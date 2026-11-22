Kanal D Ana Haber sunucusu Merve Dinçkol Şerifoğlu, bu kez mesleğiyle değil, ailesiyle birlikte yaşadığı trafik kazasıyla gündeme geldi. TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada Şerifoğlu'nun 4 aylık kızı Defne Yaz, annesi ve bakıcısı da araçta bulunuyordu. Merve Dinçkol Şerifoğlu'nun yaşadığı kazanın ardından gözler hem olayın meydana geliş nedenine hem de anne ve kızının sağlık durumuna çevrildi. Peki, Merve Dinçkol Şerifoğlu ve Defne Yaz'ın durumu nasıl?

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HABERİN ÖZETİ Merve Dinçkol Şerifoğlu ve bebeği trafik kazası geçirdi! Feyyaz Şerifoğlu acil İstanbul'a dönüyor Kanal D Ana Haber sunucusu Merve Dinçkol Şerifoğlu, 4 aylık kızı, annesi ve bakıcısıyla birlikte TEM Otoyolu'nda trafik kazası geçirdi. Ailenin bulunduğu araca arkadan gelen bir kamyon çarptı ve araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Araçtakilerin emniyet kemerlerini takmış olması olası daha ağır sonuçların önüne geçti. Merve Dinçkol Şerifoğlu, 4 aylık kızı Defne Yaz, annesi ve bakıcısı hastanedeki muayenelerin ardından taburcu edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sırasında Rize'de olan eşi Feyyaz Şerifoğlu, haberi alır almaz acil olarak İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı.

MERVE DİNÇKOL KAZA GEÇİRDİ

Kanal D Ana Haber sunucusu Merve Dinçkol Şerifoğlu, 4 aylık kızı Defne Yaz, annesi ve bakıcısıyla birlikte TEM Otoyolu'nda trafik kazası geçirdi. Ailenin içinde bulunduğu araca arkadan gelen bir kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazanın nasıl sonuçlanacağı endişeye neden oldu. Ancak araçta bulunanların emniyet kemerlerini takmış olması, olası daha ağır sonuçların önüne geçti.

Kazada Merve Dinçkol Şerifoğlu, minik kızı Defne Yaz, annesi ve bakıcısı büyük bir tehlike atlattı. Kaza sonrası sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen aile, yapılan muayenelerin ardından taburcu edildi. Özellikle henüz 4 aylık olan Defne Yaz'ın da araçta bulunması, yaşanan olayın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Şans eseri kazayı hafif atlatan Merve Dinçkol Şerifoğlu ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Emniyet kemerinin trafik kazalarında hayat kurtaran önemini bir kez daha hatırlatan olay, sevenlerini de endişelendirdi.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU ACİL OLARAK İSTANBUL’A DÖNDÜ

Merve Dinçkol Şerifoğlu'nun TEM Otoyolu'nda ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından gözler eşi Feyyaz Şerifoğlu'na çevrildi. Kaza sırasında Rize'de bulunan Feyyaz Şerifoğlu, eşinin ve ailesinin yaşadığı kazayı öğrenir öğrenmez İstanbul'a dönmek üzere harekete geçti.

Haberi almasının ardından vakit kaybetmeden yola çıkan Şerifoğlu'nun acil İstanbul dönüyor.