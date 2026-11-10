Çözen Kazanır

Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 15:59
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

Merkez Bankası'nın 22 Ekim'deki 100 baz puanlık faiz indirim kararının ardından piyasaların ve yatırımcıların gözü, yılın son faiz kararının açıklanacağı 10 Aralık tarihine çevrildi. Faiz patikasındaki bu gevşeme adımları ve son viraj öncesinde, 1,000,000 TL'lik birikimini 32 günlük kısa vadeli mevduat veya katılım hesaplarında değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu net kazançlar da yeniden şekillendi. 

Bankaların özel tanışma oranları, hoş geldin kampanyaları ve katılım bankacılığı kar paylaşım oranları yatırımcılara farklı alternatifler sunarken; elde edilecek net getiri tutarları tercih sürecinde belirleyici olmaya devam ediyor.

İşte 1,000,000 TL için banka banka güncel 32 günlük mevduat ve katılım hesabı getirileri:

2
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • Akbank (Serbest Plus Hesap - Günlük Vadeli / Sponsor)

    • Faiz Oranı: %37,50
    • Net Kazanç: 27.482,67 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.027.482,67 ₺
    • Not: Her gün hoş geldin faizi; 10.000 TL - 10.000.000 TL aralığında geçerli.

     

3
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • Odeabank (Oksijen Hesap - Günlük Vadeli / Sponsor)

    • Faiz Oranı: %43,00
    • Net Kazanç: 25.334,71 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.025.334,71 ₺
    • Not: 7.500 TL alt limitini aşan ve getirisi en az 1 kuruş olan tutarlar için geçerli.

     

4
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • QNB (Kazandıran Günlük Hesap - Günlük Vadeli / Sponsor)

    • Faiz Oranı: %40,50
    • Net Kazanç: 25.255,72 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.025.255,72 ₺

     

5
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • TEB - Türk Ekonomi Bankası (Marifetli Hesap - Günlük Vadeli / Sponsor)

    • Faiz Oranı: %40,50
    • Net Kazanç: 25.255,72 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.025.255,72 ₺
    • Not: Marifetli Kart ile her ay 30.000 TL üzeri harcamaya özel +%1 ek faiz fırsatı.

     

6
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • ING (Turuncu Hesap - Günlük Vadeli / Sponsor)

    • Faiz Oranı: %42,00
    • Net Kazanç: 26.204,95 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.026.204,95 ₺
    • Not: ING Mobil'den yeni müşteri olanlara özel 90 gün geçerli kampanya faizi.

     

7
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap - Günlük Vadeli)

    • Faiz Oranı: %44,00
    • Net Kazanç: 29.088,14 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.029.088,14 ₺
    • Not: 10.000 TL – 10.000.000 TL bakiye aralığında 90 gün geçerli hoş geldin faizi.

     

8
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • Ziraat Dinamik (Dinamik Kazandıran Hesap - Günlük Vadeli)

    • Faiz Oranı: %45,00
    • Net Kazanç: 22.319,78 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.022.319,78 ₺
    • Not: Dinamik Plus ayrıcalıklarından yararlanan müşterilere özel.

     

9
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • TOM Bank (Günlük Kazandıran Hesap - Günlük Vadeli)

    • Kar Payı Oranı: %43,00
    • Net Kazanç: 26.838,32 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.026.838,32 ₺

     

10
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • Anadolubank (Renkli Hesap - Günlük Vadeli)

    • Faiz Oranı: %43,00
    • Net Kazanç: 26.838,32 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.026.838,32 ₺

     

11
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • Alternatif Bank (VOV Hesap - Günlük Vadeli)

    • Faiz Oranı: %42,00
    • Net Kazanç: 26.278,27 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.026.278,27 ₺
    • Not: 20.000 TL – 500.000 TL arası hesaplarda %43 avantajlı hoş geldin faizi geçerli.

     

12
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • Fibabanka (Kiraz Hesap - Günlük Vadeli)

    • Faiz Oranı: %42,00
    • Net Kazanç: 25.434,21 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.025.434,21 ₺

     

13
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • ON Dijital (ON Extra - Günlük Vadeli)

    • Faiz Oranı: %41,50
    • Net Kazanç: 25.431,57 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.025.431,57 ₺
    • Not: 20.000.000 TL’ye kadar geçerli avantajlı faiz oranı.

     

14
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • Şekerbank (Gece Gündüz Hesap - Günlük Vadeli)

    • Faiz Oranı: %41,50
    • Net Kazanç: 22.842,73 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.022.842,73 ₺
    • Not: İlk defa hesap açan müşterilere 32 gün boyunca tanışma faizi.

     

15
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • Hayat Finans (Avantajlı Hesap - Katılım Bankası)

    • Kar Payı Oranı: %40,67
    • Net Kazanç: 29.416,11 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.029.416,11 ₺
    • Not: 99/1 kar paylaşım oranı ile Altın derecesi 32 günlük kar payı oranı.

     

16
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • CEPTETEB (Marifetli Hesap - Günlük Vadeli)

    • Faiz Oranı: %40,50
    • Net Kazanç: 25.255,72 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.025.255,72 ₺
    • Not: Marifetli Kart ile her ay 30.000 TL üzeri harcamaya %1 ek faiz.

     

17
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • DenizBank (Kaptan Hesap - Günlük Vadeli)

    • Faiz Oranı: %40,00
    • Net Kazanç: 25.673,05 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.025.673,05 ₺

     

18
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • Vakıf Katılım (Günlük Hesap - Katılım Bankası)

    • Kar Payı Oranı: %38,50
    • Net Kazanç: 28.225,46 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.028.225,46 ₺

     

19
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • DenizBank (E-Mevduat - Vadeli)

    • Faiz Oranı: %38,00
    • Net Kazanç: 27.484,93 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 ₺
    • Not: Son 1 aydır açık vadeli hesabı olmama ve 45 gün içinde faydalanmamış olma şartı var.

     

20
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • Şekerbank (Hoşgeldin Faizi - Vadeli)

    • Faiz Oranı: %38,00
    • Net Kazanç: 27.484,93 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 ₺

     

21
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • Akbank (Vadeli Hesap TL - Vadeli)

    • Faiz Oranı: %37,75
    • Net Kazanç: 27.304,11 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.027.304,11 ₺

     

22
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • QNB (E-Vadeli Mevduat Hesabı - Vadeli)

    • Faiz Oranı: %37,25
    • Net Kazanç: 26.942,47 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.026.942,47 ₺

     

23
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • N Kolay (N Kolay Bono - Günlük Vadeli)

    • Faiz Oranı: %37,00
    • Net Kazanç: 27.572,60 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.027.572,60 ₺

     

24
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • ON Dijital (E-Mevduat - Vadeli)

    • Faiz Oranı: %37,00
    • Net Kazanç: 26.761,64 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 ₺
    • Not: 7.500.000 TL - 20.000.000 TL arasına %38 faiz fırsatı.

     

25
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • Ziraat Dinamik (Standart Vadeli Hesap - Vadeli)

    • Faiz Oranı: %37,00
    • Net Kazanç: 26.761,64 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 ₺

     

26
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • Odeabank (Yeni Vadeli Mevduat Hesap - Vadeli)

    • Faiz Oranı: %37,00
    • Net Kazanç: 26.761,64 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 ₺

     

27
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • Enpara Bank (Vadeli Hesap - Vadeli)

    • Faiz Oranı: %36,75
    • Net Kazanç: 26.580,82 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.026.580,82 ₺

     

28
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • Ziraat Katılım (Anında Günlük Hesap - Günlük Vadeli / Katılım)

    • Kar Payı Oranı: %36,00
    • Net Kazanç: 21.179,01 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.021.179,01 ₺

     

29
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • İş Bankası (Vadeli TL Hesabı - Vadeli)

    • Faiz Oranı: %35,25
    • Net Kazanç: 25.495,89 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.025.495,89 ₺
    • Not: Yeni açılacak vadeli hesaplar için dijital kanallarda geçerli özel oran.

     

30
Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

  • Halkbank (E-Mevduat Hesabı - Vadeli)
    • Faiz Oranı: %35,00
    • Net Kazanç: 25.315,07 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 ₺

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.