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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’dan Tgrt Haber’e özel açıklamalar

Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı , ’da gerçekleşen organizasyonunda ’e özel açıklamalarda bulundu. Zirvenin, kirlenen dünyayı yeniden yaşanabilir kılma ve sorumluluktan kaçan gelişmiş ülkelere çağrıda bulunma platformu olduğunu belirten Oktay; ’nin eylem odaklı uygulamalarıyla fark oluşturacağını belirtti.

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