TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’dan Tgrt Haber’e özel açıklamalar

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UYGULAMALAR
İstanbul
Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Antalya’da gerçekleşen COP31 organizasyonunda Tgrt Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Zirvenin, kirlenen dünyayı yeniden yaşanabilir kılma ve sorumluluktan kaçan gelişmiş ülkelere çağrıda bulunma platformu olduğunu belirten Oktay; Türkiye’nin eylem odaklı uygulamalarıyla fark oluşturacağını belirtti.