo Italiano'nun kadro planlamasında düşünmediği ilk futbolcu Milot Rashica oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kosovalı kanat oyuncusu için yönetim, bonservis geliri beklentisinden vazgeçti.

Siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcuyu ocak ayındaki ara transfer döneminde bedelsiz olarak göndermeyi ya da karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmeyi hedeflediği öğrenildi.

ÖNCELİK DENEYİMLİ STOPER TAKVİYESİ

Rashica'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte açılacak yabancı kontenjanı için kollar sıvandı. Savunma hattında yaşanan sıkıntılar ve özellikle Emmanuel Agbadou ile Tiago Djalo'nun performanslarının taraftarlar ile teknik heyet tarafından eleştiri konusu olması yönetimi harekete geçirdi. Söz konusu iki futbolcunun durumunun sezon sonuna kadar yakından takip edileceği ve performans değerlendirmesinin sezon sonunda yapılacağı ifade edildi.

Bu doğrultuda savunmanın merkezini güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, ocak ayında kadroya tecrübeli ve lider özellikli bir stoper takviyesi yapmak için çalışmalarına hız kazandırdı. Italiano'nun raporu çerçevesinde şekillenen transfer operasyonunun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.