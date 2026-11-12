COP31 Başkanı Bakan Kurum’dan ‘Konuşmamız Lazım Filmi’ paylaşımı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ile Avrupa Birliği'ni Antalya'da bir araya getiren COP31'in en önemli etkinliği olan Dünya Liderler Zirvesi'nde ilk kez gösterilen "Konuşmamız Lazım-We Need to Talk" filmini sosyal medya hesabından paylaştı. COP31 Başkanı Kurum, "Yarın değil şimdi! Geleceğimiz için harekete geçme zamanı" mesajıyla dünyaya iklim krizine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.

Filmde farklı kıtalarda, birbirinden uzak coğrafyalarda yaşayanların iklim krizinden nasıl etkilendiği çarpıcı görüntüler eşliğinde gösterildi. Gerçek zamanlı çekilen görüntülerde insanlar kendi ülkelerinin dillerinde "Konuşmamız Lazım" diye seslendi.