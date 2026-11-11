Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'da COP31 Zirvesi'nde tüm dünyaya iklim ve enerjide ortak işbirliği çağrısında bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Murat Kurum'dan COP31'de dünyaya 3 kritik hedef çağrısı Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da COP31 Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalar yaptı. Açıklamalar Antalya'da yapılan COP31 Zirvesi'nde yapıldı.

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Kıymetli liderler, hep söylüyoruz bir buçuk derece hedefi ortak pusulamız olmalıdır. Fakat 2024 yılında gördük ki küresel ortalama sıcaklık sanayi öncesi seviyenin yıllık bazda 1,5 santigrat derece üzerine çıktı. Felaketler de ardı ardına gelmeye başladı. Bugün Himalayaların eteklerinde Nepal'de seller ve heyelanlar yaşanıyor, canlar gidiyor. Pakistan'daki küçük ada devleti yükselen denizlerin gölgesinde yine geleceklerini korumaya çalışıyor.

SU YATIRIMLARI VE GIDA GÜVENLİĞİ VURGUSU

Yine Pasifik'te yaşadığımız dramı hepimiz çok iyi biliyoruz. Enlino gibi doğal iklim olayları da küresel sıcaklıkları geçici olarak yükseltme potansiyeli taşıyorlar. Zamanın kıymetini bilmeli ve bir an önce uygulama kapasitemizi yükseltmeliyiz. Elbette her ülkenin şartları, kaynakları, ekonomik kapasitesi, kalkınma ihtiyaçları ve sorumlulukları farklıdır. Ancak ortak başarımız bu farklılıklarda ortak çıkarlarımızı bulabilmemize bağlıdır. İklim eylemiyle milli çıkarlarımız arasında güçlü bir kesişim var. Enerji verimliliği, su yatırımları gıda güvenliğini güçlendirir ve temiz teknolojiler sanayi ve istihdam alanları açar. Dirençli şehirler ekonomiyi güçlendirir. Doğru tasarlanan iklim eylemi refahın, güvenliğin ve rekabet gücünün yatırımıdır. Bu nedenle COP31 başkanlığına başladığımız günden bu yana müzakereler başkanlığını yürüten Avustralya ile birlikte Antalya'da 3 güçlü iradeyi ortaya çıkarmaya gayret gösteriyoruz.

ELEKTRİK PAYI

2035'e kadar nihai enerji tüketimindeki elektriğin payını %35'e çıkarma hedefini ve aynı zamanda enerji güvenliği ve teknolojik dönüşüm için küresel bir işbirliği alanı olarak bu konuyu değerlendiriyoruz. İkinci olarak iklim finansmanında taahhütten erişime geçelim. Projeler yıllarca finansman bekliyor, kaynaklar yatırıma dönüşmüyor veya ülkeler ağır borç yükleriyle karşılaşıyorsa zaman ve ortak çözüm kapasitesini kaybediyoruz demektir. Finansmanı daha hızlı erişilebilir ve uygulanabilir hale getirecek mekanizmaları acilen güçlendirmeliyiz.

Üçüncü olarak dirençliliği ulusal kalkınma politikalarımızın merkezine taşıyalım. Şehirlerimizi, su kaynaklarımızı, tarım sistemlerimizi ve kritik altyapımızı, geleceğin risklerini hazırlayalım. Türkiye, iki yılda inşa ettiği 500 bin iklim dirençli konutla deprem bölgelerinde edindiği yeniden inşa tecrübesini iklim kaynaklı afetlerle mücadele eden ülkelerle paylaşmaya hazırdır.

Bu üç iradenin üzerinde yükselmesi gereken temel değer adalettir. İklim adaleti her ülkenin ortak hedefe kendi imkanlarını, kapasitesini ve kalkınma şartlarını içinde ilerletebileceği bir sistem gerektirir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkını gözeten, kırılgan ülkelerin finansman ve teknolojiye erişimini kolaylaştıran ve herkesin dönüşümden yararlandığı bir düzen kurabiliriz.

Bugün Antalya'da bizlere düşen sorumluluk bütün insanlığın ortak geleceğine aynı ufukla bakmaktır. Gelin bugünün işaretlerinden yarının ihtiyaçlarını okuyalım. Çocuklarımıza kararlarımızı anlatacağımız değil, sonuçlarını yaşayacakları bir gelecek bırakalım. Gelin Antalya'yı vaatlerden uygulamaya geçişin sembol şehri haline getirelim.