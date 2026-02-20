Menü Kapat
 Funda Aydın

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol’dan mutlu haber! Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor!

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol’dan sevindiren haber geldi. Ünlü çift, bebek beklediklerini sosyal medya üzerinden duyurdu. Müjdeyi “Ramazan bereketiyle geldi” notuyla paylaşan ikili, kısa sürede tebrik mesajlarına boğuldu.

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol’dan mutlu haber! Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor!
Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile sunucu Merve Dinçkol, mutluluklarını bir bebek haberiyle taçlandırdı. Geçtiğimiz yıl evlenen çift, ilk çocuklarını beklediklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik bir paylaşımla açıkladı. “Ramazan bereketiyle geldi” notunu düşen ikili, kısa sürede gündem oldu.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU BABA OLUYOR!

Haziran 2025 yılında Kanal D Ana Haber Spikeri Merve Dinçkol ile evlenmişti. Çift 4 yıllık süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Sanat ve medya alanında birçok ismin katılımıyla gerçekleşen düğünden kareler magazin basınında çok konuşuldu.

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol’dan mutlu haber! Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor!

İkilinin masal gibi düğünü sosyal medyada günlerde viral oldu. Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Özel anlarından bazı kareleri sosyal medyalarında paylaşan çiftten müjdeli bir haber geldi.

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol’dan mutlu haber! Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor!

Merve Dinçkol sosyal medya hesabından eşi Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştıkları fotoğrafla sevenlerini heyecanlandırdı. Paylaşımda Şerifoğlu’nun eşinin karnını tutarak verdiği poz dikkat çekerken, dostları ve takipçileri çifte tebrik mesajları yağdırdı. Baba olmaya hazırlanan Feyyaz Şerifoğlu’nun heyecanı ise karelere yansıdı. Merve Dinçol’un “Ramazan bereketiyle geldi” notunu düşerek takipçilerine hamile olduğunu haberini duyurdu.

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol’dan mutlu haber! Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor!

MERVE DİNÇKOL VE FEYYAZ ŞERİFOĞLU’NA MESAJ YAĞMURU

Geçtiğimiz yıl evlenerek hayatlarını birleştiren Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu, bebek müjdesiyle gündeme oturdu. Ünlü çiftin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşımın ardından sanat ve televizyon dünyasından birçok isim çifti tebrik eden mesajlar yayınladı.

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol’dan mutlu haber! Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor!

Takipçileri ise “Sağlıkla gelsin”, “Çok yakışacak anne baba olacaklar” ve “En güzel mutluluk” gibi yorumlarla destek verdi. Romantik karelerde Feyyaz Şerifoğlu’nun eşinin karnını tutarak verdiği poz dikkat çekerken, çiftin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

