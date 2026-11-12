Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da düzenlenen COP31'de TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. COP31'in Türkiye'nin küresel görünürlüğü açısından büyük önem taşıdığını belirten Yılmaz, iklim değişikliğiyle mücadelede artık eyleme geçilmesi gerektiğini vurguladı.

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HABERİN ÖZETİ Cevdet Yılmaz'dan COP31'de TGRT Haber özel açıklamalar: "Ekoloji ile ekonomiyi örtüştürmek gerekiyor" Cevdet Yılmaz, COP31'in küresel düzeyde önemini vurgularken, Türkiye'nin ev sahipliğini başarıyla yerine getirdiğini ve sıfır atık projesinin küresel bir başarı hikayesine dönüştüğünü belirtti. COP31, dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olup 190'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşiyor. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması, küresel görünürlük ve tanıtım açısından önemli bir etkinlik olarak değerlendiriliyor. Toplantının temel vurgusu, alınan anlaşmalar ve hedeflerin ardından "eylem zamanı" olduğu ve uygulama araçlarının geliştirilmesi gerektiği yönünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze ve Filistin konusundaki net ve gür açıklamaları, insanlığın vicdanının sesi olarak nitelendirildi. Emine Erdoğan'ın girişimiyle başlayan sıfır atık projesi, Birleşmiş Milletler tarafından sahiplenilerek uluslararası bir marka haline geldi ve 30 Mart "Dünya Sıfır Atık Günü" ilan edildi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze açıklamalarına ve Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin küresel başarısına da dikkat çekti.

İklim projelerine finansman erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan “Köprü” mekanizmasını anlatan Yılmaz, Türkiye’nin daimi parçası olacağı girişimle, kaynağı olup uygun proje arayanlarla projesi olup finansman bulamayanların buluşturulacağını belirtti. Yılmaz, hedefin yatırımları ve uygulamayı hızlandırmak olduğunu söyledi.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

"Dünyanın en büyük organizasyonu diyebiliriz COP'a. 190'dan fazla ülkenin katıldığı, sivil toplumun, akademik dünyanın, iş dünyasının birçok kesimden katılımcıların olduğu çok büyük bir organizasyon. Sadece resmi kısımlarında 100 bin civarında misafir ağırlıyor. Bir de biliyorsunuz yeşil bölge var, ziyaretçilere açık olan; orada da 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor. Böyle dev bir organizasyon ve Türkiye bunu çok başarıyla yerine getiriyor.

Küresel düzeyde Türkiye'nin görünürlüğü açısından, tanıtımı açısından da çok önemli bir etkinlik. Tabii içeriği de ayrı bir önem taşıyor. Ama dediğiniz gibi tüm dünyanın gözü, iklimle ilgilenen tüm kesimlerin gözü bu toplantıda oluyor. Birleşmiş Milletler'in bir anlamda en önemli gündemi bu COP dediğimiz Taraflar Konferansı, Paris Anlaşması'ndan bu yana 10 yıl geçti biliyorsunuz. Şimdi ikinci 10 yıla bu COP'la yeni bir perspektif geliştirilmiş oluyor, bu da Antalya'da gerçekleşiyor. Hepimiz için hakikaten gurur verici bir tablo.

"ŞİMDİ EYLEM ZAMANI"

Diyalog, uzlaşı ve eylem. Özellikle de eylemin altını çok çiziyoruz ve bu bir uygulama COP'u olsun diyoruz. Birçok anlaşmalar, uzlaşmalar oldu, metinler, hedefler kondu ama şimdi eylem zamanı diyoruz. Dünyamızın da daha fazla kaybedecek vakti yok diyoruz. Özellikle tabii uygulamaya dönük araçların daha hızlı bir şekilde geliştirilmesini burada. gündemin en üst sıralarına yerleştirmiş durumdayız.

KÖPRÜ MEKANİZMASI

Amacımız şu, finansı olup iyi proje arayanlarla, iyi projesi olup finans arayanları buluşturmak, daha nitelikli projelerin hazırlanmasına katkıda bulunmak ve böylece uygulamayı hızlandırmak. Çünkü bütün bu bahsettiğimiz hadiseler ciddi anlamda yatırım ve finans gerektiriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GAZZE SÖZLERİ

Zalimlerin korkulu rüyası, en çok korktukları şey hakikatlerin en yalın şekilde dile getirilmesidir. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da Gazze konusunda, Filistin konusunda her platformda, bütün platformlarda Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere, Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı konuşmalar dahil olmak üzere, ikili görüşmelerinde, birçok ortamda bu konuyu en net şekilde, gür şekilde dile getiriyor. Dün de bunu tekrar görmüş olduk.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İNSANLIĞIN VİCDANININ SESİ OLDU"

Bu önemli çünkü dünya kamuoyu denen bir hadise var. Bakın Amerika'da da son seçimlerde gördük bunu. O kadar aşırı hadiseler yaşanıyor ki dünyada artık insanlık vicdanı gerçekten bunu kaldıramaz halde ve Cumhurbaşkanımız da insanlığın vicdanının sesi oldu dün yaptığı konuşmayla. birçok lider belki birçok çevrede benzer şeyler düşünüyor olabilir ama bunu cesaretle ve en gür şekilde dile getiren bir lidere sahip olduğumuz için de gurur duyuyoruz.

SIFIR ATIK PROJESİ

Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın inisiyatifiyle başlamış bir girişim ama artık küresel bir markaya dönüştü. Birleşmiş Milletler bunu biliyorsunuz sahiplendi ve 30 Mart sıfır atık, dünya sıfır atık günü ilan etti. Dolayısıyla sıfır atık Türkiye'den doğmuş ve uluslararası bir marka haline gelmiş durumda. Bugünkü nesil bütün kaynakları tüketirse gelecek nesillere iyi bir dünya miras bırakamayız. Dolayısıyla sıfır atık ve diğer inisiyatiflerle aslında yapmaya çalıştığımız nesiller arası bu dengeyi sağlamak, daha temiz, daha yeterli kaynakları çocuklarımıza, torunlarımıza miras bırakabilmek. Bu anlamda bütün bu inisiyatifler çok kıymetli.

"EKOLOJİ İLE EKONOMİYİ ÖRTÜŞTÜRMEK GEREKİYOR"

Ekoloji ile ekonomiyi örtüştürmek gerekiyor. Ekonomik politikalarınız, genel kalkınma politikalarınızla çevresel politikalarınızın örtüşmesi çok önemli. Türkiye malum enerji ithal eden bir ülke, fosil yakıtlar ithal eden bir ülke. Elektrifikasyonla, elektrikli araçlar, otomobiller, diğer unsurlarla birlikte aslında yerli üretim, yenilenebilir üretimi geliştirdiğinizde bu cari açığınızı da azaltmış oluyor. Ekonomik istikrarınıza da katkıda bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye için bu yeşil dönüşüm çok kıymetli. Hem çevresel hedeflerimize, 2053 sıfır emisyon hedefine ulaşmamız açısından hem de ekonomik kalkınmamızı daha istikrarlı, daha sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmemiz de çok kıymetli"