COP31'de dikkat çeken dönüşüm: Çöp deyip geçmediler, akılalmaz ürünler ortaya çıkardılar

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UYGULAMALAR
İstanbul
COP31 alanındaki Japonya Pavilyonu'nda tanıtılan çalışmalar arasında, organik atıkların plastik malzemelerle birleştirilerek yeniden kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesi oldukça dikkat çekti. Türkiye Gazetesi İçerik Editörü Gülcan Ayboğan, COP31 alanındaki Japonya Pavilyonu'nu ziyaret ederek ülkenin geri dönüşüm alanında geliştirdiği yenilikçi uygulamaları yerinde inceledi.