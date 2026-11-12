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COP31'de dikkat çeken dönüşüm: Çöp deyip geçmediler, akılalmaz ürünler ortaya çıkardılar

alanındaki Japonya Pavilyonu'nda tanıtılan çalışmalar arasında, organik atıkların plastik malzemelerle birleştirilerek yeniden kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesi oldukça dikkat çekti. İçerik Editörü Gülcan Ayboğan, COP31 alanındaki Japonya Pavilyonu'nu ziyaret ederek ülkenin alanında geliştirdiği yenilikçi uygulamaları yerinde inceledi.

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