Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Merkez Bankası'nın 22 Ekim'deki 100 baz puanlık faiz indirim kararının ardından piyasaların ve yatırımcıların gözü, yılın son faiz kararının açıklanacağı 10 Aralık tarihine çevrildi. Faiz patikasındaki bu gevşeme adımları ve son viraj öncesinde, 1,000,000 TL'lik birikimini 32 günlük kısa vadeli mevduat veya katılım hesaplarında değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu net kazançlar da yeniden şekillendi.
Bankaların özel tanışma oranları, hoş geldin kampanyaları ve katılım bankacılığı kar paylaşım oranları yatırımcılara farklı alternatifler sunarken; elde edilecek net getiri tutarları tercih sürecinde belirleyici olmaya devam ediyor.
İşte 1,000,000 TL için banka banka güncel 32 günlük mevduat ve katılım hesabı getirileri:
Akbank (Serbest Plus Hesap - Günlük Vadeli / Sponsor)
Odeabank (Oksijen Hesap - Günlük Vadeli / Sponsor)
QNB (Kazandıran Günlük Hesap - Günlük Vadeli / Sponsor)
TEB - Türk Ekonomi Bankası (Marifetli Hesap - Günlük Vadeli / Sponsor)
ING (Turuncu Hesap - Günlük Vadeli / Sponsor)
Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap - Günlük Vadeli)
Ziraat Dinamik (Dinamik Kazandıran Hesap - Günlük Vadeli)
TOM Bank (Günlük Kazandıran Hesap - Günlük Vadeli)
Anadolubank (Renkli Hesap - Günlük Vadeli)
Alternatif Bank (VOV Hesap - Günlük Vadeli)
Fibabanka (Kiraz Hesap - Günlük Vadeli)
ON Dijital (ON Extra - Günlük Vadeli)
Şekerbank (Gece Gündüz Hesap - Günlük Vadeli)
Hayat Finans (Avantajlı Hesap - Katılım Bankası)
CEPTETEB (Marifetli Hesap - Günlük Vadeli)
DenizBank (Kaptan Hesap - Günlük Vadeli)
Vakıf Katılım (Günlük Hesap - Katılım Bankası)
DenizBank (E-Mevduat - Vadeli)
Şekerbank (Hoşgeldin Faizi - Vadeli)
Akbank (Vadeli Hesap TL - Vadeli)
QNB (E-Vadeli Mevduat Hesabı - Vadeli)
N Kolay (N Kolay Bono - Günlük Vadeli)
ON Dijital (E-Mevduat - Vadeli)
Ziraat Dinamik (Standart Vadeli Hesap - Vadeli)
Odeabank (Yeni Vadeli Mevduat Hesap - Vadeli)
Enpara Bank (Vadeli Hesap - Vadeli)
Ziraat Katılım (Anında Günlük Hesap - Günlük Vadeli / Katılım)
İş Bankası (Vadeli TL Hesabı - Vadeli)