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Tırdan indirildiği an freni boşalan elektrikli araç, otomobile çarptı

'da tırdan indirildiği sırada freni boşalan , yolda seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Olay, merkez ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırdan indirilmeye çalışılan elektrikli aracın henüz bilinmeyen nedenle freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde seyir halindeki başka bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü şaşkınlık yaşarken, yaşanan kaza anı aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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