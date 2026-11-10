Mevduatta hesaplar değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi belli oldu

Merkez Bankası'nın 22 Ekim'deki 100 baz puanlık faiz indirim kararının ardından piyasaların ve yatırımcıların gözü, yılın son faiz kararının açıklanacağı 10 Aralık tarihine çevrildi. Faiz patikasındaki bu gevşeme adımları ve son viraj öncesinde, 1,000,000 TL'lik birikimini 32 günlük kısa vadeli mevduat veya katılım hesaplarında değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu net kazançlar da yeniden şekillendi.

Bankaların özel tanışma oranları, hoş geldin kampanyaları ve katılım bankacılığı kar paylaşım oranları yatırımcılara farklı alternatifler sunarken; elde edilecek net getiri tutarları tercih sürecinde belirleyici olmaya devam ediyor.

İşte 1,000,000 TL için banka banka güncel 32 günlük mevduat ve katılım hesabı getirileri: